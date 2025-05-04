2025最新8款精品老花長款銀包推薦　LV村上隆櫻花款值得收藏必買

談論精品入門單品，「老花長夾」無疑是必備的首選，這些經典紋理不僅承載品牌歷史，更具獨有的辨識度！



以下我們精選2025春夏必收的8款精品品牌推薦的「老花長夾」，從Louis Vuitton與村上隆第二波聯名的櫻花款、Fendi全新浮雕設計，到Gucci經典GG印花，每一款都是經過時間淬鍊的完美經典，讓你在細節間彰顯時髦氣息！

2025春夏8款必買名牌老花款長款銀包，LV、Dior、Gucci等輕鬆從細節中展現時尚感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025春夏8款精選老花長款銀包（Coach官網；01製圖）

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1. Gucci

Gucci GG Emblem continental wallet



Gucci GG Emblem系列重新定義了經典，以創意的GG字母織布圖案為基礎，搭配細緻壓花工藝勾勒品牌一貫的精緻美學。整體設計在延續品牌識別的同時，更融入亮眼D形環細節，既提升造型層次，也賦予更多搭配上的靈活變化，詮釋時尚與實用的完美平衡。

2. Louis Vuitton

Louis Vuitton LV x TM拉鏈錢包，$7,300



睽違23年，Louis Vuitton x 村上隆這組傳奇聯名再度強勢回歸，最新釋出的第二波系列，重現當年一包難求的經典「櫻花系列」，以耐用塗層帆布為基底，鋪陳品牌代表性的 Monogram圖騰，並以村上隆招牌的繽紛櫻花輕盈點綴，將奢華工藝與當代藝術完美交織，讓人看了就想收藏！

3. Dior

Dior 30 Montaigne Voyageur長型銀包，$7,400



Dior標誌性的藍色Oblique緹花布料，細膩織紋勾勒出品牌歷史底蘊，正面飾以金屬CD標誌點睛，恰到好處的彰顯出品牌識別度。內部收納設計實用有序，無論是獨立使用，或與同系列單品疊搭，都能展現都市女性的洗練品味。

4. Celine

Celine Triomphe帆布大型拉鍊銀包，$5,600



以經典的Triomphe凱旋門老花為包身設計，深棕色的復古調性塗層帆布，搭配低調與優雅並濟的內層配置，彷彿專為時髦男女所打造。透過全拉鍊開合長夾，在小牛皮襯裡設有兩個長形內格，配有十二個卡槽、拉鍊零錢收納夾層，簡約卻精緻度滿分！

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5. Fendi

Fendi Baguette長款皮夾 白色，$7,200



Fendi讓老花變立體了！以精緻工藝重新詮釋經典輪廓，採用柔軟白色納帕皮革打造，呈現極具現代感的浮雕質地，開合設計搭配金色金屬配件，散發低調奢華氣息。內部空間設計巧思滿載，配有雙風琴式主隔層、一個拉鍊袋、十個卡槽與實用側袋，讓收納井然有序。

6. Goyard

Goyard Saint-Lambert Wallet



以箱包工藝聞名的巴黎品牌Goyard，近年來人氣飆升，成為精品愛好者爭相收藏的必備單品。其中這款長夾延續品牌標誌性的Goyardine Y字圖騰，搭配修長俐落的輪廓，專為井然有序的收納所設計，無論是想放在包裡或外套口袋裡都可以。

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7. Coach

Coach MILA經典SIGNATURE帆布翻蓋長夾，$2,100



這款經典Signature塗層老花帆布與皮革拼接的掀蓋設計，完美呈現品牌的工藝精髓。內部配備八個卡槽，輕鬆收納信用卡、名片等必需品，並設有一個實用的現金隔層，讓整理更為高效。在標誌性老花帆布與深棕色皮革的對比下，散發著復古風格的魅力。

8. Tory Burch

Tory Burch T Monogram Contrast Embossed Zip Slim Wallet，$2,600



以清新的草綠色為基底，搭配撞色的T Monogram老花圖案，巧妙地透過壓紋設計呈現，放大比例帶來不一樣的視覺效果。皮革金釦的細節設計，為整體造型增添一抹精緻感，多種顏色與材質的拼接在視覺上和諧融合，相當適合春夏充滿活力的氛圍。

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