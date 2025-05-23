眾星現身LV Cruise 2026女裝時裝秀！盤點20造型：Felix、劉亦菲

Louis Vuitton Cruise早春度假系列，一直有著象徵旅行精神與探訪世界建築地標的品牌理念。昨日（22/5）由Louis Vuitton女裝創意總監 Nicolas Ghesquière將品牌2026早春度假系列，帶到法國普羅旺斯亞維儂的教皇宮（Palais des Papes）盛大舉行！



由Louis Vuitton女裝創意總監 Nicolas Ghesquière將品牌2026早春度假系列，帶領到法國普羅旺斯亞維儂的教皇宮（Getty Images）

眾名人亦齊聚一堂觀賞這場時裝秀，包括奧斯卡影后Cate Blanchett、Emma Stone、Stray Kids成員Felix、中國演員劉亦菲、台灣演員王淨等一眾品牌代言人及品牌好友，現場星光熠熠，而他們的造型不出所料將掀起新一熱潮！

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型1. Stray Kids成員Felix

Stray Kids成員Felix自2023年8月官宣成為Louis Vuitton全球代言人後，為大眾帶一個又一個新驚喜，在Louis Vuitton 2025秋冬系列時裝秀中更是登上伸展台。這次品牌Cruise 2026女裝時裝秀中，Felix先是以一身帥氣的學院風西裝外套造型現身韓國機場，抵達現場即是一身Louis Vuitton粉藍色套裝，配上戒指及單邊耳環現身，清爽迷人。

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型1. Stray Kids成員Felix（品牌提供）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型1. Stray Kids成員Felix（Getty Images）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型2. Emma Stone

奧斯卡影后Emma Stone亦是以品牌大使出席，她更曾被Nicolas Ghesquière稱為靈感繆思，多次於重要場合演繹LV高訂造型。這次Emma身穿最新2025-2026秋冬系列的藍白色展裙，配上Petite Malle箱型手袋，以及華麗的Midnight 珍珠耳環，造型非常浪漫迷人。

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型2. Emma Stone（品牌提供）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型2. Emma Stone（Getty Images）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型3. Cate Blanchett

奧斯卡影后Cate Blanchett以LV高級珠寶的品牌大使身份出席LV Cruise 2026女裝時裝秀，她身穿來自品牌2022度假系列的服裝，白色上衣布滿紅色圖案，配上長長的垂褶袖子和肩部飾有鉚釘，與黑色緊身皮褲互相呼應，展現出不費力的率性魅力。

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型3. Cate Blanchett（Getty Images）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型4. 劉亦菲

中國演員劉亦菲以品牌大使身份出席LV Cruise 2026女裝時裝秀，與過去仙氣造型不同，她以一身LV Fall-winter 2025/2026的型格工裝外套，配上白色間條上衣、黑色短裙及黑色系帶露趾高跟短靴，手挽LV 2025初秋系列的Odyssée手袋，充滿另一種非凡魅力。

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型4. 劉亦菲（品牌提供）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型4. 劉亦菲（Getty Images）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型5. 王淨

台灣演員王淨以品牌大使身份出席LV Cruise 2026女裝時裝秀，在台灣機場時就以一身白色短版上衣、拼接工裝長褲、運動鞋，並配上Louis Vuitton × Murakami聯名系列的Side Trunk櫻桃手袋，展現充滿活力的夏日造型。而在時裝秀現場，王淨就換上來自LV Fall-winter 2025/2026的紅黑格子裙，配上黑色長靴以及高馬尾髮型，甜美又俐落。

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型5. 王淨（品牌提供）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型5. 王淨（IG@_ginglebellaaa）

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型6. 鄭浩妍

韓國演員鄭浩妍以《魷魚遊戲》打開知名度，更成為品牌大使，多次完美演繹品牌不同造型。這次出席Cruise 2026女裝時裝秀身穿LV白色荷葉袖上衣，配緊身膝上褲、系帶露趾高跟短靴以及手拿白色Nano LV Biker手袋，造型斯文俐落。

Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型6. 鄭浩妍（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多Louis Vuitton Cruise 2026女裝時裝秀明星造型｜包括Chloë Grace Moretz、Saoirse Ronan、Alicia Vikander、Sophie Turner等！【按圖看】▼▼▼