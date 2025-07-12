我獨自升級｜邊佑錫是顧家暖男！曾被嘲4年內不會紅、努力終成功

人氣漫畫《我獨自升級》真人版男主角人選揭曉，由韓男型男邊佑錫飾演。現年33歲的邊佑錫，因拍攝《背著善宰跑》知名，加上身高189厘米和健碩身材，成為不少女生的理想對象。邊佑錫在拍劇前，曾擔任模特兒，不過他原來從小立志的職業，卻不是演藝圈！而且鏡頭外的他，更是位顧家暖男，難怪贏得女生們的歡心。



邊佑錫最初夢想當機師

邊佑錫的童年夢想，並不是投身演藝圈，反而跟隨大5年、擔任空中服務員的姐姐步伐，立志成為一位機師。直至高中時長高，得到星探發掘，並在好友的支持下，開始參與行時裝秀的活動，大學時期更與模特兒公司YG K+簽約，以模特兒身份出道，而同期受訓的模特兒，亦包括南柱赫和張基龍等。他還曾在男性雜誌《Maxim》舉辦的時裝模特兒比賽下拿下獎項。

人氣漫畫《我獨自升級》真人版男主角人選揭曉，由韓男型男邊佑錫飾演。(IG@byeonwooseok)

邊佑錫轉型當演員

在接觸模特兒的工作後，擁有表演欲的邊佑錫，開始對演戲產生興趣，在報考大學時，選擇入讀戲劇電影系。他亦很早便入伍當兵，回來後不忘磨練演技，邊接下模特兒工作，邊朝演藝事業發展，最後在2017年與李秉憲旗下的BH娛樂簽約。

雖然邊佑錫在事業初期，演藝表現不算亮眼，不過他其後轉到新成立的經紀公司VARO娛樂，由於得到較多資源，知名度開始提升，如翻拍自《七月與安生》的電影《靈魂伴侶》、《青春紀錄》、《花開時想月》和《20世紀少女》等。他在2024年播出《背著善宰跑》中，更因暖男角色，迎來事業的首個顛峰。

邊佑錫也曾歷事業低潮。(IG@byeonwooseok)

邊佑錫曾被嘲「4、5年內不會紅」

不過，邊佑錫也曾歷事業低潮。在轉型當演員初期，他曾因以為拿到角色而去理髮，後來卻收到被撤換、需退出已加入的演員群組，這讓他自尊心受影響。他亦自言曾試鏡失敗逾100次，被身邊的人嘲笑過「至少4、5年內都不會成功」。但這些都變成他的動力，邁向成功的道路。

鏡頭後的邊佑錫，是位超級顧家的暖男。(IG@byeonwooseok)

邊佑錫顧家暖男

鏡頭後的邊佑錫，是位超級顧家的暖男。由於家人住在京畿道，獨住在首爾的他，曾表示「比起獨立，跟家人住一起更開心。」他亦曾在節目《劉QUIZ》上，分享與家人的相處，指希望能和家人一直相親相愛，而且直至現時他仍會親爸媽的臉頰，展現出愛家人的一面。

邊佑錫曾在節目中，分享自己在國中時期的初戀經驗，表示對象是位好朋友，卻因擔心告白後做不成朋友，結果默默錯過告白時機。他亦透露自己的理想女友，會是位「像媽媽和姐姐般聰明賢惠」或女強人，而且重要是相處輕鬆自在，認為即使甚麼都不做，也會因待在一起而感幸福。