紫拿鐵是甚麼？以夢幻紫色成打卡新寵！好喝又能抗衰老＋做法簡單

紫拿鐵是什麼？是咖啡嗎？近年在網絡上掀起了「紫拿鐵」（Ube Latte）熱潮，以夢幻的紫色漸層、健康無負擔以及其功效，成為新一代社群媒體上的打卡新寵。而這款「紫拿鐵」到底是甚麼？當中怎樣的功效吸引女生相繼嘗試？這次一文看清「紫拿鐵」，以及在家製作方法。



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紫拿鐵成為新一代社群媒體上的打卡新寵（FREEPIK）

紫拿鐵是甚麼？

「紫拿鐵」（Ube Latte），其實是一款不含咖啡因的奶類飲品，更可因應個人需求改成燕麥奶、堅果奶、杏仁奶等，適合乳糖不耐症或對咖啡因敏感的人士。它通常由紫薯、藍莓、紫色葡萄、桑椹、紫色椰菜等深紫色蔬果打製而成，質地濃稠順口，因富含天然花青素而呈現夢幻的紫色，更是有著抗老功效，難怪會成為新一代社群媒體上的打卡新寵。

紫拿鐵富含天然花青素（FREEPIK）

紫拿鐵的功效1. 抗氧化

紫拿鐵的主要食材是紫薯、藍莓、紫葡萄、紫甘藍等深紫色蔬果製成，這類富含天然花青素，其抗氧化力是高出維他命E及維他命C數十倍，有助於維持肌膚透亮與抗氧化。因此被認為是養顏美容聖品，可延緩肌膚衰老。

紫拿鐵的功效2. 紓緩眼睛疲勞

紫拿鐵當中的花青素，還有效保護視力和舒緩眼部疲勞。其豐富的花青素與抗氧化成分，能幫助視網膜微血管血液循環、放鬆眼部肌肉，有助緩解長時間使用電子產品的眼睛，和眼睛乾澀及疲勞問題。

紫拿鐵除了富含花青素，同時還有豐富的膳食纖維（FREEPIK）

紫拿鐵的功效3. 促進腸道健康

紫拿鐵除了富含花青素，同時還有豐富的膳食纖維，能有效促進腸道蠕動、改善腸道菌相、清除體內廢物，幫助排便順暢與維持良好消化道機能。

紫拿鐵的功效4. 控糖與延長飽腹感

由於紫拿鐵是以紫色蔬果，結合奶類製成而成的飲品，它擁有優質蛋白質、「好的油脂」以及高膳食纖維，達到減緩醣類吸收、穩定血糖。此外高纖還能延長飽腹感，以非水溶性與水溶性纖維能延緩胃排空速度，避免餐後快速感飢餓。

紫拿鐵做法很簡單（FREEPIK）

紫拿鐵做法及簡易食譜

「紫拿鐵」一般是以紫薯、藍莓或紫甘藍等天然紫色食材為主角，搭配牛奶或燕麥奶製作而成。做法很簡單，先將紫薯去皮切塊，蒸到筷子能輕易穿透，放涼備用；接著把紫薯塊和新鮮藍莓放進榨汁機，倒入牛奶或燕麥奶，再隨喜好添點堅果、蜂蜜增添味道層次；最後以機器攪拌約40至60秒，整杯將會呈現夢幻粉紫色、綿密滑順的狀態，倒出即可享用。