工藤靜香50歲零修圖素顔照獲讚　如何從全民「公敵」變高情商女人

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-17 13:29

工藤靜香即將迎來51歲的生日，身為日本備受爭議的女人，她的一舉一動經常都引起輿論，日前她在IG上載的個人自拍瞬即引起了議論，照片中的工藤靜香呈現了零修圖的素顔狀態，真實的模樣引來兩極的評價。

工藤靜香年輕時曾經是日本一時無兩的樂壇天后，更是風靡日本的女神級人物，不過女神也經不起歲月的考驗。工藤靜香日前在社交網站上載了她的素顔照，照片沒有美顔濾鏡和修圖的痕跡，可以看到工藤靜香私下最真實的樣子，有網友便嘲笑工藤靜香膚色蠟黃，瘦骨嶙峋的樣子完全就是「大媽」一樣；也有網友認為年過半百的工藤靜香已經算是保養得很不錯，步入中年皮膚依舊緊緻而且氣質優雅。

工藤靜香在社交網站上載了素顔照，照片沒有美顔濾鏡和修圖的痕跡，獲得了兩極的評價。（kudo_shizuka@IG）

回顧工藤靜香的心路歷程可以説是十分崎嶇，她是世界上最幸運又最不幸的女人，她成功嫁給了全世界女生的夢中情人木村拓哉，但也因此成為了全世界女人的「頭號公敵」，婚前她是受人仰慕的一代女神，但婚後卻變成了「日本最討厭的女人」，一夜之間成為了眾矢之的，但工藤靜香卻從容面對一切，以時間和行動證明了自己的優雅和情商。

工藤靜香和木村拓哉結婚之後就變成了女生的公敵，更被日本女生票選為「日本最討厭的女人」。（kudo_shizuka@IG）

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選擇家庭放棄事業 婚後一心相夫教子

要成為天王的妻子就注定要承受巨大的輿論壓力，在木村拓哉和工藤靜香被拍到約會並傳出戀情的時候，工藤靜香就已經被指是「心機女」，幾乎很多女生都不願意相信這個事實，甚至覺得是工藤靜香勾引木村拓哉，但是當兩人宣佈結婚後，輿論的風浪依舊沒有停下，反而越滾越大，工藤靜香一躍登上了日本雜誌《週刊文春》票選的「我最討厭女星」冠軍，甚至蟬聯了幾年冠軍，面對這些龐大的攻擊，工藤靜香沒有反擊，默默接受，到底需要多強大的心理素質才能包容一切？

在工藤靜香和木村拓哉結婚之後，她就選擇了隱退樂壇，專心相夫教子，作為樂壇天后又把唱歌視為最愛的工藤靜香，要放棄如日中天的事業回歸家庭並不是一個容易的抉擇，但她最後還是選擇了家庭，為木村拓哉打理好家庭和照顧女兒，如今看到木村光希和木村心美成長得亭亭玉立，母親工藤靜香的功勞最大，她也非常緊張兩位女兒的娛樂發展，小女兒木村光希曾經說過想成為像媽媽一樣強大的女星，可見工藤靜香帶給女兒的影響非常深刻，更是一個受尊敬的媽媽，在母親和太太的角色上，她可以説是滿分。

木村拓哉和工藤靜香也是俊男美女的配搭，他們的婚姻可以說是日本藝能界的一時佳話。（木村拓哉@微博）

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和木村談戀愛、結婚被指「機心」 漠視網民攻擊自在生活

工藤靜香和木村拓哉談戀愛時，她已經被指配不上木村拓哉，婚後一樣飽受攻擊，從外貌、穿搭、生活品味等等都遭到批評，還收過無數來自粉絲的恐嚇信，甚至連木村拓哉所在的組合SMAP解散的事也被歸咎到她身上，名副其實的「躺著也中槍」。結婚多年，兩人婚變的傳言更是三不五時就會出現，仿佛「木村太太」這個稱號就是一個罪名。

但是所有攻擊工藤靜香都默默承受並置之不理，正所謂「清者自清」，她幾乎很少公開澄清外面的流言蜚語；工藤靜香甚至很少和木村合體出現，兩人公開的合照少之又少。曾經有傳媒問過她會不會懷念以前的偶像生活，她卻表示現在她生命中最重要的就是木村、女兒、自己和狗狗，灑脫的態度讓人敬佩。

工藤靜香表示現在她生命中最重要的就是木村、女兒、自己和狗狗。（kudo_shizuka@IG）

工藤靜香多才多藝 生活充實又精彩

即使在婚後的這20年裡，工藤靜香也不甘於當一個百無聊賴的家庭主婦，她把自己的藝術天份揮灑在畫畫和珠寶設計上，更創立出個人銀飾品牌TREASURE IIII，她的畫作連續15年入選日本六本木國立美術館的作品展。而且最近還重拾歌唱熱情，推出了音樂專輯，有意再次回到台前表演。

除了積極發掘興趣愛好之外，工藤靜香的自律能力也非常强，年過半百身材線條卻依然像少女一樣苗條緊實，閒時就愛和木村出海衝浪和釣魚，休閒又寫意。或許就是工藤靜香的這份堅强又獨立的魅力，為了家庭甘願毅然引退的偉大，廣闊又不介意閒言的胸襟，才令男神木村拓哉不能自拔地鍾情於她20多年不變吧！

工藤靜香最近重拾歌唱熱情，不但推出音樂專輯還回歸台前演唱表演。（kudo_shizuka@IG）

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