海外婚禮｜TysonYoshi JM等人都在這行禮?意大利夢幻婚禮場地推薦

【海外結婚2025/婚禮場地2025/旅行結婚2025】不少女生都憧憬著一個如詩如畫的婚禮，能夠在美麗鄉郊景色相襯下，成就難忘的人生時刻。如果你對於山林婚禮、古堡婚禮或海景婚禮有所追求的話，不妨考慮到意大利旅行結婚吧，這邊有不計其數的城堡以及莊園，就連Tyson Yoshi、莫文蔚、簡淑兒麥大力以及文詠珊Janice Man等明星藝人都曾在意大利舉行婚禮！



意大利海外結婚應該怎樣做？

想舉辦一個夢幻的海外婚禮，意大利的婚禮形式主要分為彈性的「象徵式/紀念婚禮」和在結婚當地及香港都具有法律效力的「宗教婚禮或民事婚禮」。如果選擇後者的話，十分建議尋找當地或熟悉當地的婚禮規劃師以協助婚禮，因為後者所需安排的細節可不少，需要通過一系列義大利領事館的文件與認證流程。新人們亦可以選擇3月、4月、7月、9月或10月前往意大利舉行婚禮，這些月份氣候宜人，較容易拍出美照。

意大利婚禮場地推薦｜ La Foce莊園

▼▼▼ Tyson Yoshi與Christy世紀婚禮照片 ▼▼▼

提到義大利的神秘美景之一，必定有這座結合歷史、藝術與莊麗景觀的 La Foce莊園份兒。莊園位於Chianciano Terme 和 Montepulciano 之間，隱身在義大利 Val d’Orcia 世界文化遺產山谷間，能夠俯瞰整個 Val d’Orcia 山谷與Monte Amiata 火山，靜謐宜人。另外，莊園由義大利知名建築師 Cecil Pinsent 所設計，充滿文藝復興風格，當中的蜿蜒小徑、幾何對稱的綠籬花園配以古典石雕，難怪收獲「Il Parco più bello d'Italia」一等獎的美譽。

意大利婚禮場地推薦｜Castello Monaci酒莊

▼▼▼ 簡淑兒與麥大力古堡婚禮 ▼▼▼

如果你對古堡婚禮有所追求的話，建於16世紀初、位於意大利南的Castello Monaci 相信能夠滿足你。這邊是個靠近海岸的葡萄酒莊，酒莊中擁有多個浪漫的婚禮場地選擇，例如原為防禦用途的歐式古堡、雕像花園以及棋盤花園等，環境廣闊、優美且極具歷史感。

意大利婚禮場地推薦｜Villa Erba莊園

▼▼▼ Janice Man與Carl Wu湖畔古堡婚禮 ▼▼▼

提起義大利，北部米蘭近郊的科莫湖更是美得讓人屏息，迷人的自然風光，配以優雅湖畔，突顯出湖光山色的美景，因此吸引無數國際名人巨星，如Emily Blunt、John Legend、Janice Man等人都在此舉行婚禮。其中Villa Pizzo 更是科摩湖區內最長的湖濱莊園，能夠容納二百多名賓客，坐擁一整片廣闊的科摩湖景以及古堡，讓整個浪漫氛圍倍增。

意大利婚禮場地推薦｜IL Borro酒莊

想體驗與眾不同的婚禮，位在佛羅倫斯近郊的IL Borro酒莊仿如隔世，這邊是擁有千年曆史的小村莊，正正是達文西名著《蒙娜麗莎的微笑》取景的浪漫小鎮，周圍環繞著1100英畝土地，坐擁闊落的室內外場地、葡萄酒莊與豪華客房，讓整個婚禮體驗昇華至無與倫比的渡假放鬆。

▼▼▼ 莫文蔚與初戀男友Johannes浪漫婚禮 ▼▼▼

意大利婚禮場地推薦｜Borgo Egzania酒店

要是對露天的熱鬧婚禮有興趣，不妨考慮位於意大利南部Itria山谷的Borgo Egzania，位於高位時更可遠眺Adriatic Sea。酒店外圍採用白色色調，以粗糙石灰岩和當地石材打造而成，有如樸實小鎮般充滿當地色彩。內在則由三個獨立但可相通的建築物組成：設有美食餐廳、水療中心和酒吧的「La Corte」、「IL BORGO」以及三層樓的「La Case」，在此可以感受到有著濃厚的地中海的文化及純粹之美。

▼▼▼ Justin Timberlake 和女星Jessica Biel 老錢義式風情婚禮 ▼▼▼

意大利婚禮場地推薦｜Villa Cora別墅 豪華貴族感

如果對歷史意義有所追求，這座坐落在佛羅倫斯的郊區、歷史悠久的豪華別墅也許能勾起你的注意。由德國銀行王朝的後裔Villa Oppenheim男爵為新娘而下令打造，由建築師Pietro Comparini和Giuseppe Poggi 所設計，別墅充滿十九世界新古典主義，奢華裝潢，加上仍然保存的古董和複製家具，如波斯和東方地毯和古代藝術品，讓人有種化身成貴族的感覺。