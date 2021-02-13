有高潮才算好性愛？5個女生未達高潮原因　自慰練習不降低敏感度

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-13 22:00

男女床上事，往往都以男性高潮作結，女生時時作配合角色，甚至裝作高潮來搏取伴侶好感－難道女生高潮特別困難？

性愛治療師：高潮也需練習 性玩具不會減低敏感度

時時聽人說，女人的性愛是一個「package」，晚上房事要滿足，就得一早鋪陳，心理準備好，身體才能準備好，但總有些女生，無論伴侶的前戲做得有多足，也不是跟伴侶不親密，還是無法獲得高潮，到底是為甚麼？

臨床性學家Dawn Michael 也提醒，不要「神化」高潮，好的性愛不一定要有高潮．（Becca Tapert@unsplash）

性治療師Dr. Nan就在《Glamour》指出，在美國、澳洲、加拿大等地，約有四性女性難以達到性高潮；約6成的女生只是在特地情況下不能達到性高潮－如自慰可達高潮，伴侶卻不能令她們達到性高潮。綜合多個性治療師的意見，歸納出5個女生不能達到高潮的原因與建議解決方法：

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臨床性學家Dawn Michael 也提醒，不要「神化」高潮，好的性愛不一定要有高潮，只要享受過程，性愛前後都感覺良好，那便算是好的性愛。而且，高潮也不一定是伴侶的責任，自己也可多加探索自己的身體，性治療師Dr. Nan也提議，女生可使用自慰器，多用也不會降低敏感度。

參考資料：Women's Health,Glamour

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