世界盃2026｜重點整理：在哪裡？LISA獻唱預熱、8位必識型格球員

世界盃2026｜全民進入世界盃的熱潮！每四一度，這項足球界盛事即將上演，很多人都會與親朋密友相聚，一同觀看競賽，無時無刻圍繞足球話題。若想跟上熱潮，「01女生」整理今屆世界盃的重點賽事、焦點足球員及慶祝活動，助大家更深認識世界盃！



世界盃2026在哪裡舉行？

2026年世界盃為第23屆，由6月12日開始直至7月20日，並破例首次橫跨美國、加拿大及墨西哥三國舉辦。相較上一屆，今次增加16個參賽名額，由32隊擴至48隊，而球賽亦由64場增至104場，並新增32強淘汰賽。

世界盃2026｜美國華盛頓州西雅圖Lumen Field為其中一個比賽場地。(Getty Images)

世界盃2026｜BLACKPINK LISA為賽事預熱

不僅由三國舉行，世界盃應援曲〈GOALS〉亦集結三地歌手，包括韓團BLACKPINK泰籍成員LISA、巴西歌手Anitta及奈及利亞唱作人Rema，來為賽事獻聲預熱。歌曲製作由巴西兩人組Tropkillaz負責，巧妙融合流行曲、巴西放克、非洲節奏及電子音效，營造出極震撼的比賽氛圍。

世界盃2026｜BLACKPINK LISA為賽事預熱 (Getty Images)

世界盃2026｜48隊名單

在世界盃初賽中，48支國家隊分為12組（A組至L組），即每組4隊，各自於組內輪流比賽，最終每組首兩名，以及小組第三名中成績最佳的8支隊伍，將會擠身32強。

今屆世界盃可見不少生面口的國家隊，當中非洲國家佛得角、加勒比海南部國家庫拉索、約旦及烏茲別克首次入圍，南非亦首次通過外圍賽晉級，而在2002年獲得季軍的土耳其，也再度重返世界盃；奧地利、挪威及蘇格蘭更是在1998年後再次獲得參賽資格。可惜的是，前冠軍隊伍義大利早前在歐洲外圍附加賽中落敗，連續三屆無緣世界盃。

48支國家隊伍：

（A組）捷克、墨西哥、南非、南韓；

（B組）加拿大、波斯尼亞、卡塔爾、瑞士；

（C組）巴西、海地、摩洛哥、蘇格蘭；

（D組）美國、巴拉圭、澳洲、土耳其；

（E組）德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾；

（F組）荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞；

（G組）比利時、埃及、伊朗、紐西蘭；

（H組）佛得角、沙地阿拉伯、西班牙、烏拉圭；

（I組）法國、挪威、塞內加爾、伊拉克；

（J組）阿爾及利亞、阿根廷、奧地利、約旦；

（K組）哥倫比亞、剛果民主共和國、葡萄牙、烏茲別克；

（L組）克羅地亞、英格蘭、加納、巴拿馬



世界盃2026｜在2002年獲得季軍的土耳其，也再度重返世界盃。(Getty Images)

世界盃2026｜賽程時間表

世界盃賽事主要在香港凌晨時分至中午前進行。揭幕戰將由主辦國之一墨西哥，迎戰首次通過外圍賽晉級的南非，兩隊將於凌晨3點球場上交鋒。

初賽場次較多，焦點多數落在D組（美國、巴拉圭、澳洲、土耳其）及F組（荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞）的賽事，當中美國對戰土耳其的賽事（6月26日上午10時）中，更可見多位熟悉的球員身影。此外，法國球員麥巴比對決挪威球員夏蘭特（6月27日凌晨3時），以及克羅地亞球員莫迪歷對決英格蘭隊長哈利簡尼（6月18日凌晨4時），也是備受注目的賽事。

賽程時間表

小組賽：2026 年 6 月 12 日至 28 日凌晨 12 時至中午 12 時

32強淘汰賽：2026 年 6 月 29 日至 7 月 4 日凌晨 12 時至上午 11 時

16強淘汰賽：2026 年 7 月 5 日至 8 日凌晨 1 時至上午 8 時

半準決賽：2026 年 7 月 10 日至 12 日凌晨 3 時至上午 9 時

準決賽：2026 年 7 月 15 至 16 日凌晨 3 時

季軍戰：2026 年 7 月 19 日凌晨 5 時

冠軍戰：2026 年 7 月 20 日凌晨 3 時



世界盃2026｜賽程時間表 (Getty Images)

世界盃2026｜重點球員一覽

1. 南韓 —— 孫興慜 Son Heung-min

孫興慜為南韓國寶級的球員，司職前鋒及邊鋒，現時效力洛杉磯FC，此前在熱刺球隊十年，穿起7號球衣，曾以23粒進球獲得英超金靴獎，去年更為球隊奪下歐霸盃冠軍。現年34歲的他，曾公開表示專注足球事業，在退役前不會考慮結婚。雖然曾傳出與金高銀和Jisoo的緋聞，但他都一概否認，只曾公開兩段戀情：Girl’s Day成員方珉雅和After School成員劉小英。

世界盃2026｜南韓 —— 孫興慜 (Getty Images)

2. 巴西 —— 尼馬 Neymar

相信提及巴西球員都會想到尼馬，在19歲時贏得南美足球先生，翌年更取得連任。他曾效力巴塞隆納、巴黎聖日耳門（PSG）及沙烏地新月足球俱樂部，現時重返巴西傳統勁旅山度士足球俱樂部（Santos FC）。此外，他亦是個出名的「竉妹魔人」，由於長期在海外，他便將胞妹的樣子，大範圍地紋到右臂上，每當在球場上，都不難看見這個紋身。

世界盃2026｜巴西 —— 尼馬 (Getty Images)

