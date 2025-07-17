7月美妝快訊｜16大焦點：Matin Kim推出護膚品牌、YSL七夕彩妝

7月美妝新品清單｜為迎接7月酷暑，除了穿搭上會有新轉換，在日常護膚和妝容上都需有新變化。在護膚上，要注重肌膚清潔、控油、輕盈護膚等，而妝容就要注意持久、定妝、清爽等，色調也會偏向更清新自然。今個月《01女生》為大家集合了多款不容錯過的美妝新品，一同打造出清爽夏日妝容。



7月美妝快訊1. 日本時尚品牌Onitsuka Tiger 鬼塚虎 推出首款香水系列

日本時尚品牌Onitsuka Tiger 鬼塚虎，宣布於巴黎香榭麗舍大道開設全球旗艦店，並推出品牌首款香水系列，讓大家以沉浸式方式展示品牌的最新系列。香水系列以「身披靜謐光芒（Wearing Quiet Radiance）」 為主題，象徵反差對比之美。香水靈感源自傳統與創新之間的和諧交融，融合精湛工藝與現代設計，展現充滿活力的動感與結構化秩序的對比，並細膩詮釋對材質的精緻敏銳觸覺 —— 這些正是品牌傳承至今的核心精神。

共推出四款香水，由世界知名調香大師 Mark Buxton 精心調製，分別是ONITSUKA TIGER ONE、ONITSUKA TIGER TWO、ONITSUKA TIGER THREE 和 ONITSUKA TIGER FOUR，完美體現了Onitsuka Tiger鬼塚虎所珍視的對比美學，旨在重新喚起連結本質的寧靜感，同時散發強烈耀眼的光芒。

7月美妝快訊2. Matin Kim 宣布推出全新護膚品牌-「Magie du Matin」

韓國時尚品牌Matin Kim 宣布推出全新護膚品牌Magie du Matin，將品牌獨特且引領潮流的美學融入生活，更貼近每個人的日常和變得不可或缺。Magie du Matin在法語中意指「早晨的魔法」，象徵著為日常生活帶來神奇與自然的轉變，讓每個清晨都充滿焕然一新的活力。

Magie du Matin產品均由韓國著名化妝品製造商COSMAX製造，全新系列產品現已於香港 Matin Kim專門店發售。

7月美妝快訊. Matin Kim 宣布推出全新護膚品牌-「Magie du Matin」（品牌提供）

7月美妝快訊3. 香港本土純素品牌 SKIN NEED 銅鑼灣開設首家美容護理概念店

香港本土純素品牌SKIN NEED自，一直秉持天然、純素及零殘忍的宗旨，為愛美之士於帶來一系列於美國加州生產的高效護膚產品。近日於銅鑼灣時代廣場開設首家實體美容護理概念店，並推出個人化的皮膚分析服務。為了讓每位女生擁有量身定制的專屬美麗方案，品牌特意從韓國引入最新科技的醫美療程儀器，並推出全新「SKIN NEED醫美級高效配方（Black Series）」系列產品。此外，還有多款專為香港肌膚需求和氣候特質設計的護膚品，完美體現高端科技與天然草本成分的結合。

7月美妝快訊4. NARS Explicit 赤吻緞光唇膏推出全新裸色系列 HK$330 7月1日起正式發售

NARS Explicit 赤吻緞光唇膏推出全新裸色系列，共8款自然中性色調，從粉嫩米色、玫瑰淡紫到巧克力棕，適合各種膚色。以精準的子彈型唇膏面設計，細緻勾勒唇形，塑造立體精緻輪廓。唇膏採用了Luxe Comfort Complex 奢華滋養複合物，質地輕盈無重，提供中至全面覆蓋，包裹雙唇般舒適服貼。配方更蘊含玫瑰果籽油與透明質酸，為雙唇鎖住水分。

NARS Explicit 赤吻緞光唇膏推出全新裸色系列 HK$330 7月1日起正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊5. ISSEY MIYAKE Parfums 全新Le Sel d’Issey淡香精 50ml HK$770 7月2日起正式發售

ISSEY MIYAKE Parfums所推出的全新Le Sel d’Issey淡香精，是一款充滿層次的海洋調香水。這款是以褐藻萃取與橡苔為基調，展現海洋的生猛能量。橡苔這一不尋常的原料，源於數千年前自海洋遷徙至陸地的海藻，在嗅覺上展開一道銳利而清新的氣流，與獨特的香調交織出前所未見的衝擊力。而大地的氣息則為這股鹽香注入深沉與感性——乳香、琥珀與雪松木緩緩滲入，使整體香氣更添層次與張力。

