眼影盤推薦2025｜放大雙眼的眼妝畫法＋7大實用眼影：&be、MUJI

眼影推薦2025｜簡單的眼妝就能營造有神的雙眼，而且還能有著消除眼腫和放大雙眼的效果。各大美妝品牌和開架品牌，都推出許多不同質感及配色的眼影盤，幫助女生們更易化出各種妝感的眼妝。這次「01女生」就與大家分享兩種簡單又有放大雙眼效果的眼妝，以及多款實用的眼影盤。



兩種簡單又有放大雙眼效果的眼妝（FREEPIK）

簡單易上手眼影畫法1. 上下漸層

上下漸層的眼影畫法，是最簡單易上手，適合上班或趕時間但需要簡單化妝時畫上。

首先以眼影盤的最淺色眼影作打底，從睫毛根部均勻掃至眼窩；然後選擇眼影盤中，與打底色同色系中更深的顏色，於雙眼皮範圍加深。最後使用暈染刷將打底色和加深色中間銜接線，來回暈染，使眼妝的層次更自然。

簡單易上手眼影畫法2. 三色左右漸層

三色左右漸層的眼影畫法，有著自然放大雙眼的效果。首先以眼影盤的最淺色眼影作打底，從睫毛根部均勻掃至眼窩；接著使用較深色的眼影，於眼尾後半段暈染，使眼妝深邃感加強。最後，以乾淨眼影掃取少量珠光或亮片的眼影，於眼頭及眼皮中央位置輕輕掃上，這樣除了可為眼妝增添立體感，還可使打底色和加深色中間的銜接更自然。

眼影盤推薦2025

眼影盤推薦1. Chantecaille 幻映蝴蝶春日保育彩妝系列限量版三色眼影盒 HK$690

CHANTECAILLE以蝴蝶為主題推出限量版幻映蝴蝶春日保育彩妝系列，以蝴蝶在春日暖陽下輕透斑斕的翅膀色彩為靈感，調製出饒富春日粉嫩感的眼影。其中暖調的粉魅蝴蝶，包括了閃耀古銅色、春幻粉紅色以及黃金蜜桃色，分別對應著柔滑啞緻、珠光亮澤及透亮閃爍三種不同質感，輕易打造出夏季眼妝。

眼影盤推薦1. Chantecaille 幻映蝴蝶春日保育彩妝系列限量版三色眼影盒 HK$690（品牌提供）

眼影盤推薦2. JSM Beauty Artist Eye Palette專業六色眼影盤 HK$300

JSM Beauty是來自韓國星級化妝師鄭瑄茉所創立的美妝品牌，其中專業六色眼影盤時為不同的眼睛度身訂造，共推出3款色系，不同人都能從中找出增強魅力的眼影盤。產品的配方可大幅減少飛粉，並能呈現出顯色度高的質地。眼影盤含3種不同質地眼影，包括能自然暈染且輕柔貼合的霧面質地、散發出如綢緞般光澤的珠光質地以及晶瑩閃爍的濕潤閃片質地，讓女生們輕易搭配出完美眼妝。

眼影盤推薦2. JSM Beauty Artist Eye Palette專業六色眼影盤 HK$300（品牌提供）

眼影盤推薦3. MUJI無印良品 四色調色眼影 HK$58

無印良品推出的4色眼影，加入了天然植物潤澤成分，質感水潤更易於推開，將日系彩妝的透明感完美呈現。此外眼影還含珍珠微光，讓整個眼妝都帶有光澤及立體感。

眼影盤推薦3. MUJI無印良品 四色調色眼影 HK$58（圖片來源：MUJI官網）

眼影盤推薦4. Heme 六色眼影盤 HK$90

Heme是台灣美妝品牌，一直以簡約、具質感的包裝，配上高質的美妝品，收獲大批台灣女生的喜愛，現時在香港也能輕鬆入手。其中以六色眼影盤，最為受歡迎，一盤包辦眼妝的打底、打亮與暈染，下方淺色格可作為腮紅運用，非常實用。

眼影盤推薦4. Heme 六色眼影盤 HK$90#絨粉 Velvet Pink / #杏桔 Apricot Citrus（IG@hemecosmetics）

眼影盤推薦5. &be 4色眼影盤

&be是日本人氣美妝品牌，是由新垣結衣、橋本環奈、石原聰美等人氣女星御用化妝師河北裕介所創立，其中4色眼影盤是長期熱賣彩妝。一盤4色眼影，就有齊不同質地的眼影，包括閃粉色、金屬色及啞光色，讓女生們不論是單一顏色使用，還是疊加使用都可以，是一款很易上手的眼影。

眼影盤推薦5. &be 4色眼影盤（圖片來源：&be官網）

眼影盤推薦6. Bobbi Brown 明眸三色眼影盤 HK$330

Bobbi Brown所推出的明眸三色眼影盤，是由專業化妝師精心研製出三種配色——打底色、陰影色及閃粉色，各種日常中性色調組合，可根據妝感需要提升或減少眼妝飽和度，即使是新手也能輕鬆塑造出自然精緻眼妝。選用絲滑霧面質地混合特殊處理的色料及聚合物而成，順滑塗抹，容易暈染；炫目金屬質地融合多維度珠光折射，呈現出豐富立體閃爍感。

眼影盤推薦6. Bobbi Brown 明眸三色眼影盤 HK$330（品牌提供）

眼影盤推薦7. CHARLOTTE TILBURY PILLOW TALK LUXURY PALETTE四色奢彩眼影盤 HK$455

CHARLOTTE TILBURY的PILLOW TALK四色眼影盤，是人人都能輕鬆上手。眼影盤以四款溫暖柔亮的裸粉色調，輕鬆塑造輪廓分明的眼妝，為每位女性的雙眼注入初戀感覺，展現誘人魅力。