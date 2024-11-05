12星座財運、消費觀揭秘　白羊賺錢花錢一樣快　「這一位」最有錢

每個人都想知道，自己未來的財運如何。能賺多少錢？需要花多少錢？



今天就來給大家分析一下，十二星座誰最會賺錢？誰花錢最多？

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12星座賺錢能力及理財觀揭秘（《財閥家的小兒子》劇照；01製圖）

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土象星座：吸金黑洞

山羊座（摩羯座）、金牛座、處女座

土象星座的三位，賺錢能力都屬於中等偏上，可能不能一夜暴富，但是能讓自己和家人吃飽。

尤其是山羊座，他們會制定一個明確的目標。比如在這個城市，大概需要賺多少錢，才能過上自己想要的生活，然後自己需要做什麼樣的工作，才能達到這樣的收入水平

處女座相對來説更喜歡安逸的生活，但即使是看起來普通的生活，背後需要花費的金錢也不少，這也是需要他們去努力爭取的。

而在花錢這件事上，土象也是精打細算，絕不隨便亂花錢。尤其是金牛座，能不買的他們絕對不買，能買便宜一點的決不買貴的，每一分錢都要花在關鍵的地方上。

風象星座：賺多少花多少

天秤座、水瓶座、雙子座

風象星座的頭腦很靈活，再加上他們的好人緣，以及強大的收集信息能力，所以他們總能嗅到商機，在賺錢這件事上能領先大多數人。

不過風象星座也要注意自己的心態，這多少會影響你們的賺錢能力。比如雙子座，做一件事就很難堅持到底，放棄在黎明前的黑暗裏。天秤座更是容易被自己的選擇困難症困住，錯失賺錢良機。

風象星座能很聰明地平衡自己的收入和支出，他們大多是「賺多少花多少」，並且他們很願意把錢花在自我投資方面。

比如水瓶座會選擇買書，報班學習來提升自己的能力，進而提升自己的收入。雖然短期看是花了錢，但長期看其實是賺了錢呢。

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火象星座：衝動是魔鬼

白羊座（牡羊座）、獅子座、人馬座（射手座）

火象星座要尤其注意自己的開銷。在買東西的時候，你們特別容易衝動消費，買一堆自己不需要的東西，或是根本就忘了這東西自己買過……又或者是買回來的東西，買家秀與賣家秀嚴重不符。

重點點名獅子座，你們總愛買一些超出自己經濟能力的東西，但你們懂得取捨，如果在某方面花超了，就會在另一個方面省回來。

在賺錢方面，火象星座裏的白羊座相對錶現優秀一些。因為白羊敢於冒險，敢於創業，風險越大，收益也越大嘛~

而人馬座雖然鬼點子多，但毅力不足，遇到困難或是新誘惑的時候就很容易放棄。如果能改正這一點，人馬座的吸金能力會有大幅度提高。

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水象星座：不是超能花就是超能賺

天蠍座、雙魚座、巨蟹座

水象星座相對來説表現差別比較大。像天蠍座這種有目標，有野心的選手，賺錢能力可是很強的，許多商界大佬都是天蠍座的呢~對他們來説，沒有最滿意，只有更滿意，正是這種想法激勵着他們不斷前進。

而雙魚座嘛……他們心裏覺得「錢都是浮雲」，但每月的信用卡賬單卻總是提醒着他們殘酷的現實。不過真要雙魚們放棄悠閒的小日子，去做商界裏的「大鯊魚」……似乎對他們來説又太難了。

巨蟹算是介於這兩者之間。生活要是殘酷，他們就愛財；而如果生活已經歲月靜好，那他們就更願意愛自己。

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