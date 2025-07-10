婚禮籌備2025｜下半年最新酒店婚嫁諮詢日時間表｜持續更新

【結婚流程/婚禮籌備】2025年作為特殊的雙春閏月年，絕對是準新人們相當期盼的一年！而結婚作為人生大事之一，絕對不能馬虎了事，要準備夢想中的結婚，當中的大小結婚事項相當繁多，想一次過集結好多樣結婚資訊，行逛能夠刺激靈感、同時獲取實用婚禮資訊的婚展可是不可不做的事。



要打造一個合乎理想、夢幻的婚禮，若然你是有目標導向、想深入了解婚禮場地的話，以下的香港酒店的婚展攻略，包括了酒店最新婚禮諮詢日時間表，相信能夠幫助不少準新人們。

香港酒店最新婚展時間表｜持續更新 ▼▼▼重溫過去精彩婚展▼▼▼

香港酒店最新婚展時間表－2025年7月婚展

7月酒店婚展｜ 8度海逸酒店「Yes, I Do」 婚宴開放日

想盡情享受私密度高的小型婚宴，位於土瓜灣、擁有寬敞戶外與優雅室內宴會廳的8度海逸酒店會是個好選擇，無論是輕婚禮或證婚儀式都相當合適。當日的婚宴開放日，更可免費獲贈LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN SS+ 5天體驗裝，而且可以免費參與PURE 雙人伸展活動！

7月酒店婚展｜ 8度海逸酒店「Yes, I Do」 婚宴開放日 (fb@Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 )

酒店婚展｜ 8度海逸酒店「Yes, I Do」 婚宴開放日

日期：2025年7月19日 (星期六)

時間：上午11時至下午6時30分

地點：土瓜灣九龍城道199號 8度海逸酒店一樓宴會廳



7月酒店婚展｜ 馬哥孛羅酒店—香港「幸福綻放」婚宴諮詢日

提到尖沙咀的婚嫁場所，奢華又典雅的馬哥孛羅酒店可以說是熱門之選，酒店中擁有多個獨特的婚禮場所，包括酒店富麗堂皇的宴會廳、Cucina戶外海景雅座，以及時尚酷炫的SAVVY等，酒店更打造了全新婚禮服務展示廳 “Wedding Atelier”，讓新人更容易打造出最合適的婚禮。

7月酒店婚展｜ 馬哥孛羅酒店—香港「幸福綻放」婚宴諮詢日 (馬哥孛羅酒店香港)

酒店婚展｜ 馬哥孛羅酒店—香港「幸福綻放」婚宴諮詢日

日期：2025年7月6日(星期日)

時間：中午12時至晚上7時

地點：九龍海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店地下大堂百年廳



7月酒店婚展｜香港九龍東皇冠假日酒店 「Infinite Love婚宴諮詢日」

偏好戶外證婚的話，香港九龍東皇冠假日酒店擁有多個特色婚禮場地，包括3層樓樓底無柱宴會廳、高貴裝潢盡顯豪華氣的寶鑽廳、2,500呎戶外證婚花園「姻園」及頂層餐廳及空中酒吧「星幕」，無論大小型婚宴都可以任意打造好。婚展當日除了限時優惠 ，更邀請到中式婚嫁禮儀顧問大妗姐羅勤芳分享相關的禮儀貼士， 讓大家能夠滿載而歸！

酒店婚展｜香港九龍東皇冠假日酒店 「Infinite Love婚宴諮詢日」

日期：2025年7月6日(星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：將軍澳唐德街3號1樓宴會廳



7月酒店婚展｜ 香港瑞吉酒店 (The St. Regis Hong Kong) 「Love Beyond Time 婚宴諮詢日」

對服務質素有要求的話，擁有in-room check-in、管家服務的香港瑞吉酒店，相信能夠為你倍添窩心。除了貼心的私人服務， 酒店中更有近10,000平方英尺的活動空間，包括整個無柱空間寬達5,570平方英尺的Astor Ballroom及不同的多功能宴會廳，十分合適偏好高尚輕奢華婚禮的新人所選擇。婚展當日不單可以參觀婚宴設施，更會呈現品牌標誌性的香檳刀削儀式，與夢幻的婚禮預演， 讓大家沉浸式體驗品牌的愛情美學。

7月酒店婚展｜ 香港瑞吉酒店 (The St. Regis Hong Kong) 「Love Beyond Time 婚宴諮詢日」 (WeddingHK)

酒店婚展｜香港瑞吉酒店 (The St. Regis Hong Kong) x WeddingHK 「Love Beyond Time 婚宴諮詢日」

日期：2025年7月5日(星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：香港灣仔港灣徑1號, 香港瑞吉酒店6樓 Astor Ballroom

