世界盃2026｜夏蘭特帶領挪威多年後再戰世界盃！父親也曾是國家隊

【世界盃2026｜夏蘭特】世界盃2026 踏入了最緊張刺激的淘汰賽，目前正處於競爭最激烈的32強淘汰賽階段。而提到今屆世界盃最矚目的球星，定必是這位來自挪威隊的艾寧. 夏蘭特（Erling Haaland）。年僅25歲的他，已經挪威隊領軍的人物，帶領著隊員闖進世界盃，並成功進行淘汰賽。而球場上有著「挪威魔人」之稱的夏蘭特，私下的他性格親和且帶有幽默感，與交往多年的女友伊莎貝爾感情穩定。



夏蘭特帶領挪威國家隊 相隔26年再次征戰世界盃（FREEPIK）

夏蘭特帶領挪威國家隊 相隔26年再次征戰世界盃

夏蘭特（Erling Haaland）正率領挪威國家隊出戰2026年美加墨世界盃，作為挪威國家隊的核心，他在兩輪關鍵的小組賽中總共踢進4球，帶領挪威成功晉級32強。而這也是夏蘭特首次登上世界盃舞台，便展現出極強的能力。

這屆美加墨世界盃，不僅是夏蘭特職業生涯中首次征戰世界盃，也是挪威國家隊在連續26年無緣世界盃後再次回歸。回歸挪威隊史，曾第4次打入世界盃決賽周，過往的最佳成績是1938年及1998年的16強。這次由夏蘭特領軍，以及其他隊員展現出的精彩表現，使他們成為本屆賽事的矚目黑馬隊伍，期待他們帶來更多驚喜。

夏蘭特商業價值極高：擔任瑞士頂級腕錶品牌Breitlin的全球品牌大使（IG@）

夏蘭特商業價值極高

夏蘭特（Erling Haaland）憑藉賽場上的驚人入球能力、時尚外型以及親切形象，成為當今全球商業價值最高的足球巨星之一，目前的年總收入高達約8,000萬美元。當中包括了他的薪資和獎金佔約6,000萬美元，而商業代言與活動費用則高達2,000萬美元。

夏蘭特的廣告及代言層面覆蓋極高，其中與Nike有著夏蘭特擁有長達10年的贊助；擔任瑞士頂級腕錶品牌Breitlin的全球品牌大使，更曾攜手推出備受矚目的Chronomat Erling Haaland Signature宇宙級限量聯名錶系列，奠定了他健康又時尚的印象。此外，他還是中國知名飲料「王老吉（WALOVI）」的全球代言人，廣告發布時引起了一時轟動。

夏蘭特來自運動世家：父親也曾代表挪威出戰世界盃

夏蘭特（Erling Haaland）原來是來自挪威著名的運動世家，他的父親Alfie Haaland是前挪威職業足球員，曾效力列斯聯、諾定咸森林及曼城，更曾代表挪威國家隊參加過1994年美國世界盃。夏蘭特在2026年世界盃中代表挪威隊出賽，可說是兩父子相隔32年，先後為挪威隊出戰世界盃的足壇佳話。

夏蘭特與青梅竹馬女友Isabel Haugseng Johansen育一個小孩（IG@erling）

夏蘭特與青梅竹馬女友育一個小孩

球星的感情生活向來備受關注，而夏蘭特的感情世界是穩定、低調且專一。夏蘭特的女朋友是他的青梅竹馬Isabel Haugseng Johansen，二人很少對外公開感情生活，而且Isabel也鮮少接受訪問或藉由球星男友帶來的曝光把自己商業化。僅在夏蘭特加盟曼城後，奪得英超冠軍、歐冠冠軍等榮耀時，偶爾被球迷捕捉到她現身支持男友的畫面，是默默支持男友事業，難怪會被外媒形容為「世界足壇最神秘的WAG（球星伴侶）之一」。

雖然夏蘭特與Isabel何時正式交往從未公開，但從挪威家鄉布呂訥（Bryne）一路陪伴成長，已足以感受到二人的互相支持的浪漫。不僅如此，在曼城總教練瓜迪歐拉的公開證實中，夏蘭特正式升格當爸爸。二人在2024年12月，迎來了第一個孩子，非常幸福美滿。