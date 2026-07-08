褪黑素2026｜不同含量怎麼選？產品推薦：幫助快速入睡、減少失眠

【褪黑素（Melatonin）｜膳食補充劑（保健品）】工作或生活壓力大，使不少都市人開始出現失眠的問題，這樣很容易影響翌日的狀況。近年，有很多幫助入睡的方法或是保健食品，其中就有不同的褪黑素產品，可幫助放鬆身體並誘發睡意，調節生理時鐘和縮短入睡所需時間。而褪黑素產品在市面有不同品牌，但當中都有分成不同毫克，要怎樣選擇合適自己的產品呢？這次就分享不同含量的褪黑素應用狀況，以及常見的褪黑素產品。（關於服用含有褪黑素的產品前，可向醫生或藥師諮詢以了解適用的適當劑量。）



褪黑素可幫助調節生理時鐘、縮短入睡所需時間或改善時差（《Doctors》劇照）

不同含量的褪黑素應用狀況：

褪黑素（Melatonin）一般建議初次使用者可以考慮低劑量開始，以觀察身體反應及減少出現副作用，如頭痛、嗜睡等情況。並建議在睡前一段時間服用，以幫助調節生理時鐘、縮短入睡所需時間或改善時差。此外，關於服用含有褪黑素的產品前，建議向醫生或藥師諮詢以了解適用各人的適當劑量。

低劑量（1mg或更低）：適用於輕度偶發性失眠、輕微睡眠障礙或因時差需要調整的人士。

中等劑量（約2mg-3mg）：市場上較常見的選擇，適用於調整時差、偶發性睡眠困擾或難以入睡的人士。

較高含量（約3mg-5mg）：有較嚴重的睡眠障礙人士。

高含量（5mg以上）：屬於強效配方，主要適用於嚴重的生理時鐘紊亂而非單純的壓力型失眠，需要快速調整時鐘、嚴重時差問題者。但過量使用可能產生副作用，如翌日白天嗜睡、頭暈等。

褪黑素推薦1. 加拿大楓之寶 無糖快速甜睡褪黑素2.5毫克軟糖（42粒）HK$163

加拿大楓之寶的褪黑素系列有多種劑型，包含軟糖、膠囊、舌下片等。該品牌產品不含西藥，能幫助調整生理時鐘、適應時差與改善睡眠質素。其中無糖快速甜睡褪黑素2.5毫克軟糖，採用植物性無糖配方，並提及可20分鐘見效，適合素食人士及關注體重管理及健康飲食人士。

褪黑素推薦1. 加拿大楓之寶 無糖快速甜睡褪黑素2.5毫克軟糖（42粒）HK$163（圖片來源：加拿大楓之寶官網）

褪黑素推薦2. 卸藥堂 Prof Sleep 褪黑甜睡3效配方 60粒 HK$388

卸藥堂 Prof Sleep褪黑甜睡3效配方，嚴選臨床助眠黃金鐵三角配方，含5mg褪黑素、GABA（150mg/粒）及專利睡茄，每次服用2粒，可幫助快迅速入睡及深層睡眠，不易中途清醒。同時調節睡眠及壓力因子水平，緩解繃緊肌肉，安撫緊張情緒，重建規律睡眠週期。

褪黑素推薦2. 卸藥堂 Prof Sleep 褪黑甜睡3效配方 60粒 HK$388（圖片來源：卸藥堂官網）

褪黑素推薦3. Natrol 緩釋性特效褪黑素 10毫克 30粒 HK$175

Natrol 緩釋性特效褪黑素10毫克，採用雙層釋放技術，外層迅速釋放幫助快速入眠，內層緩慢釋放維持整晚深層睡眠，幫助快速入睡並減少半夜醒來。該配方額外添加維他命B6促進自然褪黑激素生成，且無藥性、不具依賴性，適合出差旅遊人士適應時差及輪班夜班調節睡眠生理時鐘，或失眠人士。

褪黑素推薦3. Natrol 緩釋性特效褪黑素 10毫克 30粒 HK$175（圖片來源：mannings）

褪黑素推薦4. The Globalab SleepRapid分段釋放褪黑素軟糖 60粒 HK$249

The The Globalab SleepRapid分段釋放褪黑素軟糖，每粒含5mg褪黑素、茶氨酸（L-Theanine）、洋甘菊萃取物，是一款無藥性的助眠補充品。這款褪黑素軟糖透過GLO Chrono™ 3合1專利技術分段釋放，幫助縮短入睡時間、促進深層睡眠及減少半夜醒來的情況。

褪黑素推薦4. The Globalab SleepRapid分段釋放褪黑素軟糖 60粒 HK$249（圖片來源：mannings）

褪黑素推薦5. IvyBears 睡眠紓壓維他命軟糖 60粒 HK$198

IvyBears 所推出的睡眠紓壓維他命軟糖，專為壓力大、入睡困難或睡眠品質欠佳人士而設。每兩粒含5毫克褪黑素，搭配L-茶氨酸、香蜂草萃取物及維他命 B6，能加速入睡效率，減低半夜醒來的機會，輕鬆地享受一個高質素自然的深層睡眠。