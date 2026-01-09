結婚流程清單2026｜Big day婚禮籌備12個月準備事項！準新人必看
【結婚流程/婚禮籌備】結婚看似簡單一天，背後要準備的婚禮項目、準備心思可不少，普遍準新人都會用上一年或更長的時間以作準備。想打造一個完美婚禮，提早準備絕對不容小覷,「01女生」就為你準備好為時一年的結婚準備清單，跟住to-do-list，就不怕「豬隊友」掉三忘四或忙中有錯導致甩漏！
婚禮籌備規劃應該什麼時候做？
當男方正式求婚後，雙方就要溝通以達成共識，從訂婚到婚期，中間的時間將會是婚禮籌備規劃的重要時機，普遍準新人的大日子都會左訂婚後一年或一年半左右。
▼▼▼ 婚禮前14到18個月 ▼▼▼
1.擇日選定結婚日期
2.婚前檢查
3.婚前輔導
4.約見雙方家長
5.商量聘禮、禮金
▼▼▼ 婚禮前12到14個月 ▼▼▼
1.制定婚禮預算
2.決定婚禮人數與規模
3.決定婚禮風格（ 海外婚禮/婚禮酒會/户外證婚）
4.決定尋找婚禮策劃師與否
▼▼▼ 婚禮前12個月 ▼▼▼
1.搜羅心意婚禮（圖片為佳）
2.搜羅心意婚禮造型
3.搜羅心意婚戒鑽飾
4.制定婚宴預算
5.決定婚宴日子與規模
6.參觀心儀婚禮場地
7.參觀心儀婚宴場地
▼▼▼ 婚禮前11個月 ▼▼▼
1.決定婚宴日期
2.決定婚禮地點、形式
3.儘早預約，確認並落訂婚禮場地、婚宴場地
4.儘早預約四師（攝影師、律師、化妝師、司儀）
5.預約神父或牧師（如有宗教信仰）
▼▼▼ 婚禮前10個月 ▼▼▼
1.發出婚禮邀請
2.邀請伴郎伴娘、兄弟姊妹團
3.研究婚禮菜單
4.挑選婚紗攝影公司
5.行逛婚展
▼▼▼ 婚禮前9個月 ▼▼▼
1.預約試穿婚紗、禮服
2.預約試妝、髮型及造型
3.訂造、購買婚戒鑽飾及金器
4.設計或物色合意結婚蛋糕造型
5.儘早預約、確認並落訂婚紗攝影公司
▼▼▼ 婚禮前8個月 ▼▼▼
1. 婚前護理
2. 物色場地佈置公司
3. 預約花車
4. 預約當日樂隊
5. 確認伴娘伴郎、兄弟姊妹團名單
6. 確認婚禮來賓名單
7. 物色餅卡
8. 設計喜帖
▼▼▼ 婚禮前7個月 ▼▼▼
1. 確認婚紗、禮服造型
2. 為伴娘伴郎、兄弟姊妹團置裝
3. 物色父母服裝
4. 物色回禮禮物
▼▼▼ 婚禮前6個月 ▼▼▼
1. 印刷喜帖
2. 確認婚禮細節
3. 確認婚禮當日Vendors（化妝師、場地佈置、花車、司儀、樂隊等）
4. 婚紗拍攝（Pre-wedding）
5. 選定並落訂結婚蛋糕
▼▼▼ 婚禮前5個月 ▼▼▼
1. 預約大妗姐 (可找姊妹或家人代勞)
2. 計劃蜜月地點
3. 研究日後新居、財政預算
▼▼▼ 婚禮前3個月 ▼▼▼
1. 遞交擬結婚通知書 (預約排期)
2. 加強婚禮護理
3. 選定並購買餅卡
4. 派發及寄送喜帖
5. 準備婚禮當日流程
6. 挑選婚紗照
7. 設計結婚相簿
8. 訂購結婚油畫
▼▼▼ 婚禮前1個月 ▼▼▼
1. 過大禮
2. 最後確認婚禮工作人員名單
3. 最後確認婚禮流程
4. 最後確認婚紗、禮服
5. 準備婚宴用品或當日必需品
6. 最後確定婚禮來賓名單、座位表
7. 選定婚禮歌單
8. 安排伴娘伴郎、兄弟姊妹團工作分配