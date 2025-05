康城影展2025｜完整競賽片單一覽！狂野時代中有舒淇、易烊千璽

【康城影展2025/康城電影節2025】一年一度的國際電影盛事又來了!今屆為第78屆康城影展(Cannes Film Festival),由5月13日起至5月24日,於法國坎城節慶宮中舉辦。今年委員會從過千部作品中,因應不同官方單元並定選出205部電影。當中有22部電影入圍正式競賽長片單元(Longs métrages en compétition),可角逐最高榮譽金棕櫚獎,可以說是強強交手,大家絕對不容錯過!



康城影展2025電影推介|《雷諾阿 Renoir/ルノワール》

《雷諾阿》作為正式競賽長片單元中唯一的日本作品,加上由日本女導演早川千繪自編自導,故事背景設定於日本經濟泡沫1987年的夏日,11歲的主角面臨家庭、死亡與成長探索的課題,從小孩轉變成少女的那個夏日,充斥著各樣情緒與不解。

康城影展2025電影推介|《雷諾阿 Renoir/ルノワール》

康城影展2025電影推介|《狂野時代》

整個康城影展名單中,東南亞作品可以說為數不多,而來自中國導演畢贛的《狂野時代》更是捉緊入場的尾巴,在影展開幕前數日被正式宣布入選。故事背景設定於2068年,地球已淪為廢墟,只餘下唯一的生命體與半人半機的仿生人,預告中可見舒淇、易烊千璽為主演角色,中式造型配合機械未來元素,加上畢贛虛實交錯的詩意影像語言,讓人不禁好奇故事去向。

康城影展2025電影推介|《新浪潮 Nouvelle Vague》

提到電影,又怎能不提到新浪潮呢?由法國新浪潮引起的獨特、隨性影像風格,由快速跳接、打破第四面牆(Break The Fourth wall)等,為日後電影立下新基礎。這部由美國導演Richard Stuart Linklater(李察·史都華·林克雷特)首度以全法語拍攝的作品,將聚焦並重現當年新浪潮的經典《斷了氣 À bout de souffle》。

康城影展2025電影推介|《腓尼基計劃 The Phoenician 》

如果你偏好節奏明快、怪誕而有趣的喜劇,「鬼才」美國導演Wes Anderson(魏斯·安德森)的這套新作或者合你口味。魏導獲獎無數,其作品更八次獲奧斯卡金像獎提名。

今次故事設定為一名軍火航空商業大亨,為實現其神秘計劃,而展開的一場犯罪殺戮。預告中已見飛機失事、搶劫、修女執刀等荒誕場口,加上星火熠熠的演員名單: Benicio del Toro(班尼西歐·戴托羅)、星二代Mia Threapleton、「黑寡婦」Scarlett Ingrid Johansson (史嘉蕾·喬韓森)、Willem Dafoe(威廉·達佛)、Tom Hanks(湯姆·漢克斯)等人,令人相當期待!

康城影展2025電影推介|《去死吧,我的愛 Die, My Love》

由蘇格蘭女導演Lynne Ramsay(琳恩·倫賽)所編導,改編自同名小說《去死吧,我的愛》,故事講述一名女子因婚姻育兒生活而面臨神經錯亂,驚悚與喜劇元素兼備。除了新鮮的劇情,更由Jennifer Shrader Lawrence(珍妮佛·勞倫斯)、 Robert Douglas Thomas Pattinson(羅伯·派汀森)攜手主演。

康城影展2025電影推介|《阿爾法 Alpha》

以恐怖風格而聞名的法國導演Julia Ducournau,繼2021年《鈦 Titane》斬獲第74屆金棕櫚獎後,今次為大家帶來她的第三部作品。故事背景設定於1980年紐約,因感染神秘病毒的謠言而遭排擠的女學生,好好期待今次為大家所帶來的血腥風暴!

康城影展2025電影推介|《阿爾法 Alpha》

康城影展2025|第78屆康城影展主競賽單元入選作品(依首映日期排序)



《望向太陽 Sound of Falling》-德國女導演瑪莎·席林斯基 Mascha Schilinski

《137號案件 Dossier 137》-德國導演多米尼克摩爾 Dominik Moll

《接近終點 Sirat》-法國導演奧利佛勒賽 Oliver Laxe

《最小的女兒 La Petite Dernière》-法國女導演阿芙皙雅艾薇 Hafsia Herzi

《愛丁頓 Eddington》-美國導演亞瑞阿斯特 Ari Aster

《雷諾阿 Renoir/ルノワール》 -日本女導演早川千繪

《新浪潮 Nouvelle Vague》-美國導演李察林克雷特 Richard Linklater

《去死吧,我的愛 Die, My Love》-蘇格蘭女導演琳恩·倫賽 Lynne Ramsay

《密探 The Secret Agent》-巴西導演雷伯曼東沙費侯 Kleber Mendonca Filho

《腓尼基計劃 The Phoenician》-美國導演魏斯·安德森 Wes Anderson

《共和之鷹 The Eagles of the Republic》-埃及裔瑞典導演塔利克薩利赫 Tarik Saleh

《阿爾法 Alpha》-法國女導演茱莉亞迪古何諾 Julia Ducournau

《普通事故 A Simple Accident》-伊朗導演賈法潘納希 Jafar Panahi

《外面 Fuori》 -義大利導演馬利歐馬爾多那 Mario Martone

《朝聖 Romería》-加泰隆尼亞女導演卡拉西蒙 Carla Simon

《時光留聲 The History of Sound》-南非導演奧利佛艾爾曼紐斯 Oliver Hermanus

《情感價值 Sentimental Value》-挪威導演尤沃金提爾 Joachim Trier

《母親和孩子 Woman and Child 》-伊朗導演薩伊德·盧斯塔伊 Saeed Roustayi

《狂野時代 Resurrection》-中國導演畢贛

《年輕母親之家 The Young Mother’s Home》 -比利時導演達頓兄弟 Dardenne Brothers

《主謀 The Mastermind》-美國女導演凱莉萊卡特 Kelly Reichardt