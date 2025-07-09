大型7月婚展再度回歸！周大福足金飾品全免手工費、15大餅卡優惠

【婚展2025/籌備婚禮】結婚可以說是場持久戰，由決定婚禮細節、尋覓婚禮用品、選購婚禮服務到大喜日子當日，所需的時間、心力均不少，想一次過集齊所需的婚嫁資訊，十分建議行逛大型婚紗展！



今次的婚展主題為世界結婚巡禮，匯聚超過230間各式各樣的婚禮用品及服務參展商，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都一應俱全，一個展覽就滿足所有新人的需求。

7月婚展2025｜重點1. 星級珠寶金飾優惠

提到結婚，當然不少得黃金首飾、珠寶鑽戒等單品，由過大禮、裙掛到伴郎伴娘禮物等環節都需要用到。今次婚展，周大福更加推五大限時優惠，讓新人們能夠以更實惠的價錢入手五金與所需飾品，大家切勿錯過！

7月婚展2025｜重點1. 星級珠寶金飾優惠(品牌提供)

優惠 1. 購買指定足金飾品，即享全免手工費以及HK$０佣金

優惠 2. 購買足金飾品 （精選三錢及以上黃金飾品) 全單可享92折

優惠 3. 限量驚喜 | $38,800 卡裝鑽戒 閃耀登場 (稀有名額，見證摯愛時刻)

優惠 4. 消費指定系列「囍宴回禮小物 | 伴郎伴娘首飾組合」滿HK$28,000 即贈送價值HK$2,800 『永恆誓約』足金婚書乙份（限量贈送）

優惠 5. 購物滿HK$30,000，即可獲贈精美首飾盒乙個



*優惠一及優惠二不可同時使用。

**優惠五可以與其他優惠同時使用(優惠四除外)。

***優惠受條款及細則約束，詳情請向場內職員查詢。

****周大福珠寶金行有限公司保留隨時更改、取消有關條款及活動之權利，無須另行通知。如有任何爭議，周大福珠寶金行有限公司保留最終決定權。

7月婚展2025｜重點2. 15大人氣餅咭禮券

除了金飾珠寶，餅咭優惠亦是新人相當關注的重點之一，今次婚展更雲集了多達15間人氣禮券參展商參展，包括奇華、A-1 Bakery、榮華、美心西餅、東海堂 アローム、恆香、Häagen-Dazs™、鴻褔堂、LIFETASTIC、龍島、PAUL LAFAYET、永樂粉麵廠、Chateraise 、Grandma's Scones及阿嫲現烤手工蛋糕等，讓大家能夠輕鬆入手高人氣且價錢實惠的禮券！

7月婚展2025｜重點2. 15大人氣餅咭禮券 (品牌提供)

7月婚展2025｜重點3. 入場即享免費獎賞

一如以往，婚展的優惠重重，如果你仍未有心水購物目標的話，除了稍作觀察不同攤位，免費優惠亦不容錯失！只要是情侶同時購票，大家即可以憑卷獲贈價值超過$400的勁豐富禮品包，禮品包括Envy 手工香水、自由鳥2日SIM卡、SAISEICO Dermergy 外泌體修復面膜以及更多神祕禮物。另外完成主辦商的小任務，只需Like & Share 指定帖文並填交簡單表格，即獲一份小禮物。

7月婚展2025｜重點3. 入場即享免費獎賞 (品牌提供)

7月婚展2025｜重點4. 多重驚喜獎賞

如果準備好大買特買的話，大家更不要錯過消費嬴獎賞的機會！要是在場內消費超過HK$1,000，即可參加一次「必中抽獎」，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等。另外，單次消費之單據金額達到換領要求，即有機會換贈價值HK$3,000的豐富禮品，當中包括Dyson家電、餅咭禮券以及美容護膚品等，相信大家都可以滿載而歸！

「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2025」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2025」

日期：2025年7月11至13日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展 Hall 5EFG

入場費：HKD$25/一位

