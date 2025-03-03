奧斯卡2025｜穿Dior禮裙較幸運？造型盤點：楊紫瓊戴「首期」上身

奧斯卡2025｜第77屆奧斯卡頒獎禮盛大舉行，雖然獎項未必人人有份，但亮相機會則是永不落空。到底女星們要怎樣突圍而出呢？



奧斯卡2025｜女星造型盤點1. Mikey Madison - Dior幸運禮裙

以年僅25歲之齡勇奪奧斯卡影后的Mikey Madison，穿上甜美的Dior抹胸高訂禮裙，上面綴以可愛的蝴蝶結，以及厚重的拖尾設計，展現出青春氣息。禮裙由Dior先生於1956年設計，創意總監Maria Grazia Chiuri與團隊將其重新製作，因此這次奪獎倍添意義。

過去不少奧斯卡影后得獎者，都是穿Dior禮裙，包括楊紫瓊、Jennifer Lawrence、Reese Witherspoon及Elizabeth Taylor，而Mikey Madison則是第5位穿Dior禮裙得獎的實力演員。她亦配搭Tiffany & Co.於1910年代製作的古董鑽石頸鏈，簡直矚目全場。

奧斯卡2025｜女星造型盤點1. Mikey Madison (Dior提供)

奧斯卡2025｜禮裙由Dior先生於1956年設計，創意總監Maria Grazia Chiuri與團隊將其重新製作。(Dior提供)

奧斯卡2025｜女星造型盤點2. Ariana Grande - Schiaparelli時裝秀

樂壇小天后Ariana Grande憑電影《魔法壞女巫》（Wicked），取得奧斯卡獎項提名。在電影獲得「最佳美術設計」的同時，Ariana Grande亦展示時裝秀，於紅地氈上穿上Schiaparelli粉紅禮裙，俐落的波浪輪廓，搭以閃爍珠子點綴，看來優雅迷人。加上簡單的戒指配飾，更突顯出其手上的紋身，展現出個人風格。

她在舞台演唱時，則換上另一套Schiaparelli紅色禮裙，以閃爍設計為主，禮裙兩側搭上多重紡紗，締造隆重而富層次的感覺。禮裙特別於後方，「攝」入一隻高跟鞋，看來極具趣味。身為Swarovski全球品牌大使的她，亦佩戴培育鑽石耳環作點綴，為造型增添華麗感覺。

奧斯卡2025｜Ariana Grande穿上Schiaparelli粉紅禮裙。(Getty Images)

奧斯卡2025｜Ariana Grande在舞台演唱時，換上另一套Schiaparelli紅色禮裙，綴以Swarovski培育鑽飾，充滿美艷的仙氣。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點3. Cynthia Erivo - 型格LV & 花漾Westwood

同樣憑《魔法壞女巫》（Wicked）入圍獎項的Cynthia Erivo，在紅地氈上穿Louis Vuitton絲絨禮裙，以巨型蝴蝶結設計，配搭浮誇的美界和鑽飾，贏得全場目光。雖然禮裙看來華麗，但外形相對較「霸道」，坐著時或會不便，因此Cynthia Erivo都很聰明地在表演時，換上另一套禮裙，穿Vivienne Westwood的白色禮裙，透過不規則的裙襬皺褶，展現出個性。同時裙上的繁花，更為造型增添華麗優雅的魅力。

奧斯卡2025｜Cynthia Erivo在紅地氈上穿Louis Vuitton絲絨禮裙。(Getty Images)

奧斯卡2025｜Cynthia Erivo配搭浮誇的美界和鑽飾。(Getty Images)

奧斯卡2025｜Cynthia Erivo穿Vivienne Westwood的白色禮裙。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點4. 楊紫瓊 - 閃爍BOUCHERON & Richard Mille

