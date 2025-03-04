不靠光環的星二代？Margaret Qualley 完美物質破格演出大獲好評

【奧斯卡2025/完美物質/瑪格麗特庫利】第97屆奧斯卡金像獎於昨日（3月3日）正式落幕，今年競爭相當激烈，每部作品都不相上下，伴隨奧斯卡的大熱話題，除了包括獲獎名單、一眾名星藝人的穿搭，當中必定有《完美物質》（The Substance）的份兒，戲中極具官能刺激感，以前衛、破格的肉體恐怖，諷刺容貌至上的當代社會風氣，加上兩大女神：Demi Moore（狄美摩亞）及Margaret Qualley（瑪嘉烈·戈利）加持，收獲極高關注。



Margaret Qualley 瑪嘉烈·戈利身著CHANEL 的定制黑色絲絨及地長禮服亮相 2025 年奧斯卡紅地毯（CHANEL 提供）

Margaret Qualley的4件事｜不靠光環的星二代

五官深邃、外表甜美，加上173CM修長身高優勢，單憑外表已令人目不轉睛。Margaret Qualley 不單擁有洋娃娃般的外貌，更有著超強背景後盾：父親是模特兒Paul Qualley，母親是著名美國演員Andie MacDowell（安蒂·麥道威爾），作為「星二代」卻相當低調，並沒有自滿或藉此收獲機會或名聲。

Margaret Qualley （瑪嘉烈·戈利）的4件事：不靠光環的星二代(IG@sarahmargaretqualley)

Margaret Qualley的4件事｜美女≠花瓶！勇於突破自我形象

Margaret Qualley入行9年，可謂一路成長，由《女傭浮生錄》中挑戰困苦的單親媽媽、製作並出演情色驚悚電影《聖地》（Sanctuary）、出演《可憐的東西》的改造人，到今次於《完美物質》中挑戰全裸、滿面血腥、脫牙等不同大尺度畫面，一直挑戰並擴闊不同戲路，無懼偶像包袱。

Margaret Qualley的4件事｜美女亦有身材壓力？

戲外Margaret Qualley 更是相當坦率、真性情，私下她從不介意公開自己的素顏「真面目」，更不時分享做鬼臉自然或搞笑的醜照。這一切不單因為她非常貼地的個性，更想藉此與一眾粉絲、女生宣揚人無完人，偶像亦非天生而成。

Margaret Qualley 曾在訪問中分享，《完美物質》的自信演出，她坦言其實開拍以來，自己不斷生暗瘡，「完美體態」亦是花費幾個月、專門作重量訓練才鍛煉出來。其實，自己年幼時候亦深受身材壓力所困，為了滿足「完美無瑕」的形象與工作要求，當時更一度患上飲食失調症，她深明當代社會對美的極端追求，容貌焦慮所帶來的影響。

Margaret Qualley的4件事｜3次轉換跑道均獻上全力以赴之姿

作為擁有堅定不移意志力的天蠍座，Margaret Qualley 自幼就顯現出力爭上游的能力。從小就開始學習芭蕾舞，曾在世界六大芭蕾舞舞團之一的美國芭蕾舞劇院（American Ballet Theatre）接受訓練，16歲時更獲得了北卡夏洛特市貝爾克劇院（Belk Theater at Blumenthal Performing Arts Center）的錄取資格。正當大家以為，舞者將會成為她的未來路徑之時，她卻毅而轉向演藝路徑。

第 97 屆奧斯卡頒獎典禮上，Margaret Qualley 瑪嘉烈·戈利以一身穿著紅色禮服，與穿著燕尾服的男舞者領銜演出，以舞蹈向經典人物James Bond 詹姆斯·邦德致敬（CHANEL 提供）

最初轉型，Margaret Qualley 步上與父親共同的路徑，16歲以模特兒身份出道後，不時為奢侈品牌 Valentino、CHANEL 等品牌走秀，之後更成為CHANEL 品牌大使，更為Chanel 拍攝「全裸」的宣傳大片，收獲「CHANEL 寵兒」的愛稱。

雖然收獲不少關注，但與芭蕾舞遇上的阻撓一樣，工作對於身材的需求嚴重影響她的個人健康，後來她到英國皇家戲劇藝術學院學習，最後才轉戰演藝路。