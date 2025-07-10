Netflix推薦2025｜7月必睇精選片單：不死軍團2、睡魔、玻璃之心

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】來到酷熱難耐的夏日，消暑之選當然不止得室內玩樂、欣賞展覽，居家享受Me Time亦是個相當不錯的選擇。在舒適的空調房，好好的放鬆，好戲好劇配上一杯冰涼冷飲，再也寫意不過！



Netflix 7月影集推薦 2025：《倫敦恐攻：追捕七七炸彈客》

Netflix 7月影集推薦 2025｜《倫敦恐攻：追捕七七炸彈客》於7月1日上架（Netflix）

每每提到世界未日，都必定掀起一波熱烈討論。除了無可預測的天災，人禍更是令人心酸不已，特別是造成大傷亡的恐怖攻擊，更需要從中回望以及學習，意識到危機發生的當下與應對。這部全長四集的紀錄影集，正是以精確紀實的方式，回溯那場造成 52 人死亡、超過 700 人受傷的七七倫敦地鐵連環爆炸案。

Netflix 7月影集推薦 2025：《不死軍團 2 》

收獲高影評分的《不死軍團》 ，終迎來第二季！今次由莎莉賽隆再度領銜主演， 將延續第一集熱血劇情，主角更失去了不死之身的能力，到底她拯救世界的任務能否繼續下去？

Netflix 7月影集推薦 2025：《睡魔 2 》

Netflix 7月影集推薦 2025｜《睡魔 2 》於7月3日上架第一部分，第二部分將於7月24日上架，特別篇將於7月31日釋出（Netflix）

來自DC 漫畫的《睡魔》，當初翻拍真人的消息釋出後，隨即引來大批關注。暌違 3 年，第二季終於上架，今季將分為上下兩部分發佈，而本月尾31日更會推出特別篇。今次的故事將聚焦於主角如何彌補往日過錯，一同步入曲折而艱難的夢境當中。

Netflix 7月影集推薦 2025：《膽大黨 2 》

本月絕對是動漫迷不可錯過的一個月，多個人氣番都迎來第二季，其中包括畫風大膽、用色鮮艷的《膽大黨》。今季主角團將有圓城寺仁的加入，小桃、厄卡倫與他三人更會遇上更強悍的妖怪與敵人，絕對不容錯過！

Netflix 7月影集推薦 2025：《母胎單身戀愛大作戰》

戀愛綜藝可以說是人氣之選，不論是任何國家、性向或戀愛目標，總會引起網絡上不少關注。今次Netflix 集結了一群母胎單身的來賓，與兩性專家共同幫助參賽者，改善造型、身型，為他們增加自信，好讓他們能夠踏入約會世界，到底他們能否「脫單」呢？

Netflix 7月影集推薦 2025：《牆外之音》

對懸疑、驚悚片有興趣的話，不妨欣賞由姜河那、廉惠蘭主演的《牆外之音》，本劇更是由《原本以為只是手機掉了》導演金泰埈執導。從男主角置業，搬入新居後被沉重的房貸壓力以及神秘噪音影響，更無辜地被鄰居懷疑為噪音製造者。從中不單展示身心俱疲的演技，更從中探討韓國都市住宅環境、鄰里關係惡化、社會信任危機等現實問題，真實呈現社會的壓抑與人際疏離現況。

Netflix 7月影集推薦 2025：《美樂蒂 & 酷洛米 》

Netflix 7月影集推薦 2025｜《美樂蒂 & 酷洛米 》將於7月24日上架（Netflix）

提到童年回憶，定必有三麗鷗家族們的份兒，不知道你的童年最愛花落誰家呢？如果你喜愛美樂蒂或酷洛米的話，切勿錯過這部作品！為歡慶美樂蒂 50 週年及酷洛米 20 週年，這部定格動畫作品以兩人為主角，全季共12集，每集約13分鐘，可愛地治癒大家內心。

Netflix 7月影集推薦 2025：《槍口彼端》

偏好動作影集的話，這部由權吾勝導演執導及執筆，並由「實力派演員」金南佶與金英光主演的 《槍口彼端》 相信能夠滿足你的口味。故事背景設定為槍支管制極為嚴格的韓國，卻有來路不明的非法槍械流入社會，導致各種槍擊事件頻繁發生，到底如果每個人都有槍，社會會變成怎樣？

Netflix 7月影集推薦 2025：《玻璃之心》

Netflix 7月影集推薦 2025｜《玻璃之心》將於7月31日上架（《玻璃之心》劇照）

這部《玻璃之心》改編自若木未生的同名小說，未開播前已收獲不少呼聲，因其認真製作規模與高人氣演出名單而收獲不少關注。其中一個場景更動員超過5,000名臨演、12台攝影機拍攝，出演名單包括菅田將暉 、佐藤健、志尊淳、宮崎悠等人，為了展示出有如專業樂團的演出，演員們經過嚴格扎實的音樂訓練，更為角色投入超過一年時間練習樂器、演唱。