LV、Gucci大袋開箱！拆解今個夏天4大趨勢：柔軟、水桶｜時尚主場

時尚主場｜潮流趨勢是個循環，早年流行小廢包，現時大袋時尚重新綻放。除了大容量是基本，獨特和實用設計更為錦上添花。揮別過去的累贅，大袋有著愈多廓形和流行特質，只要抓對當中的時尚密碼，隨時能夠營造從容優雅的氛圍。



時尚主場｜大袋趨勢1. 水洗特色

隨著街頭時尚趨勢，水洗牛仔般的復古和粗糙質感大受歡迎。今個夏天，不妨配搭輕盈的色彩和設計，陶醉於水洗元素的率性型格氛圍中！

Louis Vuitton LV Biker MM #Dark Denim HK$35,500

由藝術總監Nicolas Ghesquière創作，從標誌性騎士外套汲取靈感，展現出自由與冒險的概念。以品牌的像素效果羊皮製成，質感柔軟卻予人牛仔布般的洗水打磨效果，展現出中性型格的感覺。

大袋趨勢｜(左起) Louis Vuitton LV Biker MM #Dark Denim；RIMOWA MR002 Square Sunglasses；Coach Martin Kim Logo Ball Cap #Brown (陳葦慈攝)

大袋趨勢｜兩側扣帶可以調較。(陳葦慈攝)

FENDI Summer Tote #Blue HK$19,500

採用牛仔效果的FF標誌圖案，配搭兩側留蘇設計，締造出夏日氛圍。配搭啡色皮革帶，締造自由率性的感覺。手袋以長方設計，容量較大而且設計輕身，以方便手提或側肩。

大袋趨勢｜(右起) FENDI Summer Tote #Blue；Montblanc Exteme 3.0 Card Holder 8cc with Zip；Armani Beauty Lip Masetro Satin絲絨水漾唇釉；Chloé 絲滑芳香護手霜；Hermès Twilly d'Hermès Eau Ginger EDP (陳葦慈攝)

大袋趨勢｜皮帶上亦展示FF標誌。(陳葦慈攝)

時尚主場｜大袋趨勢2. 柔軟慵懶

延續垂墜效果的優雅魅力，採用光滑柔軟的質感，打造出慵懶舒適的氛圍。

Gucci Softbit Maxi Shoulder Bag #Brown Leather

重新演繹經典的馬銜扣，結合實用和美學，採用磁石開合，讓柔軟的手袋呈現出垂墜的廓形，加些帶顆粒感的皮革，展現出優雅和層次魅力。

大袋趨勢｜Gucci Softbit Maxi Shoulder Bag #Brown Leather (陳葦慈攝)

大袋趨勢｜重新演繹經典的馬銜扣。(陳葦慈攝)

Dior Medium Vertical Toujours #Black Macrocannage Crinkled Calfskin HK$33,500

特別以黑色皺紋小牛皮製作，綴有經典大型藤格紋絎縫圖案，配搭品牌金屬字母吊飾，締造精緻和優雅感覺。設有幼身皮革搭帶開合，使用時更為安全，而且CD Lock鎖扣的D字石以調校兩側的寬鬆，打造不同的手袋輪廓。

大袋趨勢｜Dior Medium Vertical Toujours #Black Macrocannage Crinkled Calfskin (陳葦慈攝)

大袋趨勢｜品牌金屬字母吊飾。(陳葦慈攝)

時尚主場｜大袋趨勢3. 職場時尚

面對繁複的返工日常，手袋也傾向簡約俐落，以平衡崩緊的工作氣氛，亦適合Office Siren和學園風等造型。

Givenchy Small Antigona bag in Box leather #Black HK$18,900

較為經典的款式，富建築美學的六角形設計，線條簡潔俐落，配搭GIVENCHY 4G拉鏈及銀色印字，締造優雅的感覺。設有可拆式肩帶，可以手提或側揹，以打造多樣風格。

大袋趨勢｜(上) Givenchy Small Antigona bag in Box leather #Black；(下) RIMOWA Compact (陳葦慈攝)

Loro Piana Loom L32 in Round Leather #Smoked Caramel/Sun Gold HK$38,300

藉着手袋向品牌數世紀以來的紡織傳統致敬。採用翻蓋式設計，下面的金屬橫條橫條呼應輕柔地垂墜在工匠織布機上的布料，看來細緻和低調。手袋中間和手柄上，各設有標誌性掛鎖，打造別具特色的個性魅力。

大袋趨勢｜Loro Piana Loom L32 in Round Leather #Smoked Caramel/Sun Gold (陳葦慈攝)

大袋趨勢｜設有標誌性掛鎖。(陳葦慈攝)

時尚主場｜大袋趨勢4. 水桶狂熱

水桶袋是近年必備款式，不僅輪廓立體獨特，而且百搭易襯，因此穩守在大家的喜愛清單中。

PRADA Buckle Leather Bucket Bag with Jeweled Belt HK$34,700

將水桶袋的輪廓重新演繹成更異滑的外形，配搭帶有寶石扣的金屬闊帶索繩，營造出對比層次。手袋的金屬帶為重點，為整體增添華麗感覺，加上啡色調帶復古感，締造出具優雅韻味的感覺。

大袋趨勢｜PRADA Buckle Leather Bucket Bag with Jeweled Belt (陳葦慈攝)

記者：朱加曦

攝影：陳葦慈

