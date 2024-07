海外結婚2024｜泰國旅行結婚原來很簡單？泰國精選婚禮場地推介！

【泰國結婚/海外婚禮/海外結婚】近年不少新人都會選擇旅行結婚,浪漫與實際兼備,既能夠輕鬆自在,景點選擇亦比較多,海外婚禮價錢收費亦較傳統婚禮低。如果你正在考慮海外婚禮地點,除了大熱的日本、巴黎、馬爾代夫外,其實泰國亦是個不錯之選!



泰國婚禮選擇十分多元,既有陽光與海灘,又有渡假風情的叢林景觀,最重要的是十分方便到訪,香港飛往泰國不到3小時,不用擔心親朋好友會太過舟車勞頓。而且,在泰國結婚過後,只需將泰國的婚姻証明文件翻譯成英文,再交到香港泰國領事館加簽並填妥通知書予入境署,之後就無需在香港再進行結婚儀式。

海外婚禮不妨選擇泰國! (freepik)

泰國宗教自由,由天主教、基督教、佛教、印度教到民間信仰都有,所以當地有最少60座已被泰國文化部批准的教堂,大家旅行結婚時亦可以順路打卡,以下就為大家集結了曼谷必去的教堂推薦!

曼谷必去教堂推薦

曼谷必去教堂:聖母升天主教座堂(Assumption Cathedral)

曼谷必去教堂:聖克魯斯教堂(Church of Santa Cruz )

曼谷必去教堂:聖母瑪利亞天主教堂(Cathedral of the Immaculate Conception)

曼谷必去教堂:曼谷鄭王廟 (Wat Arun)

曼谷必去教堂:Kalawar Church Bangkok

曼谷必去教堂:東正教會 (St. Nicholas Church in Bangkok)

曼谷必去教堂:泰國哥德式古老教堂( Nativity of Our Lady Cathedral)



《01女生》為大家精選介紹以下泰國曼谷人氣、超好評酒店推薦

泰國曼谷酒店推介【1】曼谷河畔薩利爾酒店 The Salil Hotel Riverside Bangkok

想要好好休息的話,曼谷河畔薩利爾酒店作為前年新落成,裝潢時尚,渡假風滿滿,收獲不少好評。酒店鄰近Asiatique河濱夜市與曼谷廊曼國際機場,內含餐廳、健身中心、花園與室內外泳池,更提供免費泰服體驗,絕對可以玩到最後一刻!

曼谷河畔薩利爾酒店 (The Salil Hotel Riverside Bangkok)

房價:人均HKD$639起(河景豪華房)

交通方法:距離 BTS Saphan Taksin 站 24分鐘步行路程

地址:2052/7-9 Charoenkrung 72/1 Alley, Wat Phrayakrai, Bangkholaem,, 曼谷河畔, 曼谷, 泰國

泰國曼谷酒店推介【2】通羅素坤逸中心55超豪華酒店 (Grande Centre Point Sukhumvit 55 Thong Lo)

要感受星級享受,五星級的通羅素坤逸中心55超豪華酒店相信能夠滿足到你,享受宛如明星待遇的世界級服務。酒店時尚氣派,不單有無邊際泳池,五樓更有正宗泰式按摩的Let’s Relex,能夠讓人身心沉浸式放鬆。酒店位置亦極為方便,只需步行 10 分鐘即可抵達熱鬧的BTS Thong Lo站(東羅站)。

通羅素坤逸中心55超豪華酒店 (Grande Centre Point Sukhumvit 55 Thong Lo)

房價:人均HKD$720起(尊享套房 Grande Suite)

交通方法:距離BTS Thong Lo站 10分鐘步行路程

地址:300 Sukhumvit 55 (Thonglor), Sukhumvit Rd., Klongton Nua, Wattana , Bangkok, 素坤逸路, 曼谷, 泰國

泰國曼谷酒店推介【3】曼谷茉莉城市飯店 (Jasmine City Hotel Bangkok)

旅行時想要有家的感覺,集方便、寬敞、整潔於一身,地理位置便利的曼谷茉莉城市飯店會是個好選擇。酒店雖然只有四星半,但勝在裝潢新穎、具現代感,更是間設備齊全的公寓式酒店,齊集健身中心、室外游泳池,房間內有客廳、洗衣機等。而且酒店十分方便,鄰近Terminal 21,步行即到BTS及MRT站,樓下更有便利商店、餐廳、知名的牛仔巷等。

曼谷茉莉城市飯店 (Jasmine City Hotel Bangkok)

房價:人均HKD$421起(行政套房 有按摩浴缸Executive Suite Whirlpool Bathtub)

交通方法:距離BTS BTS Asoke Sky Train站 3分鐘步行路程

地址:2 Sukhumvit Soi 23, Klongtoey, Wattana, 瓦塔納, 10110 曼谷, 泰國

泰國曼谷酒店推介【4】曼谷素坤逸安凡尼酒店( Avani Sukhumvit Bangkok Hotel)

想貼切感受泰國風土民情,強烈建議你選擇觀光區外的住所,價錢實惠之後,亦能夠較為貼近社區,感受當地居民生活。曼谷素坤逸安凡尼酒店作為發展多元、擴張快速的美諾酒店集團旗下,開業5年已獲不少好評,雖然定位為四星級商務酒店,但軟件配套媲美五星級酒店。酒店主打純白格調,能夠俯瞰泰國景觀,更配有宴會空間、自由工作空間與高空餐廳以及露天泳池,購物商場一樓連通至飯店,日夜生活都能滿足。

曼谷素坤逸安凡尼酒店( Avani Sukhumvit Bangkok Hotel)

房價:人均HKD$421起(行政套房 有按摩浴缸Executive Suite Whirlpool Bathtub)

交通方法:距離BTS On Nut站 1分鐘步行路程

地址:2 Sukhumvit Soi 23, Klongtoey, Wattana, 瓦塔納, 10110 曼谷, 泰國

泰國曼谷酒店推介【5】曼谷大倉尊貴酒店 (The Okura Prestige Bangkok)

想體驗現代和式結合西式風格,必定不能錯過日本大倉集團旗下的曼谷大倉尊貴酒店,曼谷是集團繼澳門、臺灣後的海外重點發展據點之一,能夠在此感受到頂級奢華的日式服務。酒店不單以全方位綠色建築建成,更有無邊際游泳池及健身室等設施,鄰近 BTS Pholen Chit站,地理位置相當優越。

曼谷大倉尊貴酒店 (The Okura Prestige Bangkok)

房價:人均HKD$750起(豪華房 Deluxe Twin Room)

交通方法:距離BTS Pholen Chit站 1分鐘步行路程

地址:Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, 素坤逸路, 曼谷, 泰國

