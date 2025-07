權恩妃《WATERBOMB》「封膜級妝容」怎樣化？化妝師公開彩妝清單

韓國女團IZ*ONE隊長權恩妃,日前參與韓國年度夏日音樂盛事《WATERBOMB》2025,演出片段引起很多關注,不愧是「水彈女王」!除了讓女生們都艷羨的好身材備受關注外,在炎夏高溫及水槍洗禮下,她的妝容依然完美,甚至眼線、睫毛膏和唇膏這類容易脫妝的產品,都依然不受影響。

讓眾女生們都很想知道,權恩妃的夏日「封膜級妝容」的化妝品清單!日前她的化妝師Ayoung Ing,在社交平台上分享當日為權恩妃化妝時所使用的產品,很適合夏日去沙灘或是雨天時跟著準備!



權恩妃的化妝師Ayoung Ing在社交平台上分享當日為她化妝時所使用的產品(IG@ayyounging)

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|眼妝. MAC 礦物空氣感胭脂 #Humour Me

在眼妝方面,權恩妃化妝師Ayoun選擇了MAC 的礦物空氣感胭脂,色號#Humour Me,當作眼影使用。她表示雖然這款產品本身是胭脂,但應用在眼部時,淡淡的光澤感使得眼影效果更加迷人。

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|眼妝. MAC 礦物空氣感胭脂 #Humour Me(圖片來源:MAC官網)

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|眼妝. OFRA Cosmetics Korea 高光粉餅 #Out Of This World

在眼妝方面,權恩妃的化妝師Ayoun 還使用了 OFRA Cosmetics Korea 的高光粉餅,色號 #Out Of This World,作為眼頭位置的重點提亮。她分享指因為權恩妃的服裝造型是紅色,所以想用淺綠色高光來提亮整個眼妝,以作互相呼應。

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|眼妝. OFRA Cosmetics Korea 高光粉餅 #Out Of This World(圖片來源:IG@OFRA Cosmetics Korea)

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|胭脂. Dior Beauty 傲姿胭脂 #100NudeLook

權恩妃的夏日妝容胭脂部份,化妝師Ayoun使用了兩款產品,首先使用Dior Beauty的胭脂 #100 Nude Look,在雙頰大面積掃上。這款胭脂是一種較溫柔的紅色,能為雙頰帶來持久的健康光澤,讓整體妝容看起來自然而有生氣。

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|胭脂. Dior Beauty 傲姿胭脂 #100NudeLook(圖片來源:Dior官網)

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|胭脂. LAURA MERCIER 粉金玫瑰柔光胭脂 #All That Sparkle

權恩妃的夏日妝容一大重點是曬傷妝,所以化妝師Ayoun還選擇了Laura Mercier 的粉金玫瑰柔光胭脂 #All That Sparkle。這款胭脂的質地帶有微微金棕光澤,適合疊擦在鼻樑和顴骨高點,營造出曬傷妝的效果,彷彿剛從陽光下回來,充滿夏日氣息。

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|胭脂. LAURA MERCIER 粉金玫瑰柔光胭脂 #All That Sparkle(品牌提供)

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|唇妝. Tony Moly Shocking Lip Tint #7 Burnt Rose

在唇妝方面,權恩妃的化妝師Ayoun 提到唇釉的顯色度很重要。她選擇了 Tony Moly的唇釉,不僅顯色度極佳,還非常持妝,甚至不需要補妝。Ayoun為權恩妃選擇的色號是 #7 Burnt Rose,這是一款玫瑰紅色調,與她的紅色服裝造型形成完美的呼應。

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|唇妝. Tony Moly Shocking Lip Tint #7 Burnt Rose (IG@tonymoly)

權恩妃夏日「封膜級妝容」重點|定妝. LAURA MERCIER 輕感持久定妝噴霧

定妝是整個「封膜級妝容」的重點,化妝師Ayong分享這次是使用了LAURA MERCIER還未正式發售輕感持久定妝噴霧。這款噴霧非常細膩,使用後完全不必擔心脫妝的問題。她提到使用這款噴霧的技巧是,會上妝間隙噴一次,完成妝容後再噴一次,待乾後再重複噴2-3次,這樣可打造出即使是水槍噴灑也沒法撼動的妝容。讓人期待這款定妝噴霧正式發售!