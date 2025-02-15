單身即地獄4｜李時安、鄭裕陳都穿這小眾品牌！以度假為設計理念

《單身即地獄4》的結局，不知大家對於這些情侶配對，又是否滿意呢？除了節目中的甜蜜情節，相信不少觀眾都會留意到，參加者們猶如在走時裝秀，每個環節都有不同穿搭，令人好奇到底如何可以一個行李袋，就能收納這麼多衣服呢？參加者們不只選擇名牌單品，更常見這個小眾品牌蹤影，絕對是這個節目中的贏家之一。



韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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在《單身即地獄》中，成員們需在10天內，於「地獄島」進行多個遊戲，勝方可選一位想深入瞭解的人，共同前往「天堂島」享受二人世界。期間他們換上多套造型，引起觀眾注意，並帶起搶購熱潮。當中幾位成員都曾穿小眾品牌SINCETHEN的服飾，到底這個品牌有甚麼魅力呢？

單身即地獄4｜金珉楔造型

節目中最年輕的金珉楔，便喜歡SINCETHEN的造型。她傾向選擇充滿少女感的設計，連身裙圖案展現出洛可可風格，加上柔和的粉紅、baby blue和香檳金色調，締造活潑和優雅的魅力，配合長直髮青春洋溢。

單身即地獄4｜金慧真造型

貌似洋娃娃的金慧真，也會選擇較花俏的款式，加上率真個性，展現陽光女生的活力。除了選擇碎花花邊連身裙，十分喜歡她穿上白色傘裙，配搭高馬尾和小耳環，整體看來整潔企理，就像位小公主一樣。

單身即地獄4｜李時安造型

在迎接新成員的當日，李時安便穿上白色雪紡連身裙，簡單一件已經襯托其白皙肌膚，加上飄逸的花邊，展現出知性和優雅的魅力。

單身即地獄4｜李時安穿SINCETHEN連身裙。(IG@sincethen_kr)

單身即地獄4｜金我璘、鄭裕陳及朴海潾造型

鄭裕陳及朴海潾造型則較清素，利用淺色針織外套及上衣套裝，展現出小貴婦的氣質。金我璘則穿上印花圖案連身裙，同樣地配搭針織外套，將性感和保守感覺平衡得恰如其分，而且能阿禦寒，是個悠閒度假必襯的做法。

這個小眾品牌於2009年在韓國創辦，並聘請韓國設計師主理服飾，透過波希米亞的風格，展現出「每一天都在度假」的生活態度。其設計帶有法式浪漫的魅力，強調女性待曲線美，運用花邊、碎花和紡紗等元素，打造出充滿知性女生的氛圍。連朴敏英、Karina和女團FIFTY FIFTY等，也曾穿過他們的服飾。

Karina在拍攝咖啡廣告時穿SINCETHEN連身裙。(IG@pascucci_kr)