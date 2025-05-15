康城影展2025｜完整競賽片單一覽！狂野時代中有舒淇、易烊千璽

【康城影展2025／康城電影節2025】一年一度的國際電影盛事又來了！今屆為第78屆康城影展（Cannes Film Festival），由5月13日起至5月24日，於法國坎城節慶宮中舉辦。今年委員會從過千部作品中，因應不同官方單元並定選出205部電影。當中有22部電影入圍正式競賽長片單元（Longs métrages en compétition），可角逐最高榮譽金棕櫚獎，可以說是強強交手，大家絕對不容錯過！



康城影展2025電影推介｜《雷諾阿 Renoir／ルノワール》

《雷諾阿》作為正式競賽長片單元中唯一的日本作品，加上由日本女導演早川千繪自編自導，故事背景設定於日本經濟泡沫1987年的夏日，11歲的主角面臨家庭、死亡與成長探索的課題，從小孩轉變成少女的那個夏日，充斥著各樣情緒與不解。

康城影展2025電影推介｜《雷諾阿 Renoir／ルノワール》（IG@renoir_jp）

康城影展2025電影推介｜《狂野時代》

整個康城影展名單中，東南亞作品可以說為數不多，而來自中國導演畢贛的《狂野時代》更是捉緊入場的尾巴，在影展開幕前數日被正式宣布入選。故事背景設定於2068年，地球已淪為廢墟，只餘下唯一的生命體與半人半機的仿生人，預告中可見舒淇、易烊千璽為主演角色，中式造型配合機械未來元素，加上畢贛虛實交錯的詩意影像語言，讓人不禁好奇故事去向。

康城影展2025電影推介｜《新浪潮 Nouvelle Vague》

提到電影，又怎能不提到新浪潮呢？由法國新浪潮引起的獨特、隨性影像風格，由快速跳接、打破第四面牆（Break The Fourth wall）等，為日後電影立下新基礎。這部由美國導演Richard Stuart Linklater（李察·史都華·林克雷特）首度以全法語拍攝的作品，將聚焦並重現當年新浪潮的經典《斷了氣 À bout de souffle》。

康城影展2025電影推介｜《腓尼基計劃 The Phoenician 》

如果你偏好節奏明快、怪誕而有趣的喜劇，「鬼才」美國導演Wes Anderson（魏斯·安德森）的這套新作或者合你口味。魏導獲獎無數，其作品更八次獲奧斯卡金像獎提名。

今次故事設定為一名軍火航空商業大亨，為實現其神秘計劃，而展開的一場犯罪殺戮。預告中已見飛機失事、搶劫、修女執刀等荒誕場口，加上星火熠熠的演員名單： Benicio del Toro（班尼西歐·戴托羅）、星二代Mia Threapleton、「黑寡婦」Scarlett Ingrid Johansson （史嘉蕾·喬韓森）、Willem Dafoe（威廉·達佛）、Tom Hanks（湯姆·漢克斯）等人，令人相當期待！

康城影展2025電影推介｜《去死吧，我的愛 Die, My Love》

由蘇格蘭女導演Lynne Ramsay（琳恩·倫賽）所編導，改編自同名小說《去死吧，我的愛》，故事講述一名女子因婚姻育兒生活而面臨神經錯亂，驚悚與喜劇元素兼備。除了新鮮的劇情，更由Jennifer Shrader Lawrence（珍妮佛·勞倫斯）、 Robert Douglas Thomas Pattinson（羅伯·派汀森）攜手主演。

康城影展2025電影推介｜《阿爾法 Alpha》

以恐怖風格而聞名的法國導演Julia Ducournau，繼2021年《鈦 Titane》斬獲第74屆金棕櫚獎後，今次為大家帶來她的第三部作品。故事背景設定於1980年紐約，因感染神秘病毒的謠言而遭排擠的女學生，好好期待今次為大家所帶來的血腥風暴！

康城影展2025電影推介｜《阿爾法 Alpha》（《阿爾法 Alpha》劇照）

康城影展2025｜第78屆康城影展主競賽單元入選作品（依首映日期排序）



《望向太陽 Sound of Falling》－德國女導演瑪莎·席林斯基 Mascha Schilinski

《137號案件 Dossier 137》－德國導演多米尼克摩爾 Dominik Moll

《接近終點 Sirat》－法國導演奧利佛勒賽 Oliver Laxe

《最小的女兒 La Petite Dernière》-法國女導演阿芙皙雅艾薇 Hafsia Herzi

《愛丁頓 Eddington》－美國導演亞瑞阿斯特 Ari Aster

《雷諾阿 Renoir／ルノワール》 －日本女導演早川千繪

《新浪潮 Nouvelle Vague》－美國導演李察林克雷特 Richard Linklater

《去死吧，我的愛 Die, My Love》－蘇格蘭女導演琳恩·倫賽 Lynne Ramsay

《密探 The Secret Agent》－巴西導演雷伯曼東沙費侯 Kleber Mendonca Filho

《腓尼基計劃 The Phoenician》-美國導演魏斯·安德森 Wes Anderson

《共和之鷹 The Eagles of the Republic》-埃及裔瑞典導演塔利克薩利赫 Tarik Saleh

《阿爾法 Alpha》-法國女導演茱莉亞迪古何諾 Julia Ducournau

《普通事故 A Simple Accident》-伊朗導演賈法潘納希 Jafar Panahi

《外面 Fuori》 -義大利導演馬利歐馬爾多那 Mario Martone

《朝聖 Romería》-加泰隆尼亞女導演卡拉西蒙 Carla Simon

《時光留聲 The History of Sound》－南非導演奧利佛艾爾曼紐斯 Oliver Hermanus

《情感價值 Sentimental Value》－挪威導演尤沃金提爾 Joachim Trier

《母親和孩子 Woman and Child 》-伊朗導演薩伊德·盧斯塔伊 Saeed Roustayi

《狂野時代 Resurrection》－中國導演畢贛

《年輕母親之家 The Young Mother’s Home》 －比利時導演達頓兄弟 Dardenne Brothers

《主謀 The Mastermind》－美國女導演凱莉萊卡特 Kelly Reichardt

