撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-16 16:24

【陳法拉愛情】陳法拉於2月14日在社交網絡宣布女兒「小米妮」已在鼠年尾出生，上載與法籍丈夫跟女兒手疊手的照片，寫：「我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！」更在回應傳媒時指「小米妮」跟媽媽一樣有小梨渦！

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陳法拉回覆傳媒時，更指女兒「小米妮」在鼠年尾出世，順產，更有很深的小梨渦十分似媽媽，新手媽媽的幸福感盡在不言中。

陳法拉上載與法籍丈夫Emmanuel Straschnov齊齊跟女兒手疊手的照片，寫：「十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！」（falachenfala＠IG）

薛世恒陳法拉曾暪婚6年

今年38歳的陳法拉於2007年曾與Neway「太子」薛世恒秘婚，可惜二人在2013年離婚。薛世恒曾在《一切從失婚開始》中談及與陳法拉的一段情，坦言當時為了陳法拉的事業而隱藏二人關係，結婚6年最終還是離婚收場。薛世恒在節目中分享：「當年婚姻與事業有衝突，不是與我的事業有衝突，而是與她的事業有衝突，因此把我們的婚姻保密。這樣做可算是遷就了事業，卻不是我們的婚姻。」

薛世恒曾在電視節目《一切從失婚開始》中剖白愛情觀與陳法拉的婚姻，當與 與葉蘊儀在烏克蘭街頭擺檔售賣自己的「愛情遺物」，薛世恒想起的，便是與陳法拉的結婚戒指。（《一切從失婚開始》劇照）

薛世恒曾陷財困：感激曾相遇

薛世恒回憶戀情最難忘的是「結婚戒指」，他說：「當時她看到有一套戒指與頸鏈十分漂亮，十分喜歡。但當時我經濟出現問題，又不能讓人知道我們的婚事，於是最後便買了一枚比較時尚的戒指取代。」並在節目中感激前妻與他共度難關。

在節目中提到，離婚是對方提出，他主動搬離住所，讓前妻可舒適地過自己生活。但當時的他也在心內留有空間待對方回轉，指似是家人離家出走，始終希望對方回來。可見，分手離開，苦苦守候的並非女生專利。

薛世恒與葉蘊儀在烏克蘭街頭擺檔售賣自己的「愛情遺物」，薛世恒想起的，便是與陳法拉的結婚戒指。（《一切從失婚開始》劇照）

薛世恒憶「療傷」經過 靠學電單車避過胡思亂想

薛世恒更分享當年離婚的「療傷活動」包括學電單車與喝酒。他回憶，指駕駛電單車必須非常專心，卻可令他避過胡思亂想，又指自己在離婚前滴酒不沾，但在離婚後卻時時與朋友把酒談心，渡過那段傷心日子。失婚，雖然痛苦，但他卻落落大方地指雖然無法與前妻長相廝守，亦感激曾相遇。

說到離婚男女，大多聚焦在誰誰某某的不忠與陋習，殊不知其實最殘酷是二人真正合不來，一紙婚書成為枷鎖，對對方喜愛跨不過生活日常。離開，不過相處不來，以下藝人的離婚故事，或許也好證明了，會離婚的，也不一定只有負心漢。

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