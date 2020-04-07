【蘇志燮結婚】「蘇太太」們今早應該又心碎了！韓國男神蘇志燮於去年認愛女友趙恩靜後，今日(7/4)宣布已經與女友登記結婚，正式成為夫婦。有「韓國公共財產」稱號的蘇志燮被私有化，粉絲失落之餘，相信也會為偶像送上祝福。有著濃厚大叔味的蘇志燮，最後情歸17歲的趙恩靜，到底是因為男人都愛年輕女生的「定律」，還是她有獨特的個人魅力呢？

男神蘇志燮宣布結婚。（IG@51k_official）

婚後會把妻子放第一位

蘇志燮出道二十多年，一直都是「零緋聞」的代表，從來沒有公開戀愛對象。雖然他與女神孫藝珍在2018年合作拍攝電影《雨妳再次相遇》後傳出緋聞，在宣傳時受訪直言對拍檔孫藝珍「有點心動」，而孫藝珍也承認與他在劇中牽手時「感覺到久違了的心動」，但兩人的心動感覺只停留在電影裏，現實中的他們只是一對好拍檔。然而，這套電影的確讓蘇志燮有了想婚的念頭，他曾在訪問中坦言「我在《雨妳再次相遇》中飾演父親角色，開始認真考慮結婚，如果我結婚，一定會把妻子放在第一順位。」

蘇志燮因《雨妳再次相遇》而有想婚念頭。（《雨妳再次相遇》劇照）

年齡也不及timing重要？恰恰有想婚念頭的蘇志燮，在SBS節目《深夜TV演藝》遇到趙恩靜，看來促成這段情緣除了感覺，還有時機。蘇志燮一直對感情事低調，原因在於要保護正在交往的女生，以免她們受到傳媒追訪、粉絲負評的壓力。他直言只會在決定結婚後，才會公開戀情，去年韓國媒體爆出他與趙恩靜的戀情，蘇志燮隨即就大方認愛，可見當時蘇志燮已經視趙恩靜為結婚對象。

點擊回顧兩人初次見面的情境：

年輕妹妹魅力不僅是青春?

演藝圈其實有不少男方比女方大十數年的情侶，此時總會有女人慨歎男人都是「視覺動物」，無論年紀多大都只愛年輕貌美的女生。然而，當你認識趙恩靜這個女生後，自然就會認為她能俘虜男神的原因不僅是青春亮眼的外貌。當女生戀上條件好的「男神」，通常都希望對方可以盡快公開戀情，以宣示「主權」。趙恩靜卻體諒蘇志燮身為幕前的難處，從沒要求公開，蘇志燮在官方Instagram承認戀情時，直言她是「特別的人」，感激她「一直都在身邊安靜地支持我，幫了我很大的忙。」

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趙恩靜的本錢，絕不只年輕？

不需靠「放閃」維繫的信任更加堅韌，趙恩靜能夠如此「放心」，全因她對自己有自信。即使與「男神」戀愛，也完全沒有胡思亂想，讓男方要花心思安撫自己躁動不安的心。其實趙恩靜也是個內外兼備的女神，畢業於著名的梨花女子大學舞蹈系，作為主播的她不只口才好，也說得一口流利的英文。而已經進入娛樂圈的她，也不忘進修，現在已經淡出幕前，正在修讀研究所課程。

男神結婚了。（IG@51k_official）

男神都愛「低調」女子？

低調的性格與蘇志燮同出一撤，而兩人的婚禮也保持一貫風格，只會舉行小型婚禮，邀請身邊至親好友參加。不舉辦奢華婚禮省下來的錢，將會用在更有意義的地方，兩人將會捐出5000 萬韓元予「Good Neighbors」組織，幫助弱勢家庭購買電腦等科技產品，讓他們在疫情嚴峻期間也能不受影響地在家學習。