7月美妝快訊. ISSEY MIYAKE Parfums 全新Le Sel d’Issey淡香精 50ml HK$770 7月2日起正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊6. Laura Mercier 柔光立體修容盤 共4色調 HK$370 7月2日起正式發售

Laura Mercier 繼上個月為皇牌底妝系列添加新成員後，今個月再為極致潤色胭脂系列，推出全新柔光立體修容盤。這款新品是以精心配搭的迷人調色盤呈現，一掃於雙頰，即綻放宛如被陽光親吻的柔暖好氣色光澤，打造12小時的立體無瑕柔光妝容。當中的啞緻中性暖色可輕鬆為面頰塑造立體輪廓，而珠光玫瑰色可完美為肌膚添上光澤感。可單獨或搭配使用，混合使用則可提亮同時溫暖膚色，展現出健康亮澤妝效。

7月美妝快訊. Laura Mercier 柔光立體修容盤 共4色調 HK$370 7月2日起正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊7. YSL BEAUTY 全新「Free To Desire」限量版彩妝系列 7月2日起正式發售

雖然今年七夕是在8月29日，但YSL BEAUTY已率先推出全新「Free To Desire」限量版彩妝系列，讓浪漫氣息提早降臨。共推出4款七夕限量收藏級彩妝珍品，分別是THE INKS 漆亮唇釉，推出了全新限量色調 #442 Cappuccino Kiss 泡沫咖啡及經典色調 #610 Nude Champion蜜桃烏龍；皇牌產品TOUCHE ÉCLAT GLOW-PACT CUSHION 明彩輕透亮肌氣墊粉底 #B10 Porcelain 色調；以及COUTURE MINI CLUTCH 高訂皮革四色眼影盒，內裡是專為七夕打造的新色調組合 #825 Burning Desire。

4款七夕限量彩妝，均換上了浪漫的全新包裝，以金屬玫瑰金配上粉紅色紋理大理石，處處充滿優雅細節，別具收藏價值。

7月美妝快訊. YSL BEAUTY 全新「Free To Desire」限量版彩妝系列 7月2日起正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊8. 瑞士純淨護膚品牌APRIPURE COSMETICS 7月8日正式進駐香港

瑞士純淨護膚品牌APRIPURE COSMETICS，於7月8日正式進駐香港，帶來以油養膚全新體驗。品牌推出七款核心産品，嚴選天然萃取的「罕薩杏油」，全系列産品富含維他命A、 C、E、K、γ-亞麻酸（GLA）及生育酚（Tocopherols），能深層滋養肌膚，抗衰緊緻，修復肌膚屏障。產品嚴選源自喜馬拉雅山脉的珍稀「罕薩杏油」為核心成分，結合瑞士高端科研，打造安全而高效的護膚配方，適合所有膚質使用，即使是素食主義者、孕婦和哺乳期婦女，也能安心享受純淨舒適的護膚體驗。

瑞士純淨護膚品牌APRIPURE COSMETICS 7月8日正式進駐香港 （品牌提供）

7月美妝快訊9. Benefit Cosmetics 反孔精英無PORE粉底 30ml HK$420 7月14日發售

毛孔專家Benefit Cosmetics，於今個夏天推出全新的「反孔精英無PORE粉底」。產品以「親PORE 養PORE 寵PORE」為核心，讓毛孔得到最貼心的呵護，修飾同時滋潤肌膚，帶來透亮無暇的自然妝容，時刻都綻放醉人光彩。產品注入84%護膚配方，其中蘊含Niacinamide維他命B3及玫瑰果萃取，幫助強化肌膚水份屏障，有助緊緻毛孔，提升膚質的細緻度。粉底液更是結合緊緻毛孔、遮瑕及持久多重功效，全天候貼心呵護肌膚。

7月美妝快訊. Benefit Cosmetics 反孔精英無PORE粉底 30ml HK$420 7月14日發售（品牌提供）

7月美妝快訊10. Charlotte Tilbury 幻肌流光護唇油 HK$240 7月15日起推出

Charlotte Tilbury 的全新幻肌流光護唇油，具備水光亮澤質地及增強皮膚屏障的保濕成分，展現出水光釉面的果漾光澤感。只需輕輕一塗，即可讓雙唇看起來外觀更豐滿，全日無間斷潤色護唇。共推出六種夏季大熱的獨特JUICYLICIOUS 果漾色調，同時運用 MOOD BOOSTING SCENT TECHNOLOGY 芳香舒緩技術，使嘴唇「色香」俱全！