歷屆影后楊紫瓊亦有出席頒獎禮。她穿上Balenciaga寶藍色拖尾禮裙，看來高雅大方。

她手上的珠寶更是驚人，除了她一直以來喜歡的Richard Mille鑽石腕錶，還佩戴BOUCHERON Plume de Paon孔雀羽毛系列密鑲鑽石白金不對稱耳環及大號戒指，而頸上的Quatre Radiant系列密鑲鑽石白金頸鏈，更同時鑲嵌公主方形切割（princess cut）、狹長方形切割（baugette cut）及圓形切割鑽石，單看網上售價至少199萬港元，可謂穿戴了「買樓首期」上身。

奧斯卡2025｜楊紫瓊手上的珠寶更是驚人。(Getty Images)

奧斯卡2025｜楊紫瓊穿上Balenciaga寶藍色拖尾禮裙。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點5. LISA - 中國品牌MARKGONG & BVLGARI珠寶

有份參與奧斯卡演出的LISA，以現代型格的MARKGONG修腰禮服出席，展示出其優美的身材曲線。她亦配搭超長的漸變美甲造型，來締造Y2K般的華麗感覺，同時突顯手上的BVLGARI戒指。不過她的髮型則顯得懷舊，如果將頭髮俐落地梳起會更好。

奧斯卡2025｜LISA以現代型格的MARKGONG修腰禮服出席。(Getty Images)

奧斯卡2025｜LISA襯搭BVLGARI珠寶。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點6. Demi Moore - 華麗Armani Privé

被視為影后大熱人選的Demi Moore，身上的Armani Privé禮裙，為其締造出美艷和活力氣息。現年62歲的Demi Moore，首次獲得奧斯卡影后提名，她選擇簡潔但細緻閃爍的銀色設計，而臀部的皺褶剪裁，亦為她打造更好看的身形曲線。配搭黑長髮，以及CHOPARD鑽飾點綴，展現出神采。

奧斯卡2025｜(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點7. Gal Gadot - 黃金Tiffany & Co.

「神奇女俠」Gal Gadot今次選擇簡潔造型，為其增添強勢魅力。她穿上紅色PRADA抹胸禮裙出席，富建築物美學的設計，更展成熟的氛圍，加上Tiffany & Co.的黃金頸鏈點綴，頓為造型增添高順氣質和活力。

奧斯卡2025｜(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點8. Kylie Jenner - 性感Miu Miu

與「甜茶」Timothée Chalamet甜蜜出席的Kylie Jenner，在座位上輕吻的一幕，成為全場焦點之一。她當晚穿上Miu Miu黑色性感禮裙，展現出其豐滿身材，連甜茶也不禁害羞低頭。

奧斯卡2025｜大家喜歡Kylie Jenner這個造型嗎？(Getty Images)

奧斯卡2025｜Timothée Chalamet與Kylie Jenner在座位上輕吻的一幕，成為全場焦點之一。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點9. Emma Stone - 典雅Louis Vuitton

艾瑪史東（Emma Stone）亦以靜奢造型出席。她穿上Louis Vuitton低胸禮裙，上面綴以標誌性的damier圖案，再配搭經典的髮型，看來充滿復古的荷里活女星魅力。

奧斯卡2025｜艾瑪史東（Emma Stone）穿上Louis Vuitton低胸禮裙。(IG@theacademy)

奧斯卡2025｜女星造型盤點10. Scarlett Johansson - Audrey’s Style

「黑寡婦」Scarlett Johansson一貫過往風格，選擇Thierry Mugler寶藍色絲絨禮裙，透過胸前的垂墜皺褶，展現出知性的感覺，而背面亦剛好展示出玫瑰花紋身，締造出帶點叛逆的優雅魅力。禮裙為Thierry Mugler於1999年創作，Scarlett將其配搭長手套及整潔的丸子頭，並綴以簡單而閃耀的De Beers頸鏈和耳環，展示出柯德莉夏萍般的造型風格。

奧斯卡2025｜Scarlett Johansson選擇Thierry Mugler寶藍色絲絨禮裙。(Getty Images)

奧斯卡2025｜禮裙背面亦剛好展示出玫瑰花紋身，締造出帶點叛逆的優雅魅力。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點11. Doja Cat - 致敬Balmain

