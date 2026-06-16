世界盃2026｜夏蘭特與Isabel一路互相扶持童話愛情：她懂他也懂球

2026世界盃挪威還沒開踢就話題滿滿！挪威足球神鋒夏蘭特（Erling Haaland）趁著世足開打，開通抖音、微博帳號，第一支影片竟然就選用剛破億觀看、伍佰老師的神曲〈挪威的森林〉，直接驗證歌詞提到的「那裡湖面總是澄清，那裡空氣充滿寧靜」！



因為長相被戲稱為「魔人普烏」的夏蘭特感情世界很少對外公開，他的女友Isabel Haugseng Johansen不同於許多足球巨星身邊伴侶不是高人氣網紅就是模特兒等，這樣的低調作風被外媒形容為「世界足壇最神秘的WAG（球星伴侶）之一」。

究竟這位讓夏蘭特願意放下足球、回歸平凡生活的女孩是誰？Isabel竟然也曾經是足球員？今天帶你一次認識！

夏蘭特與女友Isabel是青梅竹馬，看兩人一路互相扶持從挪威小鎮走向曼城冠軍的童話愛情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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夏蘭特女友Isabel是誰？與夏蘭特其實是青梅竹馬

Isabel Haugseng Johansen與夏蘭特一樣來自挪威南部小鎮Bryne，兩人從小便在當地足球環境中成長。據外媒報導，Isabel過去也曾參與足球訓練，與夏蘭特擁有許多共同成長的回憶。

雖然兩人何時正式交往從未公開說明，但普遍認為這段感情在夏蘭特效力德甲豪門多特蒙德期間逐漸穩定發展。從家鄉好友一路走到世界足壇最受矚目的情侶之一，這段故事也被不少球迷形容像童話般浪漫。

夏蘭特女友Isabel是誰？曾是足球員所以更懂夏蘭特

Isabel之所以能成為夏蘭特最堅強的後盾，很大一部分原因在於她「懂球，也懂他」。原因是她本身就曾是一名足球員，從小在挪威家鄉Bryne接受足球訓練，並進入當地BryneFK的青訓體系，甚至參與過女子隊的訓練與比賽，在場上主要擔任前鋒角色。

雖然她沒有踏上職業舞台、也未留下頂級聯賽的出賽紀錄，但這段足球經歷，已讓她比多數人更理解「職業球員」的世界。

也正因如此，當夏蘭特面對高強度賽季、極度自律的體能管理，以及如同C羅般嚴苛的訓練與飲食節奏時，Isabel往往能成為最懂他狀態的人。她理解比賽後的疲憊、連戰密集的壓力，也明白職業運動員在巔峰狀態背後所付出的代價。

不當網紅、不接代言！她和其他球星伴侶完全不同

在社群媒體盛行的時代，不少足球巨星伴侶本身就擁有數百萬粉絲，甚至發展出個人品牌，藉由自己加上球星男友的曝光，把自己商業化。然而Isabel卻選擇完全相反的道路。

她鮮少接受媒體採訪，雖然擁有個人社群帳號，但曝光頻率極低，與動輒坐擁數百萬粉絲的足球大嫂團相比顯得格外神秘。

這樣的作風其實與夏蘭特本人不謀而合。多年來，夏蘭特始終強調希望將注意力集中在足球場上，因此對家人與感情生活格外保護，也讓外界難以窺探兩人的日常相處模式。

曼城奪冠才偶爾現身！每次同框都成焦點

由於曝光機會極少，Isabel每一次出現在球場看台或奪冠慶祝活動中，都會立刻引發球迷討論。

尤其在夏蘭特加盟曼城後，隨著英超冠軍、歐冠冠軍等榮耀接連到手，球迷也多次捕捉到Isabel現身支持男友的畫面。即使沒有華麗造型與高調發言，她依然成為媒體鏡頭追逐的焦點。也就是這種不刻意經營的自然形象，讓她在眾多球星伴侶之中顯得格外特別。

夏蘭特私下其實是「女友控」？

雖然夏蘭特鮮少公開談論感情，但他過去受訪時曾分享一些兩人私下的生活趣事。例如兩人會一起玩《Minecraft》，也喜歡回到家鄉享受簡單的日常生活。有趣的是，當夏蘭特連吃飯都在觀看足球比賽時，Isabel還曾忍不住吐槽：「我真的受夠足球了！」

夏蘭特與女友Isabel有小孩嗎？

2024年12月，兩人迎來了第一個孩子，曼城總教練瓜迪歐拉也公開證實夏蘭特正式升格當爸爸。而在2025年初，Isabel在英國柴郡推著嬰兒車散步時，被媒體捕捉到無名指上戴著超奢華的戒指，當時大家也普遍猜測夏蘭特早已低調求婚成功，正式將青梅竹馬套牢！

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