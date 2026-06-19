世界盃2026｜帥哥都不愛做前鋒？盤點貝治華、加維等中場型男球員

世界盃2026開鑼不到一周，已經出現不少矚目賽況，令人看得熱情投入。由於賽事長達90分鐘，難免中途會些許分心，注意比賽外的情況。特別是經常傳球的中場球員，不僅大展球技，竟然長相也較其他位置出眾，在球場上相當亮眼。以下盤點當中數個隊伍的帥氣中場球員。



世界盃2026｜阿根廷 尼高柏斯（Nicolás Paz）

出生日期：2004年9月8日

Instagram：nicopaz1o



擁有如雕塑般挺身的側面輪廓，加上微笑時魅惑的金髮碧眼，難免使人迷倒。他出身自足球世家，父親為阿根廷國腳Pablo Paz。他曾入選皇家馬德里青訓，現轉往義甲球隊科莫，踢法較激進，能夠流暢轉身擺脫防守，並憑出色的創造力踢出關鍵入球，故被視為阿根廷的超新星，甚至網民更譽其為美斯的接班人。

世界盃2026｜阿根廷 尼高柏斯（Nicolás Paz）(IG@nicopaz1o)

世界盃2026｜西班牙 加維（Pablo Gavi）

出生日期：2004年8月5日

Instagram：pablogavi



現時效力巴塞隆拿的加維，上年亦有參與世界盃，並在與哥斯達黎加小組賽交戰時入球，榮獲該場最佳球員，更是繼球王比利後，最年輕的世界盃入球者。他的努力斬獲不少人氣，加上擁有大眼與挺鼻，以及略帶憂鬱的粗眉，吸引不少球迷關注。

世界盃2026｜西班牙 加維（Pablo Gavi）(IG@pablogavi)

世界盃2026｜瑞典 貝治華（Lucas Bergvall）

出生日期：2006年2月2日

Instagram：lucasbergvall



經典的北歐輪廓和金髮，加上修長身材，散發出空靈感和仙氣。他在18歲時加入熱刺，去年更入選熱刺官方球迷俱樂部賽季最佳球員、熱刺會員賽季最佳球員以及熱刺青年隊賽季最佳球員，實力亦不容少覷。

世界盃2026｜瑞典 貝治華（Lucas Bergvall）(Getty Images)

世界盃2026｜日本 中村敬斗（Keito Nakamura）

出生日期：2000年7月28日

Instagram：nakamura.keito



在小組賽中迫和荷蘭的日本隊，有份貢獻一球的球員中村敬斗，憑藉陽光型男的氣息，贏得不少關注。他現時效力法甲蘭斯球隊，曾於去年推出寫真集，當中收錄的222張相片，紀錄其過去、現在和未來的成長經歷，而在今年初，他更獲邀出席觀賞Louis Vuitton的秋冬系列時裝秀。

世界盃2026｜日本 中村敬斗（Keito Nakamura）(IG@nakamura.keito)

世界盃2026｜荷蘭 古斯迪爾（Guus Til）

出生日期：1997年12月22日

Instagram：guustil



若然情迷卷髮男生，古斯迪爾擁有深邃五官，搭以憂鬱的眼神，是典型的帥男類別。他過去加入不少球隊，現時效力荷蘭甲組PSV恩荷芬球隊。

世界盃2026｜荷蘭 古斯迪爾（Guus Til）(Getty Images)

世界盃2026｜法國 拉比奧特（Adrien Rabiot）

出生日期：1995年4月3日

Instagram：adrienrabiot_25



擁有法國男生的浪漫情深氣質，拉比奧特現時為意甲AC米蘭的中場球員。他擁有一把秀麗長髮，在球場上跑姿優雅，被球迷認為具有貴族氣質，更封其外號為「公爵」。

世界盃2026｜法國 拉比奧特（Adrien Rabiot）(IG@adrienrabiot_25)

世界盃2026｜哥倫比亞 奇雲卡斯坦奴（Kevin Castaño）

出生日期：2000年9月29日

Instagram：kevincasta5



有如小太陽般，奇雲卡斯坦奴不時面露笑容，看來充滿陽光活力。他擁有精準的預判能力，加上永不放棄的精神，在球場上成績不俗，現時效力阿根廷甲組聯賽傳統勁旅河床（River Plate）。

世界盃2026｜哥倫比亞 奇雲卡斯坦奴（Kevin Castaño）(IG@kevincasta5)

世界盃2026｜阿根廷 迪保羅（Rodrigo De Paul）

出生日期：1994年5月24日

Instagram：rodridepaul



迪保羅不時在社交媒體大曬肌肉與紋身，加上深邃雙眼及卷翹的長睫毛，看來相當情深。他曾與模特兒Camila Homs拍拖11年，並育有兩名子女，但可惜最終分手，其後他在2022年遇上阿根廷女歌手Tini Stoessel，兩人非常甜蜜，更不時於社交媒體分享相處日常。