在奧斯卡帶來精湛演出的Doja Cat，造型亦相當亮眼。先以Balmain豹紋禮裙出場，簡約線條設計，配搭動物圖案，展現出其獨特的魅力。訂製禮裙靈感取自創辦人Pierre Balmain於50年代設計的高訂系列，因此造型同時帶有典雅的感覺。此外，她亦戴上MESSIKA的34卡黃鑽頸鏈，以及耳環和戒指，來提升整體的高級活力感覺。

她在舞台上則以隆重和華麗的風格現身，穿上設計師Brett Alan Nelson為其設計的禮裙，上面串連逾100萬顆Swarovski水晶，展現出超華麗的閃爍魅力。她亦襯搭Swarovski頸鏈、手鏈和耳夾，以提升強勢的造型感。

奧斯卡2025｜Doja Cat先以Balmain豹紋禮裙出場。(Getty Images)

奧斯卡2025｜Doja Cat的舞台禮裙綴有逾100萬水晶。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點12. Lily-Rose Depp - CHANEL高訂

Lily-Rose Depp選擇CHANEL黑色高訂禮裙出席，設計源自1995年春夏高訂系列，運用透視的紡紗設計，締造出性感魅力。她亦襯搭CHANEL高級珠寶締造華麗感覺。

奧斯卡2025｜Lily-Rose Depp選擇CHANEL黑色高訂禮裙。(Getty Images)

奧斯卡2025｜Lily-Rose Depp佩戴CHANEL高級珠寶。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點13. Selena Gomez - 典雅Ralph Lauren

Selena Gomez今次狀態大勇，穿起Ralph Lauren定制禮裙，配搭復古髮型，締造華麗和莊重優雅的魅力。禮裙由意大利工藝師以手工刺繡方式製作，上面串連Rosemont水晶及逾1.6萬顆玻璃珠，並透過噴染方式打造出粉紅漸變的層次魅力。她亦戴上BVLGARI鑽石頸鏈及戒指，展現瑰麗氣場。

奧斯卡2025｜Selena Gomez穿起Ralph Lauren定制禮裙。(Getty Images)

奧斯卡2025｜Selena Gomez定制禮服設計圖。(Ralph Lauren提供)

奧斯卡2025｜女星造型盤點14. Ana de Armas - 成熟Louis Vuitton

「邦女郎」之一的Ana de Armas穿Louis Vuitton黑色掛頸禮裙，出席奧斯卡紅地氈。禮服剪裁貼身，可以展現身形曲線，而透過閃石編織成紡紗般的設計，亦帶高雅感覺。由於造型色調偏暗沉，因此她的妝容可轉用較粉嫩的色調，以提升活力，而且髮型切忌扁塌和累贅，反而將頭髮紮起，並在兩側留一撮頭髮修飾面形，這樣或會更具年輕活力。

奧斯卡2025｜Ana de Armas穿Louis Vuitton黑色掛頸禮裙。(Getty Images)

奧斯卡2025｜女星造型盤點15. Storm Reid - 穿紅地氈上身？

以一身「紅地氈」紅色禮服亮相的Storm Reid，巧妙地運用皺褶和膨脹感，來締造出層次活力。她選擇Alexandre Vauthier禮裙，短身的南瓜裙設計可以減少累贅、提升甜美氛圍，加上黑色皮帶修飾身形。禮裙亦設斗蓬設計，透過皺褶和荷葉邊的輪廓，締造層次魅力，當Storm展開來時，更具知性迷人的感覺。襯搭Pomellato Catene高級珠寶頸鏈、Iconica戒指和耳環更矚目。

奧斯卡2025｜Storm Reid選擇Alexandre Vauthier禮裙。(IG@theacademy)

奧斯卡2025｜女星造型盤點16. Susan Downey - 性感GUCCI

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼妻子Susan Downey穿上GUCCI禮裙出席盛會，以標誌性的紅色主調，配合閃耀亮片刺繡，締造華麗優雅的氛圍。加上開叉設計稍微展露性感。