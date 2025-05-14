Netflix推薦2025｜延續法國五月的藝術氣息！5月不可錯過片單一覽

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】來到法國五月藝術節 (French May) ，除了舞蹈、音樂、畫作等大熱藝術媒介，又怎能少得電影的位置呢？讓電影狂迷為之興奮的盛事－第78屆康城影展已經正式揭幕，想居家欣賞更多好戲好劇的話，不妨參考以下的Netflix 片單推薦！



Netflix 5月影集推薦 2025：《康納歐布萊恩 馬克吐溫幽默獎》（Conan O'Brien）

不論你是否脫口秀（Talk show）的忠實粉絲，相信你亦曾在電視節目、串流平台，甚至大型盛會舞台上看過康納·歐布萊恩（Conan O'Brien）的身影，他的作品更是遍佈不同年齡層與媒介，以幽默的喜劇反抗並批判社會與政治。

由《辛普森家庭》（The Simpsons）的編劇，到深夜節目主持，再到近年成為奧斯卡主持人，這28多年的喜劇路並不容易。除了收獲壓倒性好評，今年更榮獲「馬克吐溫幽默獎」，認定其笑匠之位，就讓我們一起重溫當日精彩片段。

Netflix 5月影集推薦 2025：《魔鬼的計謀：第2季》（ The Devil’s Plan: Death Room ）

喜愛鬥智鬥勇的話不容錯過！大受好評的《魔鬼的計謀》迎來第二季，今季將由12位參賽者增加至14位，出演名單相當豐富，當中集結各行各業的全新成員，高材生代表有：世上唯一一位在正式對局中戰勝過AlphaGo的人類棋士李世石、韓國社會學家兼首爾教育監鄭根植的兒子7High（本名鄭承默）等，高智藝人代表更有Super Junior的圭賢、曾演出Netflix原創影集《雨傘學院》（The Umbrella Academy）的韓裔美籍演員Justin Min以及曾出演《換乘戀愛2》的鄭泫揆。

Netflix 5月影集推薦 2025：《愛 x 死 x 機器人 第4季》（Love Death + Robots 4）

偏好奇幻古怪風格的話，榮獲艾美獎肯定的《愛 x 死 x 機器人》相信會正中你下懷！來到第四季，仍舊是帶各位走進奇異、特殊世界，十集劇情不連貫的獨立科幻動畫，光怪陸離的風格讓人完全不能逃離！

Netflix 5月影集推薦 2025：《忘了我記得》

這部可以說是「重中之重」的台劇，向觀眾投出相當重的炸彈，先是集結多個重份量名單：由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，金馬金鐘影后謝盈萱、金馬影帝秦漢、霍建華、周采詩與劉品言等人主演。短短8集講述關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。

Netflix 5月影集推薦 2025：《恐懼大街：舞會王后》（Fear Street: Prom Queen ）

歡迎回到陰暗小鎮！《恐懼大街》三部曲再續恐怖情緣，今次故事設定於1988 年，Shadyside High正準備舞會，爭奇鬥艷的少女們卻迎來了淪為地獄般的殺身之禍，到底她們會如何應對？

Netflix 5月影集推薦 2025｜《恐懼大街：舞會王后》（Fear Street: Prom Queen ）在5月23日中上架（NETFLIX）

Netflix 5月影集推薦 2025：《F1 Academy：全女子賽車學院》

雖然男女平等已是世俗公認，但仍有一些賽道仍是「重男輕女」的，例如男性車手當道的賽車界，女性車手想要擠身國際大舞台，選擇並不多。

而F1 Academy則是一項相對較新的全女子初級方程式賽事，僅開放給女性參加的方程式錦標賽，參賽車手的年齡介乎16至25歲，為的就是想設立年青女性車手的跳板，從而輔助她們參加更高級別的比賽。今年賽季將擴大至 18 名車手，6 支車隊將各派出三位車手，而十支一級方程式車隊將各自支持一名車手。

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