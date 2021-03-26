艾蜜莉在巴黎｜Lily Collins專訪自認古怪：快樂自信提升美麗氣質

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-26 07:03

因為《艾蜜莉在巴黎Emily in Paris》而備受討論的Lily Collins，身為Lancôme全球代言人，對於「美」有自己的定義，從妝容、服裝、心靈到人生觀都有獨到的見解，透過以下深度專訪，讓我們更加了解看似古靈精怪卻成熟感性的Lily Collins。

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妳的審美觀為何？

大家常會想到的面向只有「讓自己變得『更亮眼』的各種方式」，但女性柔美氣質不一定等於嬌弱。韌性、心胸開闊、熱忱與毅力等特質，都能代表女性柔美氣質。重點是內心的感受。也就是真正的幸福感受，應該是發自內心且雋永。當你真心感到快樂且自信，自然會散發出恆久的美麗氣質。

對我而言，美的定義就是能夠自在做自己，當我們自在做自己，就會感到開心，這才是「美」的定義，同時讓我們擁有展現最棒自我的自主權。能夠宣揚「找到自己定位」的觀念，告訴女性應該注重言之有物，而非論述想法時還想著該有多麼亮麗的外表，這是讓我最傾心的一點。

我覺得笑口常開同樣是美的象徵，表示你與某件事物或某人產生情感連結，而不由自主出現的真實反應。

「美感」可說是賦予年輕女性自主權的管道。我們該如何透過「美感」來培養自主權？

我非常鼓勵女性欣賞自己的內在美，要能自在面對自我且自信。我喜歡與年輕人談論自在面對生心理狀態的話題，因為我相信只要坦然做自己，就能接納自己異於他人之處。當我們體悟到每一個人都是獨一無二的強大個體時，我們就能團結、更宏亮的表達心聲。我想這就是人生的目的：意識到每個人在這個世界都有立足之地。

美感與自信之間有何關聯？如何將這兩項特質權衡在合理的範圍內？

我想這絕對是很多人掙扎過的問題。我成長的年代還沒有社群媒體，所以我覺得不用在校園面對這方面的附加壓力，真的很幸運。我不知道現在的人是怎麼克服的，這非我能力所及。對我而言，眼前最重要的事就是與疼愛、尊重、鼓勵我做自己就好的親友相伴。這種感覺能賦予我無所不能的力量。我覺得大家一定要記得一個殘酷的事實，就是多數時候，社群媒體充斥的動態可能是假象，真實情況根本不是如此。有些人可能很喜歡自己的外在美，卻感受不到自己的內在美。如果你有這樣的感覺，一定要尋求協助。求助是堅強的表現，不是示弱。

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妳的朋友會以哪三個語詞形容妳？

古怪、誠實與開放。

妳心中最大的恐懼是什麼？

無法充實人生，空留悔恨。

妳最敬佩的在世人物是誰？

我媽媽。因為她總是教我做自己，享受造就我這個人的一切性格特點。她教我自信，相信自己只要下定決心，就有達成目標的能耐。

喜歡洛杉磯(或其他都市)或英格蘭的鄉間？

我想放鬆的時候，會選擇鄉間。但我是個停不下來的行動派，所以我喜歡待在都市。我也很喜歡洛杉磯的氣候。不過，還是得說一次，因為我出生地和成長地的不同，其實我兩邊都喜歡。但我會想不時換地點，才不會在同一個地點待膩。

喜歡法式料理或是法式優雅？

法式優雅，因為巴黎人是全球最時髦的人。他們散發一種獨特氣質，我很喜歡他們不受時間洪流影響的風格。

妳理想中的休假日是什麼情境？

好好睡一覺、好好健身與揮汗淋漓、和朋友一起去古著店或骨董店挖寶，或到海灘遊逛。我喜歡漫步於威尼斯海灘、觀察人群、淺嚐有趣的食物和開車兜風。就是心無旁鶩的單純玩樂，還有重點在於做伴的人。當妳能夠放下手機（當然拍照時除外）、忘我沉浸於玩樂的時光，感覺真的很棒。然後，經過一天行程下來，你知道自己因為玩得很開心而筋疲力盡，所以就能帶著愉快的心情，好好的進入夢鄉。

