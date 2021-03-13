撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-13 19:00

台灣氣質美女張鈞甯早前在機場的全新瀏海造型卻讓人大跌眼鏡，女神秒變路人？選對髮型就像整容一樣，會讓你顔值提升，但是如果剪錯髮型，就會變成一場災難，即使女神也會跌下神壇，就台灣氣質美女張鈞甯也難逃這個定律！

張鈞甯出道多年來一直都以長髮示人，從出道時候的氣質波浪長髮、烏黑直髮，再到之後富有女人味的波浪中長髮，甚至到最近的短髮造型都大獲好評，顔值一向備受認證，不過原來女神也有駕馭不了的髮型！早前張鈞甯在機場現身，可見她換上了一個參差不齊的「狗咬瀏海」新髮型，再配上寬大的不規則變色眼鏡，氣質也不復以往，感覺就像普通的鄰家女孩。張鈞甯雖然纖瘦，但是菱形臉形的她剪了瀏海反而突出了稜角，臉也瞬間變大，掩蓋了她精緻立體的五官，以往的巴掌臉消失得無影無蹤，更有網友表示女神一秒變「村姑」。

張鈞甯早前在機場的全新瀏海造型讓網民驚訝，原來女神也有駕馭不了的髮型！（VCG）

▼▼▼【張鈞甯狗咬瀏海氣質盡失，是女神都駕馭不了的髮型？】▼▼▼

張鈞甯最美的3個氣質髮型參考

１／清爽超短髮 : 適合小臉女生

張鈞甯在去年為了拍攝電影《緝魂》狠心剪掉留了多年的長髮，不過因為保密協議的關係，她需要一直隱藏短髮直到宣傳電影，因此她有一段時間都以假髮示人。公開短髮的張鈞甯這次的造型十分乾淨清爽，超短髮十分幹練利落，給人中性型格的感覺，從氣質女神瞬間變成了英氣逼人的帥氣女孩，就連女生都會被她的帥氣「電」到。

張鈞甯的超短髮造型獲得激讚，清爽俐落給人耳目一新的感覺。（張鈞甯@微博）

一頭幹練短髮的張鈞甯不但令五官顯得更加立體深邃，而且超短髮的她看上去更有靈氣，俏麗短髮增加了她的可塑性，就連穿搭也變得更加時髦，提升了整體的時尚感，跟以往的長髮感覺截然不同，卻讓人耳目一新。不過自問不是巴掌小臉，又或是五宮立體標緻的女生，切勿隨便挑戰！

▼▼▼【張鈞甯俐落的超短髮造型比男生還帥氣？】▼▼▼

２／仙氣耳下5 cm肩上短髮：修飾臉型

張鈞甯在很久以前曾經也剪過耳下5 cm的肩上短髮，這個短髮造型和清爽利落的男孩短髮給人的感覺大相徑庭，耳下短髮的她有種誘人的性感，氣質更加突出，而且側旁分的瀏海修飾了她瘦削的臉孔，突出完美的下顎線條，增添嫵媚成熟的感覺，穿起套裝的張鈞甯更散發出知性的女人味。

另外這種耳下短髮除了很好打理之外，而且還可以塑造不同的造型，平常不做任何燙捲隨意放下，就有種鄰家女孩清純感；把短髮加上一點捲度更有造型感，打造出慵懶的「睡不醒頭」，自然又率性；用捲髮棒將髮尾向外翹，又可以增添嬌俏的少女感，也可以修飾臉型。

張鈞甯的耳下5cm肩上短髮優雅又迷人，氣質更加突出，側旁分的瀏海修飾了她瘦削的臉孔，突出完美的臉型。（張鈞甯@微博）

▼▼▼【張鈞甯自然率性的耳下5cm肩上短髮嬌俏迷人】▼▼▼

3 / 氣質中長髮 : 大部分女生也適合

要數張鈞甯最顯優雅氣質的髮型一定是她的中長髮時期，過肩的深棕色長髮完全帶出了她的仙氣和韻味，加上中分的瀏海讓她的臉型更完美，大旁分的瀏海完全就是女神典範。張鈞寧中長髮的時候最常見的就是微捲造型，用捲髮棒把耳朵以下的頭髮捲出大小不一的捲度，不用太過誇張，但可以密集一點，讓頭髮看起來更加蓬鬆之餘，還有瘦臉效果！這個中長髮造型即使只是在髮尾内捲或者外捲都很好看，不會過於老成，但又有種優雅的高貴氣質，大部分女生也適合。

張鈞甯紥起半丸子頭瞬間增添了少女感，有減齡的效果，完全不像38歲。（VCG）

▼▼▼【張鈞甯的中長髮造型是顔值巔峰時期?】▼▼▼

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