3. 西班牙 —— 耶馬 Yamal

被譽為天才翼鋒的超新星，現年18歲的耶馬，以出色的突覆能力及傳球視野，成為西班牙不可或缺的進攻核心。他擁有甜美的笑容，吸引不少異性歡心，先後與百萬網紅、意大利模特兒和阿根廷歌手交往，不過戀情都很短暫。

世界盃2026｜西班牙 —— 耶馬 (Getty Images)

4. 法國 —— 麥巴比 Mbappé

今次為麥巴比第三次參加世界盃，過去曾為國家多次入球，是極具實力的球員之一。他的戀情一直備受爭議，曾一度與法國跨性別模特兒Inès Rau交往；早前效力球隊皇家馬德里於積分榜落後時，他獲批養傷，卻被發現與西班牙演員女友Ester Exposito 高調度假，引起球迷不滿。

世界盃2026｜法國 —— 麥巴比 (Getty Images)

5. 挪威 —— 夏蘭特 Håland

體格健碩的夏蘭特，承襲足球員父親及七項全能運動員母親的才能，小時候已有超好的運動神經。他現時效力曼城，短時間成為英超史上最快達成100球進球的球員。此外，他亦是位難得有個人應援曲〈夏蘭特之歌〉的球員，由當時效力多特蒙德的球迷，將當地80年代歌曲《Moskau》改編歌詞，現時更設有英語版本。

世界盃2026｜挪威 —— 夏蘭特 (Getty Images)

6. 阿根廷 —— 美斯 Lionel Messi

上一屆奪得世界盃金球獎的美斯，現時效力國際邁亞密足球會，並擔任球隊隊長與全球大使。他亦擁有一個幸福的家庭，年幼時對妻子安東尼娜一見鍾情，其後更寫情書示愛，「有一天，我們會訂婚。」雖然遭對方拒絕，他仍一直保持關心和聯繫，最後成為獲得對方歡心。

世界盃2026｜根廷 —— 美斯 (Getty Images)

7. 葡萄牙 —— C朗拿度 Cristiano Ronaldo

現時效力烏沙地阿拉伯利雅德足球隊艾納斯的C朗拿度，今屆或是最後一舞。現年41歲的他，曾效力曼聯和皇家馬德里，2008年更囊括金球獎、國際足總世界足球先生、歐洲金靴獎，實力不可了得。曾被稱為愛情浪子的他，在2017年遇上妻子Georgina後修心養性，兩人相愛多年，去年更宣布訂婚。

世界盃2026｜葡萄牙 —— C朗拿度 (Getty Images)

8. 英格蘭 —— 哈利簡尼 Harry Kane

英格蘭隊長哈利簡尼現時效力拜仁慕尼黑球會，被譽為「足壇最佳前鋒」之一，感情方面亦是絕世顧家男，不蒲不酒，與青梅竹馬兼老婆Katie Goodland長年恩愛，簡直羨煞旁人。

世界盃2026｜英格蘭 —— 哈利簡尼 (Getty Images)

世界盃2026｜歷屆冠軍國家

回顧過去賽事，上一屆由美斯率領的阿根廷奪冠，2018年、2014年及2010年則分別由法國、德國及西班牙取得。雖然巴西對上一次奪冠為2002年，不過陣容依然強大，並曾贏下5次冠軍，成為奪冠榜首，其次為德國及義大利，各自勝出4次冠軍。

世界盃2026｜巴西曾贏下5次冠軍。(Getty Images)

世界盃2026｜相關時尚熱話：G-DRAGON 攜手打造世界盃系列

G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE從珠寶延伸至全球體育盛事，與韓國足協及運動時尚品牌NIKE合作，為世界盃打造全新聯名系列。採用標誌花卉圖案，加入紅藍漸變色調的花瓣，以及NIKE標誌，展現出時尚型格的生活態度。

世界盃2026｜相關時尚熱話：G-DRAGON 攜手打造世界盃系列 (IG@xxxibgdrgn)

世界盃2026｜相關時尚熱話：Jacquemus 為世界盃推出膠囊系列

Jacquemus亦聯合法國足球總會（FFF）及NIKE，推出全新膠囊系列「Les Bleus by Jacquemus」。靈感源自創辦人的童年記憶及90年代Nike復古外套，將復古氛圍轉化為極簡幾何比例與法式優雅。

世界盃2026｜相關時尚熱話：Jacquemus 為世界盃推出膠囊系列 (NIKE)

世界盃2026｜相關時尚熱話：Balenciaga 足球成衣系列

適逢世界盃，Balenciaga從球衣取靈感，結合標誌性剪裁，以及顯眼的標誌圖案，掀起運動時尚的熱潮。

世界盃2026｜相關時尚熱話：Balenciaga 足球成衣系列 (Balenciaga)

世界盃2026｜相關時尚熱話：Levi’s 美國、英格蘭及法國系列

藉著世界盃釋出「Levi’s®國家隊聯乘企劃」，將球迷睇波文化融入Blokecore時尚，讓大家能夠在睇波的同時，打造個人穿搭風格。聯乘陣容包括美國、英格蘭及法國國家隊，單品包括洗水牛仔褸、478寬鬆短褲、復古Ringer Tee及頭巾等，不容錯過。

世界盃2026｜相關時尚熱話：Levi’s 美國、英格蘭及法國系列 (Levi’s提供)

世界盃2026｜相關本地活動

迎接世界盃盛事，本港亦有不少地區和商場舉辦慶祝盛事，包括尖沙咀 K11 Art Mall的「adidas Originals 期間限定店」、旺角THE FOREST的「FIFA世界盃期間限定主題店」及中環街市的「奇跡二人足球挑戰賽」等，不容錯過！

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