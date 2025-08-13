日韓明星愛用香水盤點！宋慧喬、Jisoo、IU以這香氣突顯女性魅力

明星愛用香水｜香氣是最能展現一個人的氣質，更能於不經意間讓人留下深刻好印象，但面對林林總總的香水，都會有點無從下手。除了可以依據自己的喜好入手，跟著喜歡的女明星選購也是不錯選擇，以下盤點多位人氣明星的的愛用香水，包含宋慧喬、孫藝珍、金智媛、IU、Blackpink Jisoo等，𣊬間加入女神行列！



明星愛用香水｜宋慧喬：Penhaligon's Artemisia

一如宋慧喬給人溫柔堅毅的感覺，Penhaligon's 的Artemisia是以文藝復興時期的女藝術家Artemisia Gentilesch與希臘月神Artemis的名字所創作，其優雅溫柔的調性讓人猶如置身於花園間，象徵了女性的純潔，以及溫柔而又剛毅的女性特質。香水的前調是油桃和綠葉，予人清新的感覺，中調加入鈴蘭、茉莉花茶、紫羅蘭和香草，散發一陣清幽純淨的花香，更突顯女性優雅的魅力。

女星愛用香水｜孫藝珍：J.LO Jennifer Lopez Glow EDT

孫藝珍早前分享手袋必帶物品影片時，當中就有這瓶J.LO Jennifer Lopez Glow EDT，更提到這是她用了這款香水10多年，是忠實愛用！這款香水是知名女星Jennifer Lopez推出的第一款香水，前調為橙花、橙花和葡萄柚；中調則時茉莉、玫瑰和晚香糖，而基調是麝香、檀香、鳶尾根、香草和琥珀色，香氣尤如沐浴後的乾淨的氣息。

明星愛用香水｜金智媛：Bvlgari Omnia Crystalline 淡香水

金智媛曾在Instagram上，分享自己的愛用香水是Bvlgari Omnia Crystalline淡香水，這是一款明亮動人的木質花香調淡香水，靈感更是來自純淨水晶的晶瑩剔透，與她的氣質十分相近。這款品牌經典香水以水生蓮花的透明感，與白牡丹的空靈為材，創作出散發細膩香味的Omnia Crystalline。香水蘊含水梨的清爽香氣和竹子精華的青翠氣息，尾韻則散發波薩木精華的溫暖香息和水晶麝香的溫柔氣息。

明星愛用香水｜金智媛：Bvlgari Omnia Crystalline 淡香水（IG@geewonii）

明星愛用香水｜IU：Diptyque Eau des Sens（感官之水）

IU曾經公開提過Diptyque的 Eau des Sens是她很喜歡的香氣。這款香氣是將苦橙的方方面面凝聚一起，並將樹枝、樹葉、花朵和果實的和諧融合，猶如美味佳餚般令人垂涎欲滴，連綿不絕地帶來充滿活力和刺激的新鮮感。

明星愛用香水｜Blackpink Jisoo：Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰

作為Dior小公主的Jisoo，最愛的香水定必是Miss Dior，她更手棒奢華訂製珍藏版的Miss Dior手工香水，全球限量150組，雖然難以入手珍藏版，但經典的Blooming Bouquet淡香薰也很值得嘗試入手。Miss Dior的經典Blooming Bouquet淡香薰，是一款既活潑又溫柔的香氣，猶如一束新鮮綻放的花朵，結合大馬士革玫瑰與牡丹香調，散發層次豐富又隨意率直的氣息，與Jisoo的高雅氣質十分相似。

明星愛用香水｜BLACKPINK Jennie：TAMBURINS BOTTARI

JENNIE作為韓國小眾香氛品牌TAMBURINS的代言人，愛用的香水也是該品牌。最新的BOTTARI香水，靈感源於蘑菇孢子爆發瞬間那震撼的生命力，深邃而感性的香氣充盈四周，喚醒感官無盡遐想，宛如未知的世界悄然展開，喚起無盡好奇，讓人沉浸於豐富而獨特的嗅覺體驗之中。與JENNIE其鮮明的個人色彩在多元領域內不斷突破，不謀而合。

明星愛用香水｜BLACKPINK Jennie：TAMBURINS BOTTARI（品牌提供）

明星愛用香水｜G-DRAGON權志龍：Frédéric Malle 獵心麝香Musc Ravageur 100ml HK$2,690

Frédéric Malle所推出的獵心麝香 Musc Ravageur，是品牌創立初期最具代表性的作品之一，以慾望為名，坦率釋放極致性感。難怪會成為是G-Dragon摯愛的香氛，如他在舞台上張揚閃耀，私下卻風格獨具的雙面特質，也深受氣場型人格者與香氛愛好者喜愛。香氣層層展開，以薰衣草、蜜橘與香檸檬編織的清新前調，揭開感性的序幕；中調的肉桂與丁香交織出溫暖辛香；最後以香草、麝香、琥珀、檀木等多重基調。這款香水既不過分甜膩，也不刻意討好，而是以最真摯的姿態展現愛情的熱烈與堅定。

明星愛用香水｜SEVENTEEN淨漢：Acqua di Parma Mandarino Di Sicilia EDT 100ml £153（約港幣HK$1,395）

SEVENTEEN淨漢是Acqua di Parma的忠實用家，曾多次分享自己的Acqua di Parma愛用香水。最近在 Instagram上就提到品牌的藍色地中海系列Mandarino Di Sicilia EDT，香水的靈感源自西西里島陽光明媚的景色，那裡的建築、文化與壯麗的自然風光交相輝映，將意大利的“生活藝術”融入其中。這款香水融合了清新的柑橘綠意與義大利柑橘的中調，營造出活力四射及令人神清氣爽的香氣。

明星愛用香水｜SEVENTEEN淨漢：Acqua di Parma Mandarino Di Sicilia EDT 100ml £153（約港幣HK$1,395）（IG@ jeonghaniyoo_n）

明星愛用香水｜石原聰美：CAROLINA HERRERA 212 都會女性淡香水

石原聰美擁有著甜美可愛的外貌，同時又有著性感的氣質，其出演的電視劇都深受大眾歡迎。石原聰美的愛用香水是Carolina Herrera 212，已推出逾十多年，依然是品牌的人氣香氣。香水是屬於花香調，前調是佛手柑、柑橘，中調是山茶花和梔子花，後調是檀香和白麝香，是一款精新又溫暖的香氣。

明星愛用香水｜田中美奈實：SHIRO 白百合香水

田中美奈實是一直是日本香氛品牌SHIRO的忠實用家，其中白百合香水不僅是她的愛用香水，同時更被日本女生譽為女神香氣。這款香以香甜的蘋果、柚子、黑加侖等果香調，帶出茉莉、鈴蘭甜美溫柔花香調，營造出不自覺經意的甜美香氣。