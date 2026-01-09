結婚流程清單2026｜Big day婚禮籌備12個月準備事項！準新人必看

【結婚流程/婚禮籌備】結婚看似簡單一天，背後要準備的婚禮項目、準備心思可不少，普遍準新人都會用上一年或更長的時間以作準備。想打造一個完美婚禮，提早準備絕對不容小覷,「01女生」就為你準備好為時一年的結婚準備清單，跟住to-do-list，就不怕「豬隊友」掉三忘四或忙中有錯導致甩漏！



婚禮籌備規劃應該什麼時候做？

當男方正式求婚後，雙方就要溝通以達成共識，從訂婚到婚期，中間的時間將會是婚禮籌備規劃的重要時機，普遍準新人的大日子都會左訂婚後一年或一年半左右。

▼▼▼ 婚禮前14到18個月 ▼▼▼

1.擇日選定結婚日期

2.婚前檢查

3.婚前輔導

4.約見雙方家長

5.商量聘禮、禮金



▼▼▼ 婚禮前12到14個月 ▼▼▼

1.制定婚禮預算

2.決定婚禮人數與規模

3.決定婚禮風格（ 海外婚禮/婚禮酒會/户外證婚）

4.決定尋找婚禮策劃師與否



▼▼▼ 婚禮前12個月 ▼▼▼

1.搜羅心意婚禮（圖片為佳）

2.搜羅心意婚禮造型

3.搜羅心意婚戒鑽飾

4.制定婚宴預算

5.決定婚宴日子與規模

6.參觀心儀婚禮場地

7.參觀心儀婚宴場地



▼▼▼ 婚禮前11個月 ▼▼▼

1.決定婚宴日期

2.決定婚禮地點、形式

3.儘早預約，確認並落訂婚禮場地、婚宴場地

4.儘早預約四師（攝影師、律師、化妝師、司儀）

5.預約神父或牧師（如有宗教信仰）



▼▼▼ 婚禮前10個月 ▼▼▼

1.發出婚禮邀請

2.邀請伴郎伴娘、兄弟姊妹團

3.研究婚禮菜單

4.挑選婚紗攝影公司

5.行逛婚展



▼▼▼ 婚禮前9個月 ▼▼▼

1.預約試穿婚紗、禮服

2.預約試妝、髮型及造型

3.訂造、購買婚戒鑽飾及金器

4.設計或物色合意結婚蛋糕造型

5.儘早預約、確認並落訂婚紗攝影公司



▼▼▼ 婚禮前8個月 ▼▼▼

1. 婚前護理

2. 物色場地佈置公司

3. 預約花車

4. 預約當日樂隊

5. 確認伴娘伴郎、兄弟姊妹團名單

6. 確認婚禮來賓名單

7. 物色餅卡

8. 設計喜帖



▼▼▼ 婚禮前7個月 ▼▼▼

1. 確認婚紗、禮服造型

2. 為伴娘伴郎、兄弟姊妹團置裝

3. 物色父母服裝

4. 物色回禮禮物



▼▼▼ 婚禮前6個月 ▼▼▼

1. 印刷喜帖

2. 確認婚禮細節

3. 確認婚禮當日Vendors（化妝師、場地佈置、花車、司儀、樂隊等）

4. 婚紗拍攝（Pre-wedding）

5. 選定並落訂結婚蛋糕



▼▼▼ 婚禮前5個月 ▼▼▼

1. 預約大妗姐 (可找姊妹或家人代勞)

2. 計劃蜜月地點

3. 研究日後新居、財政預算



▼▼▼ 婚禮前3個月 ▼▼▼

1. 遞交擬結婚通知書 (預約排期)

2. 加強婚禮護理

3. 選定並購買餅卡

4. 派發及寄送喜帖

5. 準備婚禮當日流程

6. 挑選婚紗照

7. 設計結婚相簿

8. 訂購結婚油畫



▼▼▼ 婚禮前1個月 ▼▼▼

1. 過大禮

2. 最後確認婚禮工作人員名單

3. 最後確認婚禮流程

4. 最後確認婚紗、禮服

5. 準備婚宴用品或當日必需品

6. 最後確定婚禮來賓名單、座位表

7. 選定婚禮歌單

8. 安排伴娘伴郎、兄弟姊妹團工作分配

