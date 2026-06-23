世界盃2026｜美斯、C朗、尼馬等「大嫂團」公開4招身材保養法

世界盃2026進行得如火如荼，另一邊廂球員們的太太亦是焦點之一。相較外貌，外國人較注重體形和曲線，因此日常不時都會運動，並節制飲食，以保持健康的身材。以下盤點4位美貌與身材兼備的「大嫂團」成員，包括美斯妻子Antonela和C朗未婚妻Georgina，到底她們平日是如何保養身材呢？



世界盃2026｜美斯妻子Antonela Roccuzzood身材保養：挑選原型食物

美斯與Antonela識於微時，美斯在9歲時已對對方一見鍾情，在展開一段長時間的苦戀後，最終修成正果，兩人誕下三子。

美斯與Antonela識於微時。(IG@antonelaroccuzzo)

Antonela除了健身運動，在飲食方面亦相當節制，會挑選原型食物，如將牛油果多士搭雞蛋作早餐，晚餐會吃全麥意大利麵、煎三文魚或雞肉沙律等。但當抵不住美食誘惑時，她也會放任自己，並將隔一天的餐單，轉換成簡單及清淡為主，以抵清前一天的卡路里負擔。

世界盃2026｜美斯妻子Antonela Roccuzzood身材保養：挑選原型食物 (IG@antonelaroccuzzo)

世界盃2026｜C朗未婚妻Georgina Rodriguez身材保養：拉筋練身材曲線

相信Georgina與C朗邂逅的故事，不少人都有聽過，Georgina更因此從名店售貨員，躍身成C朗的最強後盾，2022年為對方誕下女兒。

Georgina在2022年為C朗誕下女兒。(IG@georginagio)

她擁有性感身材和翹臀，曾在訪問中表示，C朗是其最好的健身教練，兩人會一起健身、互相激勵，而自小學習芭蕾舞的她，亦會在運動後拉筋，每日至少做瑜伽一小時，以練出好看的身材曲線。在飲食方面，她曾言愛西班牙海鮮飯、煎蛋和香腸等，不過會從選材著手，使用原型食物、多攝取蛋白質，同時調味保持清淡，以管理身材。

世界盃2026｜C朗未婚妻Georgina Rodriguez身材保養：拉筋練身材曲線 (IG@georginagio)

世界盃2026｜夏蘭特女友Isabel Haugseng身材保養：重點訓練核心肌力

荷蘭球員夏蘭特與女友Isabel Haugseng也是青梅竹馬，年少時在足球隊認識，漸漸越走越近，在2024年更誕下愛情結晶，相處一直恩愛與低調。

荷蘭球員夏蘭特與女友Isabel Haugseng是青梅竹馬。(IG@isabelhaugsengj)

曾是位足球員的Isabel，在身材管理方面亦相當自律，會定期到健身室鍛鍊，表示「過程或許困難重重，但跨越後的感受是無價的。」她亦會分享訓練內容，如提起健身球並單腳深蹲，以鍛鍊核心肌肉及平衡。

此外，Isabel熱愛水上活動，不時見她與夏蘭特出海度假。由於水上活動能提供強大的水阻力，高效燃燒全身卡路里，因此有助她保持身材。

世界盃2026｜夏蘭特女友Isabel Haugseng身材保養：重點訓練核心肌力 (IG@isabelhaugsengj)

世界盃2026｜尼馬伴侶Bruna Biancardi身材保養：多喝水

尼馬與Bruna Biancardi在2021年開始拍拖，翌年曾邁向談婚論嫁，卻最終宣告分手。兩人不久後復合，現時兩人育有兩名可愛的女兒。

尼馬與Bruna Biancardi育有兩名可愛的女兒。(IG@brunabiancardi)

Bruna平日常與多個國際時尚品牌合作宣傳，亦會出席時裝周及拍攝化妝片，無論身材和外貌都保持特宜。她有保持運動習慣，包括健身、瑜伽和普拉提等，以提升核心肌力和韌性。

相較限制飲食，Bruna則以自律為主，不會減少食量，並遵從健康均衡飲食，日常煮住家菜，如蕃茄、橄欖、核桃和芝士等，而且會多喝足夠的水份，以促進身體循環。