4生肖在職場傻人有傻福！不看眼前利益　憑單純踏實獲得依賴重用

職場就像叢林，遵行的是叢林法則，為了生存、發展，很多人不得不變得現實，看不到好處的事就不願意做。然而，有些人就是能不顧利益導向，拋開世俗價值，用自己的方式努力，結果卻出乎意料的好。



你是具備這種潛力的人嗎？科技紫微網帶你來認識認識這些生肖，讓你好好學習他們的妙招。

4大生肖的職場妙招，不看利益也能迎來貴人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大生肖在職場上憑「不計較」獲重用（IG@sbs_drama.official；01製圖）

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1. 生肖牛

相信一分耕耘一分收穫，也心甘情願延遲享樂，吃苦耐勞的能力遠較一般人強。這種態度非常有助於吸引貴人青睞，因此，在任勞任怨一段時間後，肖牛者多能迎來屬於自己的光榮時刻。在別人看來是好運，但其實那是應得的代價。

儘管老天總會給予回報，但在競爭激烈的職場裡，這樣的處事態度還是容易被壓榨欺負，所以在社會經驗尚淺時，肖牛者難免會情緒反彈。不過這些艱苦歷練對他們大有幫助，使他們在未來的路上更能沉著穩定，面不改色的見招拆招。

2. 生肖狗

專注本分、忠誠度高，讓他們很容易成為職場的中流砥柱。尤其遇上人情味濃、或是關注員工表現的老闆時，他們更會被看重與培植。也因為這分珍惜，肖狗者會更努力來當做回報。所以雖然不爭不搶，卻能擁有令人羨慕的事業機運。

不過，感情用事也是暗傷。因為過於信任公司，有可能任由上級安排，萬一遇上私心過重的主管，恐怕就得來上一段滄桑史了。但好在日久見人心，任勞任怨的付出不會長久見棄。要說以穩健而獲得倚賴與重用的例子，他們絕對是代表。

3. 生肖羊

務實也踏實，懂得思考未來，能夠付諸行動。雖然抗壓力有待加強，但至少不會輕言放棄，短時間做不出成績時就會反省並調整自己，記取教訓，找出能夠成長的機會。因為正能量充足，常有柳暗花明又一村的轉機出現。

「創造機會」、「把握機會」，是他們的職場生存哲學。不管成功率有多高，總是秉持著「試就對了」的心態。這種不計得失、只求做好眼前工作的人，堅持到最後，得絕對遠大於失。尤其他們那勤快認真的模樣，誰看了不想多給他們機會呢？

4. 生肖豬

他們喜歡單純，不愛勾心鬥角；認為只要功夫下得深，自有水到渠成的時刻到來。因此，與其不切實際地擔憂未來，不如一點一滴做好眼前的工作。他們的人際關係多半和諧，不計較，願意多付出。不知不覺間，運勢就被無心的努力墊高了。

但是他們單打獨鬥的能力稍微偏弱，需要團隊齊心戮力，方能展現個人價值。而生肖豬們在自己有甜頭吃時，很懂得分享，所以身旁的人對他們的成績也非常樂觀其成。當助力大於阻力時，自然後續開花結果的好事就更多了。

千萬別以為以上的生肖們是傻人有傻福，其實，他們內心比其他人多了一份篤定，不僅有對自己的認可，也同時存在著對未來的認可。縱然無法預測和控制成敗，但是種下優質的種子，細心呵護灌溉，說服也鞭策自己堅持下去，就能用「善因」成就「善果」。即使你不是以上生肖，有同樣的做法，就很有機會擁有一樣的好運喔！

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