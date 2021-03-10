撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-10 21:00

愛情｜每個人都有年少輕狂的時候，20多歲的時候覺得戀愛大過天，憧憬一段浪漫的愛情邂逅，但到了30歲時面對愛情卻擁有全然不同的看法。外國網路作家Laura Argintar分享了10個女生在20歲到30歲時的愛情觀變化，現在的你又處於什麽階段呢？

女生在年輕時候總是會認為愛情大過天，憧憬會遇到一段像偶像劇般浪漫的愛情。（《三十而已》劇照）

年輕時候看待愛情美好又甜蜜，渴望自己也能上演一場轟轟烈烈的愛情故事，轉角遇到愛，但是隨著歲月的增長和社會的洗禮，在愛情的路上跌跌撞撞，你學會了自我保護，也對自己有更深層的瞭解，你知道自己想要什麽樣的對象，在愛情中加入了生活的考量，你懂得了三思而後行，不再像年輕時候不顧一切地談戀愛，即使結識男友也要經過深思熟慮，擇偶條件跟年輕時截然不同，不知道在不同年齡層的你對於以下這10個對待愛情的變化有產生共鳴嗎？

隨著歲月的增長和社會的洗禮，加上在愛情路上的碰撞，你學會了面對愛情要小心翼翼，也有了不同看法。（《三十而已》劇照）

▼▼▼【女人20歲vs30歲的愛情觀變化】▼▼▼

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