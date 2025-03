Zoe Saldana奪奧斯卡最佳女配！三孩之母保有輕盈體態迷倒眾生

【奧斯卡2025/Emilia Perez】恭喜Zoe Saldaña(素兒莎丹娜)憑藉《璀璨女人夢》(Emilia Perez)勇奪第97屆奧斯卡最佳女配角獎!今次獲獎除了是對《璀璨女人夢》的肯定,亦是對Zoe Saldaña 努力付出25年的回報,確定她的「影視保證」之位。全因Zoe Saldaña 是目前史上唯一一位女星,坐擁4部影視作品均有亮眼成就,全球票房破20億美元,包括2009年的《阿凡達》(Avatar)、2018年的《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)、2019年的《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)以及2022年的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)。



Zoe Saldaña(素兒莎丹娜)身穿SAINT LAURENT的酒紅禮裙,配以Cartier Panthères Versatiles 可轉換式高級珠寶項鍊,盡顯優雅格調

我是一個移民父母的孩子,帶著夢想、尊嚴和勤勞的雙手,我很驕傲。我是第一位接受奧斯卡獎的多明尼加裔美國人,我知道我不會是最後一個。 Zoe Saldaña(素兒莎丹娜)

幸運並非必然,好作連連的背後,Zoe Saldaña亦投入了萬二分付出與努力,她的自律與堅毅,不單反映於演藝之上,亦在她絲毫沒有一點贅肉的曼妙身材上顯現,基本上看不出歲月痕跡。但其實她今年已經46歲,更是三孩之母的身份!

Zoe Saldaña保養秘訣|1. 運動狂熱者

Zoe Saldaña 可以說個運動狂熱者,由小到大都有運動的習慣與喜好。從11歲開始就學習芭蕾舞,曾在訪問中提及自己曾經試過不間斷練習芭蕾,高達六小時。因為芭蕾不單是她的喜好,更是她的「第二生命」,芭蕾參與了她的生活整整十年,陪伴她渡過童年生活的高與低。

戲裏戲外,Zoe Saldaña 亦相當熱愛健身與有氧運動。她曾在社交平台公開自己的運動日程:那怕當日完成了高強度的健身流程,回到家亦會進行簡易的有氧訓練,全方位鍛煉身體與肌肉。

為了完善《魅影殺機》(Colombiana)中的角色與高強度武打動作戲,她親自到海軍陸戰隊接受魔鬼訓練,接受射箭、騎馬和武術等全方面鍛煉達半年之久!(《魅影殺機》劇照)

Zoe Saldaña保養秘訣|2. 天然、有機飲食

高強度的運動,普遍伴隨大胃口的需求,不過Zoe Saldaña 則表達自己不愛碳水化合物,平日亦偏好選擇天然、有機的原形食材,每餐餐單與零食亦會包含大量綠色蔬菜,另外她亦有將蔬菜打成蔬果汁的習慣。

Zoe Saldaña保養秘訣|2. 天然、有機飲食(IG@zoesaldana)

Zoe Saldaña保養秘訣|3. 八二飲食原則

乍聽之下,天然、有機飲食看似淡而無味,長久維持亦需要高強意志力,一不小心容易自暴自棄、前功盡廢。Zoe Saldaña 曾在訪問中提及任何瘦身方法的大前提,都需要考慮自身健康,想維持輕盈體態,當然不能一味節食,甚至長期控制自己,嘴饞時亦強行壓抑自己的飲食快樂。

Zoe Saldaña保養秘訣|3. 八二飲食原則(IG@zoesaldana)

Zoe Saldaña 分享自己以「八二飲食原則」為主:80%時間控管飲食,她自己平時的飲食以蛋白質與無麩質食物為主,盡量採取少油少鹽、原型食物的方式,例如雞胸肉、烤魚等。剩餘20%的時間則是獎勵時間,可以適量選擇想吃的食物。她自己嘴饞的話,會選擇天然、有機的零食,例如藍莓、紅蘿蔔條等,盡量以不造成身體負擔為大前提。