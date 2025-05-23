LV 2026早春女裝秀｜5大焦點:選址世界遺產/經典袋變奏/Y2K回歸?

時尚迷熱切期待的Louis Vuitton（LV）2026早春女裝系列，由女裝創意總監Nicolas Ghesquière主理，已於香港時間5月23日凌晨3時，在法國南部歷史名城——亞維儂的教皇宮（Palais des Papes）盛大發佈。系列除了串連歷史、哥德式建築風格與時尚美學，更是展現品牌對現代女性力量的獨特詮釋，《01女生》整理出LV Cruise 2026早春時裝秀必看焦點，大家千萬不要錯過這場時尚盛事！



LV 2026早春女裝秀焦點｜1.選址建築遺址教皇宮

眾所周知，品牌女裝創意總監Nicola Ghesquière一向熱愛建築藝術，過往每次品牌大秀場地都選址於知名建築，當中包括舉行的2018早春系列大秀的京都美秀美術館( Miho Museum )、發布2025早春女裝系列的西班牙巴塞隆納奎爾公園（Park Güell）等。

今次選址亞維儂教皇宮，建於1335年，是歐洲最大、最重要的中世紀哥德式建築之一。不僅見證14世紀教廷的權力鼎盛時期，更於1995年被列為世界文化遺產。教皇宮內部禮拜堂與接待廳的拱頂空間、大量濕壁畫裝飾均蘊含藝術與歷史價值。其歷史悠久、宏偉的哥德式建築風格，更為時裝秀增添莊重且富有藝術性的氛圍。此舉不單是把現代時尚融入歷史性建築，建構一場跨越時代的深度對話，更多的是延續傳統，致敬建築藝術與文化。

教皇宮（Palais des Papes）(gettyimages)

LV 2026早春女裝秀焦點｜2.打破傳統的舞台設計

LV 2026早春女裝系列秀場設置於教皇宮的內部庭院（Cour d'honneur），而這裡是每年亞維儂藝術節的重要表演場地。據消息指，品牌特別邀請曾負責超級碗中場秀及奧運會開幕式的舞台設計師兼藝術家Es Devlin，負責今次早春女裝系列大秀的舞台設計。

秀場舞台燈光設計柔和而富有層次，開放式的舞台佈局突出教皇宮的特色結構。而當模特兒們行走在環形伸展台上時，聚光燈追隨著她們的身影，同時照亮附近鋪著紅色天鵝絨的劇院座位，營造神秘夢幻的氛圍。有別於過往觀眾席設計，是次賓客被安排在架高舞台之上，座位以紅絲絨和木材包覆，不僅為觀眾帶來沉浸式觀看體驗，更成為舞台一部分。

模特兒們行走在環形伸展台上時，聚光燈追隨著她們的身影，同時照亮附近鋪著紅色天鵝絨的劇院座位，營造神秘夢幻的氛圍。(hk.louisvuitton.com)

LV 2026早春女裝秀焦點｜3. 「騎士」、「盔甲」元素融入服飾

Ghesquière將中世紀歷史元素，融入服飾剪裁與細節裝飾。在系列中，可見到斗篷連衣裙、單邊衣袖設計、黑色皮革肩甲設計、硬朗廓形的迷你裙、披風上衣、露趾靴等；更透過色彩拼接、經典比武配色、火焰圖案等展現騎士戰鬥氣息，既是向中世紀的騎士風格的致敬，亦是一種對中世紀美學的重新演繹。

LV 2026早春女裝秀焦點｜4. 經典款手袋的華麗變奏

經典手袋如Alma、Petite Malle等，都將以全新奢華面貌示人，手袋表面飾以哥德風格圖案印花、或從歷史手稿中提取的捲曲花卉圖案，色彩層次極為豐富。要數到最值得收藏，必定是三款與巴黎獨立設計師Thomas Rogers合作設計的木質方形手袋，彰顯著低調而奢華的品味。

LV 2026早春女裝秀焦點｜５. Y2K風格超幼頸巾回歸

大熱的Y2K超幼頸巾（Skinny Scarf）再次來襲！LV 2026早春女裝系列中，模特兒們帶上真絲材質的窄版圍巾，配搭上服裝的亮片，營造輕盈飄逸感覺的同時，更增添一抹精緻華麗。