海外結婚2024｜泰國旅行結婚原來很簡單？泰國精選婚禮場地推介！

【泰國結婚/海外婚禮/海外結婚】近年不少新人都會選擇旅行結婚，浪漫與實際兼備，既能夠輕鬆自在，景點選擇亦比較多，海外婚禮價錢收費亦較傳統婚禮低。如果你正在考慮海外婚禮地點，除了大熱的日本、巴黎、馬爾代夫外，其實泰國亦是個不錯之選！



泰國婚禮選擇十分多元，既有陽光與海灘，又有渡假風情的叢林景觀，最重要的是十分方便到訪，香港飛往泰國不到3小時，不用擔心親朋好友會太過舟車勞頓。而且，在泰國結婚過後，只需將泰國的婚姻証明文件翻譯成英文，再交到香港泰國領事館加簽並填妥通知書予入境署，之後就無需在香港再進行結婚儀式。

海外婚禮不妨選擇泰國！ (freepik)

泰國宗教自由，由天主教、基督教、佛教、印度教到民間信仰都有，所以當地有最少60座已被泰國文化部批准的教堂，大家旅行結婚時亦可以順路打卡，以下就為大家集結了曼谷必去的教堂推薦！

曼谷必去教堂推薦

曼谷必去教堂：聖母升天主教座堂（Assumption Cathedral）

曼谷必去教堂：聖克魯斯教堂（Church of Santa Cruz ）

曼谷必去教堂：聖母瑪利亞天主教堂（Cathedral of the Immaculate Conception）

曼谷必去教堂：曼谷鄭王廟 （Wat Arun）

曼谷必去教堂：Kalawar Church Bangkok

曼谷必去教堂：東正教會 （St. Nicholas Church in Bangkok）

曼谷必去教堂：泰國哥德式古老教堂（ Nativity of Our Lady Cathedral）



《01女生》為大家精選介紹以下泰國曼谷人氣、超好評酒店推薦，訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

泰國曼谷酒店推介【1】曼谷河畔薩利爾酒店 The Salil Hotel Riverside Bangkok

想要好好休息的話，曼谷河畔薩利爾酒店作為前年新落成，裝潢時尚，渡假風滿滿，收獲不少好評。酒店鄰近Asiatique河濱夜市與曼谷廊曼國際機場，內含餐廳、健身中心、花園與室內外泳池，更提供免費泰服體驗，絕對可以玩到最後一刻！

曼谷河畔薩利爾酒店 （The Salil Hotel Riverside Bangkok）

房價：人均HKD$639起（河景豪華房）

交通方法：距離 BTS Saphan Taksin 站 24分鐘步行路程

地址：2052/7-9 Charoenkrung 72/1 Alley, Wat Phrayakrai, Bangkholaem,, 曼谷河畔, 曼谷, 泰國

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泰國曼谷酒店推介【2】通羅素坤逸中心55超豪華酒店 （Grande Centre Point Sukhumvit 55 Thong Lo）

要感受星級享受，五星級的通羅素坤逸中心55超豪華酒店相信能夠滿足到你，享受宛如明星待遇的世界級服務。酒店時尚氣派，不單有無邊際泳池，五樓更有正宗泰式按摩的Let’s Relex，能夠讓人身心沉浸式放鬆。酒店位置亦極為方便，只需步行 10 分鐘即可抵達熱鬧的BTS Thong Lo站（東羅站）。

通羅素坤逸中心55超豪華酒店 （Grande Centre Point Sukhumvit 55 Thong Lo）

房價：人均HKD$720起（尊享套房 Grande Suite）

交通方法：距離BTS Thong Lo站 10分鐘步行路程

地址：300 Sukhumvit 55 (Thonglor), Sukhumvit Rd., Klongton Nua, Wattana , Bangkok, 素坤逸路, 曼谷, 泰國

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泰國曼谷酒店推介【3】曼谷茉莉城市飯店 （Jasmine City Hotel Bangkok）

旅行時想要有家的感覺，集方便、寬敞、整潔於一身，地理位置便利的曼谷茉莉城市飯店會是個好選擇。酒店雖然只有四星半，但勝在裝潢新穎、具現代感，更是間設備齊全的公寓式酒店，齊集健身中心、室外游泳池，房間內有客廳、洗衣機等。而且酒店十分方便，鄰近Terminal 21，步行即到BTS及MRT站，樓下更有便利商店、餐廳、知名的牛仔巷等。

曼谷茉莉城市飯店 （Jasmine City Hotel Bangkok）

房價：人均HKD$421起（行政套房 有按摩浴缸Executive Suite Whirlpool Bathtub）

交通方法：距離BTS BTS Asoke Sky Train站 3分鐘步行路程

地址：2 Sukhumvit Soi 23, Klongtoey, Wattana, 瓦塔納, 10110 曼谷, 泰國

預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

泰國曼谷酒店推介【4】曼谷素坤逸安凡尼酒店（ Avani Sukhumvit Bangkok Hotel）

想貼切感受泰國風土民情，強烈建議你選擇觀光區外的住所，價錢實惠之後，亦能夠較為貼近社區，感受當地居民生活。曼谷素坤逸安凡尼酒店作為發展多元、擴張快速的美諾酒店集團旗下，開業5年已獲不少好評，雖然定位為四星級商務酒店，但軟件配套媲美五星級酒店。酒店主打純白格調，能夠俯瞰泰國景觀，更配有宴會空間、自由工作空間與高空餐廳以及露天泳池，購物商場一樓連通至飯店，日夜生活都能滿足。

曼谷素坤逸安凡尼酒店（ Avani Sukhumvit Bangkok Hotel）

房價：人均HKD$421起（行政套房 有按摩浴缸Executive Suite Whirlpool Bathtub）

交通方法：距離BTS On Nut站 1分鐘步行路程

地址：2 Sukhumvit Soi 23, Klongtoey, Wattana, 瓦塔納, 10110 曼谷, 泰國

預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

泰國曼谷酒店推介【5】曼谷大倉尊貴酒店 (The Okura Prestige Bangkok)

想體驗現代和式結合西式風格，必定不能錯過日本大倉集團旗下的曼谷大倉尊貴酒店，曼谷是集團繼澳門、臺灣後的海外重點發展據點之一，能夠在此感受到頂級奢華的日式服務。酒店不單以全方位綠色建築建成，更有無邊際游泳池及健身室等設施，鄰近 BTS Pholen Chit站，地理位置相當優越。

曼谷大倉尊貴酒店 (The Okura Prestige Bangkok)

房價：人均HKD$750起（豪華房 Deluxe Twin Room）

交通方法：距離BTS Pholen Chit站 1分鐘步行路程

地址：Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, 素坤逸路, 曼谷, 泰國

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