在頒獎典禮集中的季節裡，各家媒體都會期待女星走紅毯時會有什麼樣的華麗樣貌。妳如何保持令人耳目一新、大膽創新的感覺？

我一直都當作自己是在扮演一個夜間出沒的角色。我會看心情打扮，我讓衣著自然流露該有的風格，讓髮型和彩妝團隊盡情發揮。他們幫我做造型的時候，我很少看鏡子，因為我希望他們能放手玩出效果。我用平常心看待走紅毯的這一夜，不需要有一較高下的得失心。而且我喜歡實驗看看，當我回顧那些造型時，也許我會覺得某種造型不錯、某種造型滿上相，或者某種造型雖然逗趣，但我應該不需要再來一次。可以藉此看到不同樣貌的自己。

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哪一種角色對妳來說，可能會極具挑戰性？

我真的很想嘗試外語片，也許是法國片，因為我曾經學過法文。雖然不是我的母語，但我曾經說得一口流利法文，連作夢的對話也是法文。但我很久沒有好好練習，所以應該會很有挑戰性。

妳如何平衡公眾人物的生活和私生活？是否會因為社群媒體盛行而比較難維持界線？

社群媒體方面，我只會發表我想發表的內容。沒有意願的時候，我就什麼都不發文。這麼說好了，在自我掌控得宜的情況下，我喜歡在社群媒體談談自己的想法、聊聊我所熱衷的事物、與他人交流。我一直很喜歡人際交流這件事。我很愛經典好萊塢的神秘面紗，也真心相信一個說法，就是為了讓觀眾對某演員扮演的角色信以為真，該演員的私生活必須要有某種程度的保密。但我其實又無法當一個完全神秘兮兮的人，這非我本性。此外，我寫書的過程中，我發現必須拋開自己的很多包袱，才有辦法去承擔角色的包袱。聽起來雖然奇怪，但我似乎在坦然剖析自己與表達真實想法的過程，精進了自己的演技，也成為了更踏實的女性。對此我不會感到羞愧。所以我相信絕對有辦法找到平衡，如果擁有社群媒體之類的平台，只要加以善用來訴說自己的故事即可。

妳似乎能夠非常自然的向Instagram粉絲秀出自己的日常生活動態。透過社群媒體而展現出真實的莉莉柯林斯，對妳而言有多麼重要呢？

由於我100%親筆寫下著作，如果平常沒有拿出真實的一面，大家勢必察覺得出來。所以我認為，在社群媒體全然延續這樣的真誠與公開特質很重要。如果我想傳達的訊息在於面對真實的自己，接納成就自己的一切，無論是缺陷、不安、優點與弱點等等，那我怎麼能在外帶著面具，而不展現自己真性情的一面呢？我有時甚至需要在沒有安全感的時候回顧書中章節，來提醒自己這樣的理念，保持我一致的言行。因為即使我寫了書鼓勵大家，我還是會有脆弱的一面。我的生活形同雲霄飛車，我也是凡非俗子，和大家一樣會有需要援手的時候。

妳目前把持什麼樣的人生觀？

大方向來說，是「正能量」。我現在對任何事物的發展與結果，一律抱持接納的態度。事已至此，走不出來也不是辦法，但要如何轉化自己向前走呢？因為埋首過去、充滿負能量或懊悔，均於事無補。只要以愛的力量和正能量跨步向前就好。一旦你起心動念，自然會水到渠成。

最後，妳的座右銘是什麼？

我常常掛在嘴邊，這也是一句老生常談的話，那就是我堅信「事出必有因」。 你永遠無法預料人生的際遇。因此要活在當下，必要時候往前邁進，省思該如何從事件中得到教訓。並且永遠提醒自己，很多事純粹就是超乎自己的掌控範圍。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：笑口常開同樣是美的象徵！Lily Collins：「當你真心感到快樂且自信，自然會散發出恆久的美麗氣質。」 】