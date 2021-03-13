撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-13 13:00

斷捨離．極簡生活 | 36歲的傅穎（Theresa）不但逆齡生長，而且越成熟越有魅力，她除了很注重自己的美貌之外，對於生活同樣很有要求，追求高品質卻不奢華的生活，因此一直秉承極簡主義，更經常在社交平台跟大家分享她的斷捨離生活。

36歲的傅穎（Theresa）保養得宜，美貌不斷升級，比起以前更有氣質。（theresafu.ww@IG）

傅穎（Theresa）身心斷捨離：年紀越大越喜歡簡單

傅穎（Theresa）指現在是一個物質過剩的時代，生活各種用品的供應比起社會的需求更大，而且很多人都並不是因為需要而購物，因此就會製造很多不必要的垃圾廢物，或者囤在家中造成浪費。傅穎表示其實年紀越大，就越喜歡簡單平淡的生活，近年來她也積極追隨極簡生活的步調，除了日常生活、家居可以進行斷捨離之外，其實身心也可以斷捨離。

人生就是一個在做減法的過程。 傅穎

傅穎（Theresa）指出自己年紀越大就越喜歡簡單平淡，也很少去追逐名牌。（theresafu.ww@IG）

傅穎曾喜歡揮霍買名牌 家中雜物堆積成山

傅穎（Theresa）早前就在小紅書向大家分享了她的斷捨離生活心得，她表示年輕時候的她也是一個奢侈又揮霍的人，經常會買很多名牌手袋、香水、衣服等等，喜歡收藏書籍卻永遠不會拿來看，或者旅行的時候會帶很多碗碟、餐具，精品等回家，家裡任何一個角落總是塞滿了各種雜物。有一天，她突然感到很迷茫，並反思到底這間屋是給人住還是給這些「物品」住。此後她決心開始「斷捨離」生活，她開始了解自己真正需要和讓她感到開心的東西是什麽，因此她捨棄了很多東西。

從傅穎所分享的自拍居家短片中不難發現，她的家中佈置極為簡單，甚至被網友表示就像「家徒四壁」，就連傢私也是寥寥可數，但是整個環境明亮舒適，給人寬敞開揚的感覺，而且家裏的裝潢、色調都以白色和米黃色為主，給人溫暖又清新的感覺，簡潔的小窩居比起豪華大宅更加舒服！

(按圖看)【傅穎（Theresa）斷捨離簡家居環境公開，「家徒四壁」傢私也是寥寥可數？】▼▼▼

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傅穎（Theresa）曾飽受輿論壓力 斷捨離後世界變得平靜

傅穎（Theresa）表示當自己習慣了斷捨離的生活之後，她感覺生活變得更加踏實而且容易滿足，她在年輕時一直飽受輿論和負面新聞的壓力，經常會關注每一條娛樂新聞，很在意外界的聲音，但自從她決心戒掉看娛樂新聞的習慣之後，世界變得平靜了很多，她會把這些時間用來看喜歡的書籍、電影和電視劇，她認為這也是斷捨離的一種，其實人生每時每刻都可以斷捨離，而每一次的斷捨離都是一個全新的開始。

傅穎（Theresa）表示閒時她會看書、看電影、電視劇、運動來打發時間，很少關注外界對她的評論。（theresafu.ww@IG）

▼▼▼(按圖看)【傅穎（Theresa）整簡生活守則，斷捨離先由「膠樽」開始?】▼▼▼

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