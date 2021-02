金球獎2021︱首角逐視后出師不利　Lily Collins爆「賄選」醜聞？

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-25 11:45

《第78屆金球獎》(78th Golden Globe Awards)即將於香港時間下周一(1/3)早上舉行,對於Lily Collins憑Netflix人氣愛情劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)首次角逐音樂及喜劇組最佳女主角,有外國傳媒及網民都認為她未夠班。被批評完,再於頒獎禮前爆出「賄選」醜聞,可謂出師不利。

根據美國傳媒報道,《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)劇組曾於2019年在拍攝期間,邀請了超過30位金球獎主辦單位荷里活外國記者協會(Hollywood Foreign Press Association, HFPA)有投票權的會員到巴黎探班。當時一行人入住巴黎5星級酒店,同時被安排四處遊覽,更有會員表示各人都獲得國王王后級招待。

雖然暫時還未知道可有涉及賄賂成份,但根據HFPA守則,所有會員都不得接受超過125美元以上的禮物。消息爆出後,Netflix劇組方面立即否認曾為HFPA會員安排巴黎遊,更成探班時有非HFPA的會員參與,而所有人都是入住團體價錢的房間,待遇亦沒有特別。

《第78屆金球獎》電視組別足本提名名單如下:

(1)最佳劇集

《王冠》(The Crown)Netflix

《戀偽鎮驚逃》(Lovecraft Country)HBO

《The Mandalorian》DISNEY+

《黑錢勝地》(Ozark)Netflix

《黯衣天使》(Ratched)Netflix

(2)最佳女主角 ─ 電視劇組

奧莉花高雯(Olivia Colman)《王冠》(The Crown)

Jodie Comer《嗜血嬌娃》(Killing Eve)

Emma Corrin《王冠》(The Crown)

Laura Linney《黑錢勝地》(Ozark)

Sarah Paulson《黯衣天使》(Ratched)

(3)最佳男主角 ─ 電視劇組

Jason Bateman《黑錢勝地》(Ozark)

佐斯奧康納(Josh O'Connor)《王冠》(The Crown)

Bob Odenkirk《絕命律師》(Better Call Saul)

阿爾柏仙奴(Al Pacino)《Hunters》

Matthew Rhys《Perry Mason》

(4)最佳劇集 ─ 音樂及喜劇組

《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)Netflix

《空中小姐》(The Flight Attendant)HBO Max

《The Great》Hulu

《富家窮路》(Schitt's Creek)POP TV

《乜都得教練》(Ted Lasso)Apple TV+

(5)最佳女主角 ─ 音樂及喜劇組

莉莉哥連斯(Lily Collins)《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)

嘉莉古高(Kaley Cuoco)《空中小姐》(The Flight Attendant)

Elle Fanning《The Great》

Jane Levy《Zoey's Extraordinary Playlist》

Catherine O'Hara《富家窮路》(Schitt's Creek)

(6)最佳男主角 ─ 音樂及喜劇組

當哲度(Don Cheadle)《Black Monday》

尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)《The Great》

Eugene Levy《富家窮路》(Schitt's Creek)

積遜蘇迪堅斯(Jason Sudeikis)《乜都得教練》(Ted Lasso)

Ramy Youssef《Ramy》

(8)最佳女主角 ─ 迷你劇組

姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)《Mrs. America》

Daisy Edgar-Jones《Normal People》

Shira Haas《離經叛道》(Unorthodox)

妮歌潔曼(Nicole Kidman)《無所作為》(The Undoing)

Anya Taylor-Joy《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)

(9)最佳男主角 ─ 迷你劇組

拜仁康斯頓(Bryan Cranston)《Your Honor》

謝夫丹尼斯(Jeff Daniels)《The Comey Rule》

曉格蘭特(Hugh Grant)《無所作為》(The Undoing)

伊芬鶴健(Ethan Hawke)《The Good Lord Bird》

麥克雷法路(Mark Ruffalo)《I Know This Much is True》

(10)最佳女配角

姬莉安德遜(Gillian Anderson)《王冠》(The Crown)

海倫娜寶咸卡達(Helena Bonham Carter《王冠》(The Crown)

Julia Garner《黑錢勝地》(Ozark)

Annie Murphy《富家窮路》(Schitt's Creek)

仙菲亞妮遜(Cynthia Nixon)《黯衣天使》(Ratched)

(11)最佳男配角

約翰保也加(John Boyega)《Small Axe》

Brendan Gleeson《The Comey Rule》

Daniel Levy《富家窮路》(Schitt's Creek)

Jim Parsons《荷里活》(Hollywood)

當奴修打蘭(Donald Sutherland)《無所作為》(The Undoing