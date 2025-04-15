4月美妝快訊｜營造春日活力氣息：美妝、香水、美容儀、護髮產品

【4月美妝｜化妝品｜護膚品｜香水】踏入春夏季之際，各美妝品牌陸續推出充滿活力和甜美的彩妝、護膚和香水，讓各位女生在這生機盎然的季節，一同換上迷人又富春日魅力的妝容。單單4月，由護膚品、胭脂、秀髮產品到香氣等，都推出了讓人心動的新品，一起來看看今個月最不容錯過的美妝！



4月美妝新品1. Sabon 淨化尤加利注氧活髮頭皮磨砂 300g HK$460

香港的春夏潮濕氣候，除了肌膚需要特別護理外，秀髮同樣需要。SABON所推出的全新極緻修護亮澤系列﹐除可強化滋養頭皮，同時有效去除老化角質、污垢和污染物，從而使護髮產品發揮最佳效果。其中最不容錯過頭皮磨砂，當中蘊含94%天然成份，為頭皮排毒淨化，猶如在家中進行了一次「Hair Spa」。

4月美妝新品1. Sabon 淨化尤加利注氧活髮頭皮磨砂 300g HK$460（品牌提供）

4月美妝新品2. THE WHOO 天氣丹 光耀煥活緊緻肌膚美容儀 HK$1,510

THE WHOO於今年4月推出了4款全新產品，其中最引人矚目的定必是天氣丹光耀煥活緊緻肌膚美容儀，體積小小但可應對多個肌膚問題。產品結合溫熱、微電流及舒緩鎮靜模式，輕鬆便捷地改善肌膚光澤、膚質及皺紋問題。這款美容儀是通過金屬導頭的溫熱與舒緩鎮靜功能，改善血液循環並緩解浮腫，同時利用微電流技術活躍肌膚細胞活動，促進膠原蛋白生成，有助於改善肌膚彈性與皺紋，重現年輕光采與緊緻輪廓。

4月美妝新品2. THE WHOO 天氣丹 光耀煥活緊緻肌膚美容儀 HK$1,510（品牌提供）

4月美妝新品3. Byredo Blanche Absolu de Parfum 100ml HK$2,660

Byredo 的Blanche Absolu de Parfum，是以品牌經典的Blanche淡香精重新詮釋，同樣有著無瑕、床單的柔軟和恬靜的清新舒服感覺。香水以濃郁的醛香主調貫徹始終，而微辛的黑胡椒及尾韻的麝香隨著時間愈趨濃烈，卻會溫柔地輕撫著細膩的花香，最終透過琥珀和木質調的沉隱映照如肌膚相貼的暖息，讓餘溫留下親暱的印記。

4月美妝新品3. Byredo Blanche Absolu de Parfum 100ml HK$2,660（品牌提供）

4月美妝新品4. Maison Francis Kurkdjian Paris Kurky EDP淡香精70ml HK$1,780

Maison Francis Kurkdjian全新的Kurky淡香精，被形容為「果味毛絨玩具」香氛，是一款帶有糖果香味的香水，讓人一聞到瞬間回到童年。這款香水拋開傳統香氛結構的框架，是一款瞬間完全展開的香氣，它的核心主調是令人垂涎的奶油水果糖香調，彷彿打開一盒香氣撲鼻的繽紛糖果，其麝香與淡淡的香草香跡如同潔淨肌膚的餘韻，令人倍感安心甜蜜。

4月美妝新品4. Maison Francis Kurkdjian Paris Kurky EDP淡香精70ml HK$1,780（品牌提供）

10款清爽香氣推薦：Byredo、ISSEY MIYAKE充滿活力

4月美妝新品5. narciso rodriguez NARCISO radiant淡香精 50ml HK$960

narciso rodriguez的全新 NARCISO radiante 淡香精，如清晨的第一縷溫暖陽光，讓人沉浸於透明純淨的感覺中，是一款獨特木質麝香香調。淡香精的前調是丁香和橙花，綻放明亮清透的氣息，核心調是木棉花花香的柔軟質感，以及白香根草的木質溫暖香調，描繪令人沉醉的女性魅力。基調則由維吉尼亞雪松交織琥珀暖意，以純淨透亮的麝香輕盈環繞，締造如第二層肌膚般的親蜜溫存，留下令人無法忘懷的迷人餘韻。