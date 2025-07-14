BLACKPINK新歌〈JUMP〉成績僅合格？5大亮點：連換7造型、MV前衛

BLACKPINK新歌〈뛰어（JUMP）〉｜韓國天團BLACKPINK睽違約三年，再度推出新歌〈뛰어（JUMP）〉，短短4小時內已有超過900萬點擊人數，現時（截至出稿時間）更登上音樂發燒影片排行 #1，引起全城瘋狂！這次回歸帶來的新歌，不論是曲風、舞蹈、MV、造型等，都帶來驚撼驚喜，同時外界評論不一，指這次新歌成續僅合格？一起來看看這次〈뛰어（JUMP）〉亮點！



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（截自YouTube）

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點1. 由多次榮獲格林美獎的導演Dave Meyers執導

細看BLACKPINK新歌〈JUMP〉MV幕後工作人員名單，全是重量級製作團隊。MV依然是由皇牌製作人Teddy團隊親自負責，同時最讓人驚喜的是，邀請到曾多次榮獲格林美獎的MV導演Dave Meyers執導。使得MV有著讓人意想不到的運鏡、大膽的影像風格，同時也與樂曲節奏相符，最重要是為BLINK帶來充滿新鮮感的4位成員，營造出強烈的視覺及聽覺衝擊力。

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點1. 由多次榮獲格林美獎的導演Dave Meyers執導（截自YouTube）

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點2. BLACKPINK4位成員連換7套造型

BLACKPINK4位成員於這次MV中，連換了7套不同造型，都是出星級造型Hard Style 團隊，他們曾是Lady Gaga Coachella的造型團隊，擁有越30年的豐富經驗。於〈JUMP〉3分多鐘的MV，她們一路換上不同造型，由街頭風到未來感都完美駕馭。

這7套不同風格的造型，當中以4位成員在天上飛的羽絨服最為多討論度，Jennie、Lisa、Rosé的羽絨服是出自設計師蒙古裔華人設計師丁雲章（Dingyun Zhang），而Jisoo的白色玫瑰花羽絨服則是來自韓國設計師Juntae Kim，每一套都讓人印象深刻！

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點2. BLACKPINK4個成員連換7套造型（截自YouTube）

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點3. 新歌造型及風格過於前衛

BLACKPINK 4位成員的服裝造型一直備受關注，這次的造型及MV風格都有非常突破，展現她們時尚前膽性及兼容度。但多個造型都是充滿未來感，同時MV風格亦如此，有不少網民都認為整體過於前衛，難以接受，甚至是不好看。

儘管可能是難以廣泛接受前衞，但BLACKPINK 4位成員的造型的確一直走在時尚前沿，不斷挑戰及衝破傳統，這次更是展現她們時尚推動能力，只會讓人更期待下一次的造型。

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點3. 新歌造型及風格過於前衛（截自YouTube）

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點4. 回歸成績僅合格？

BLACKPINK新歌〈JUMP〉，在MV風格和成員們造型上，本已有眾多爭議和討論度。不巧，BLACKPINK 和TWICE都選在日前（11日）發布新歌MV，推出時間更是一致，難免會有新歌成績比較。由於這次BLACKPINK新歌風格前衞，而TWICE則是溫馨和少女活力感，較易被歌迷們接受，一時間在網絡上充斥著大量比較。不過以理性分析，兩首新歌是截然不同的風格，兩個團體的形象定位也不一，這也是音樂市場多樣化，讓歌迷們都能找到喜愛的音樂。

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點4. 回歸成績僅合格？（截自YouTube）

BLACKPINK新歌〈JUMP〉亮點5. 斷層式引領熱潮

BLACKPINK 睽違已久的新歌〈JUMP〉，短時間就衝上音樂發燒排行榜第4位，僅用4小時已超過900萬點擊人數，現時（截至出稿時間）更登上第1位。成員們即使有著約3年的單飛時間，但組合人氣不降反升，印證著使BLACKPINK在Kpop甚至全球的音樂地位可說是無庸置疑。

如同〈JUMP〉其中一句歌詞：

Watch me open up the place（看我點燃全場） BLACKPINK〈JUMP〉