Charlotte Tilbury 幻肌流光護唇油 HK$240 7月15日起推出 （品牌提供）

7月美妝快訊11. SUQQU 2025 秋季彩妝系列《彩重ね》 7月18日起發售

SUQQU的2025 秋季彩妝系列《彩重ね》，以以日本傳統「層彩」為靈感，以全新主打的晶采單色眼影為中心，共18款常規新色及2款限定色號，透過不同色彩及質地我疊加，演繹出全新的「層彩色韻」。這款單色眼影透過細膩色彩，與「棱光幻彩」、「瑩光晶彩」、「緞光柔彩」、「啞光霧彩」4種艷澤感交織， 彰顯品牌匠心妙技的粉質，柔滑密貼肌膚，彷彿無縫相融。即使只用單色輕掃，也能營造出立體感，使雙眸美艷高雅。

7月美妝快訊. SUQQU 2025 秋季彩妝系列《彩重ね》 7月18日起發售（品牌提供）

7月美妝快訊12. Aesop 「天竺葵身體煥然二重奏」禮盒 HK$567 7月21日起發售

今個夏天，Aesop推出限定「天竺葵身體煥然二重奏」禮盒套裝﹐以及綠意盎然的店窗陳列設計，以頌揚其沁心活力、激發感官的綠意香氣。禮盒內含天竺葵身體去角質露與天竺葵身體乳霜，呵護從頸部到足尖的全身肌膚，以明亮綠意香氣喚醒感官。

當中的天竺葵身體去角質露，蘊含浮石及竹莖，有助於去除身體肌膚老廢角質，締造平滑細緻的肌膚。這款配方可有效清潔、調理肌膚，並為後續保濕步驟做好理想準備。而天竺葵身體乳霜揉合多種保濕柔膚植物成分，包括乳木果脂、甜杏仁等，有助於緩解因室內空調或暖氣造成的季節性乾燥，適合大多數肌膚類型。

Aesop 「天竺葵身體煥然二重奏」禮盒 HK$567 7月21日起發售（品牌提供）

7月美妝快訊13. ettusais 極幼持色眼線液 HK$125 7月中旬發售

ettusais全新革命性設計的極幼持色眼線液，筆身採用金屬穩定器設計，大幅提升握筆穩定性，有效避免因手部晃動而導致的失誤，一筆畫出俐落線條。以黃金比例精心混合製成的記憶筆尖，兼具柔軟與高彈性，確保墨水均勻流出，久用不易變形和開叉，精準勾勒出俐落線條。採用高度防水配方，能防濕氣、防汗、防淚、防皮脂，持妝度久！

7月美妝快訊14. fresh 全新紅茶凝時煥活精華 30ml HK$780 7月發售

fresh今個月為人氣紅茶家族增添全新成員，推出全新紅茶凝時煥活精華。產品蘊含破品牌獨家專利的毛里裘斯紅茶萃取 (Mauritius black tea) 為強效成分，發揮媲美視黃醇的護膚功效，同時相對地溫和，不刺激肌膚。此外，還含有高濃度的生物能量分子、海洋巨藻萃取、菸鹼醯胺及神經酰胺NP，可有效改善肌膚彈性、毛孔問題及不均勻膚色，同時做到保濕鎖水，強化肌膚屏障，重現活力美肌。

7月美妝快訊. fresh 全新紅茶凝時煥活精華 30ml HK$780 7月正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊15. Farmacy Green Clean 卸妝膏 100ml HK$339 7月正式發售

Farmacy一直熱賣的Green Clean 卸妝膏，推出了升級版。這款卸妝膏成份採用植物蠟與農場種植的抗氧化綠色植物，溫和不刺激。卸妝膏質地絲滑輕柔更易推開，卸妝力更強，頑固彩妝都可輕鬆卸除。使用後不僅潔淨清爽，肌膚也保持柔嫩水潤，倍感舒適。

7月美妝快訊. Farmacy Green Clean 卸妝膏 100ml HK$339 7月正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊16. Jo Malone London 全新英倫仲夏海濱香氛限定店

迎接炎夏來個冰涼清甜的旅程！Jo Malone London推出全新Raspberry Ripple古龍，靈感源自英倫經典雪糕口味，以覆盆子和紅醋栗散發提醒的酸甜感，搭以白麝香帶來微風感覺。古龍可以搭以夏日限定包裝的Wood sage & Sea Salt古龍，展現出陽光與海灘的魅力。

由即日起至7月22日，會在尖沙咀K11 Art Mall舉行限定店，不僅設有多個精美的打卡位，還有工作坊、雪糕車和AI繪圖照相機等，不容錯過！