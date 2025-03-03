Zoe Saldana奪奧斯卡最佳女配！三孩之母保有輕盈體態迷倒眾生

【奧斯卡2025/Emilia Perez】恭喜Zoe Saldaña（素兒莎丹娜）憑藉《璀璨女人夢》（Emilia Perez）勇奪第97屆奧斯卡最佳女配角獎！今次獲獎除了是對《璀璨女人夢》的肯定，亦是對Zoe Saldaña 努力付出25年的回報，確定她的「影視保證」之位。全因Zoe Saldaña 是目前史上唯一一位女星，坐擁4部影視作品均有亮眼成就，全球票房破20億美元，包括2009年的《阿凡達》（Avatar）、2018年的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、2019年的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）以及2022年的《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）。



Zoe Saldaña（素兒莎丹娜）身穿SAINT LAURENT的酒紅禮裙，配以Cartier Panthères Versatiles 可轉換式高級珠寶項鍊，盡顯優雅格調（Getty Images）

我是一個移民父母的孩子，帶著夢想、尊嚴和勤勞的雙手，我很驕傲。我是第一位接受奧斯卡獎的多明尼加裔美國人，我知道我不會是最後一個。 Zoe Saldaña（素兒莎丹娜）

幸運並非必然，好作連連的背後，Zoe Saldaña亦投入了萬二分付出與努力，她的自律與堅毅，不單反映於演藝之上，亦在她絲毫沒有一點贅肉的曼妙身材上顯現，基本上看不出歲月痕跡。但其實她今年已經46歲，更是三孩之母的身份！

Zoe Saldaña保養秘訣｜1. 運動狂熱者

Zoe Saldaña 可以說個運動狂熱者，由小到大都有運動的習慣與喜好。從11歲開始就學習芭蕾舞，曾在訪問中提及自己曾經試過不間斷練習芭蕾，高達六小時。因為芭蕾不單是她的喜好，更是她的「第二生命」，芭蕾參與了她的生活整整十年，陪伴她渡過童年生活的高與低。

戲裏戲外，Zoe Saldaña 亦相當熱愛健身與有氧運動。她曾在社交平台公開自己的運動日程：那怕當日完成了高強度的健身流程，回到家亦會進行簡易的有氧訓練，全方位鍛煉身體與肌肉。

為了完善《魅影殺機》（Colombiana）中的角色與高強度武打動作戲，她親自到海軍陸戰隊接受魔鬼訓練，接受射箭、騎馬和武術等全方面鍛煉達半年之久！（《魅影殺機》劇照）

Zoe Saldaña保養秘訣｜2. 天然、有機飲食

高強度的運動，普遍伴隨大胃口的需求，不過Zoe Saldaña 則表達自己不愛碳水化合物，平日亦偏好選擇天然、有機的原形食材，每餐餐單與零食亦會包含大量綠色蔬菜，另外她亦有將蔬菜打成蔬果汁的習慣。

Zoe Saldaña保養秘訣｜2. 天然、有機飲食（IG＠zoesaldana）

Zoe Saldaña保養秘訣｜3. 八二飲食原則

乍聽之下，天然、有機飲食看似淡而無味，長久維持亦需要高強意志力，一不小心容易自暴自棄、前功盡廢。Zoe Saldaña 曾在訪問中提及任何瘦身方法的大前提，都需要考慮自身健康，想維持輕盈體態，當然不能一味節食，甚至長期控制自己，嘴饞時亦強行壓抑自己的飲食快樂。

Zoe Saldaña保養秘訣｜3. 八二飲食原則（IG＠zoesaldana）

Zoe Saldaña 分享自己以「八二飲食原則」為主：80%時間控管飲食，她自己平時的飲食以蛋白質與無麩質食物為主，盡量採取少油少鹽、原型食物的方式，例如雞胸肉、烤魚等。剩餘20%的時間則是獎勵時間，可以適量選擇想吃的食物。她自己嘴饞的話，會選擇天然、有機的零食，例如藍莓、紅蘿蔔條等，盡量以不造成身體負擔為大前提。