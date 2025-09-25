舒華出席Burberry時裝秀 猶如英倫公主！4招養出讓人讚嘆白晳肌膚

【i-dle成員舒華｜倫敦時裝周】韓國女團i-dle 的臺灣成員舒華，日前出席Burberry SS26時裝秀，這也是她首次參與到倫敦時裝周，就展現出驚人的優雅魅力。舒華從機場造型到時裝秀現場造型，都換上Burberry棕色系服飾，完美展現出品牌獨有的風格，猶如「英倫公主」。除此外之外，舒華精緻五官和白皙肌膚，也讓人無法忽視。

舒華的化妝師透露過她的皮膚白到要用「特調粉底液」，是將韓國最白的粉底液色號再調白一點，才是適合她，相當驚人！舒華曾表示自己是天生膚色較白，但時常需要戶外工作的她，對於美白護膚都有一些秘訣。



舒華稱白晳肌膚是上天的禮物（IG@yeh.shaa_）

早前舒華出席臺灣節目《出去一下》記者會時，與桂綸鎂見面時還發生一件趣事，二人不約而同讚嘆對方「好美啊」，此外陳柏霖也提到在節目中長期戶外活動：「她曬不黑的！」。對此舒華真誠表示：「我天生白是上天給我的禮物，我很感謝，不管大家皮膚白或是什麼顏色，我都覺得你們很美。」

i-dle成員舒華美白方法1. 做足防曬（IG@yeh.shaa_）

想擁有白晳肌膚，最重要的一定是做足防曬。經常會戶外工作或拍攝的舒華，在防曬方面十分注意，妝前會塗上防曬產品，而且拍攝空檔也會補防曬。此外她在挑選防曬產品時，她會選擇帶有護膚成分，這樣不僅可防止紫外線對皮膚造成傷害，還會對抗外界污染，養成白晳水潤美肌。

i-dle成員舒華美白方法2. 私下時常素顏（IG@yeh.shaa_）

舞台妝容往往較日常妝容華麗，所以每日卸妝和好好護膚就很重要。而舒華不僅如此，她私下很喜歡素顏，讓疲憊的肌膚休息，也能改善肌膚暗沉和蠟黃問題。

i-dle成員舒華美白方法3. 時刻關注臉部狀態（IG@yeh.shaa_）

舒華曾分享，在工作間歇時間或在車上，都會打開手機自拍鏡頭確認皮膚狀態，一旦發現皮膚出現問題便立即急救，讓肌膚隨時都保持最佳狀態。

i-dle成員舒華美白方法4. 保持肌膚「水油平衡」（IG@yeh.shaa_）

水潤透亮的肌膚是由充足水分和油脂組成，是保護皮膚屏障中的關鍵角色。舒華曾在instagram直播中，分享愛用好物時提到會使用護膚精華油，為肌膚提滋潤度和保濕。而且可透過精華油的滋潤，改善乾燥、細紋、暗沉等肌膚問題，讓肌膚隨時散發自然光澤。