2026 面膜推薦｜專櫃及開架品牌必買：抗老美白、韓國大熱麗珠蘭

【2026面膜推薦｜專櫃及開架必買】敷面膜不僅可以為肌膚快速補水，或是針對舒緩特定皮膚問題，同時亦是一個好好休息和放鬆身心的好時機。其中以片裝面膜最為受歡迎，目前市面上材質如棉布、凝膠、蠶絲、生物纖維等質地的面膜，都能帶來不同程度的吸收導入效果與服貼度。這次分別精選了專櫃及開架品牌多款熱門面膜，大家可因應肌膚需求選購。



專櫃品牌必買面膜推薦

專櫃品牌必買面膜推薦1. DIOR 玫瑰花蜜活養再生緊緻面膜 6片 HK$1,680

DIOR 的玫瑰花蜜活養再生緊緻面膜，蘊含94%天然成分，當中傾注22種源自格蘭玫瑰的微量營養素，而所含的營養玫瑰胜肽濃度甚至與玫瑰花蜜活養再生精華油相若，持續使用可使肌膚煥發充沛生命力，顯著修復再生。面膜纖維如玫瑰花瓣般透薄細緻，浸滿雙重水油精華，能同時為肌膚貫注清新舒適感與高效修護力量。

專櫃品牌必買面膜推薦1. DIOR 玫瑰花蜜活養再生緊緻面膜 6片 HK$1,680（圖片來源：DIOR官網）

專櫃品牌必買面膜推薦2. Clé de Peau Beauté 高效煥采亮白面膜 6片 HK$2,450

Clé de Peau Beauté 所推出的高效煥采亮白面膜﹐重點針對因氧化、糖化及炎症而形成的泛黃、泛紅與泛灰問題，以煥發肌膚的透亮年輕光采。品牌自行研發出獨有的Future-Sculpt立體塑型技術及黃金植物萃取秘方，有效阻截潛藏的初老跡象，締造極致透亮美肌。

專櫃品牌必買面膜推薦2. Clé de Peau Beauté 高效煥采亮白面膜 6片 HK$2,450（品牌提供）

專櫃品牌必買面膜推薦3. GLYCEL Exosome外泌體再生修護面膜 6片 HK$550

GLYCEL 所推出的外泌體再生修護面膜，結合先進生物科技與高效植物修護成分，為肌膚注入多重修護能量，從肌底啟動自我修復力，令肌膚重拾穩定、水潤與透亮光澤。當中蘊含四大核心成分：以積雪草外泌體（Cica Exosome）、四重頂級積雪草活性複合物、溫和視黃醇維A酯以及極地煥光保濕成分，全面舒緩、修護及穩定肌膚，同時改善乾燥及暗沉問題，並為肌膚建立鎖水屏障，長效維持水潤柔嫩。

專櫃品牌必買面膜推薦3. GLYCEL Exosome外泌體再生修護面膜 6片 HK$550 （品牌提供）

專櫃品牌必買面膜推薦4. Valmont 膠原修護面膜 5片 HK$4,930

VALMONT 的膠原修護面膜，嚴選純天然膠原蛋白，因其分子結構與人體肌膚相似度達97%。不僅確保極致親膚性，更能實現首次使用即見卓越成效的護膚體驗。面膜奧秘源於精萃瑞士純天然膠原蛋白，確保與肌膚完美相容，帶來無可匹敵的保濕、舒緩與提拉功效。

專櫃品牌必買面膜推薦4. Valmont 膠原修護面膜 5片 HK$4,930（圖片來源：Valmont官網）

專櫃品牌必買面膜推薦5. BIOEFFECT 冰封無痕水凝膠面膜 6片 HK$750

BIOEFFECT 的這款冰封無痕水凝膠面膜，添加了透明質酸和甘油，搭配品牌精華使用可深度滋潤肌膚並幫助鎖水。這款水凝膠面膜僅含16種精心挑選的成分，可促進品牌精華中EGF的最大程度滲透與吸收。面膜採用生物基環保材料製成，完全可生物降解且可水溶。使用後，肌膚更變得柔軟、光滑、飽滿，並得到了深度滋潤。

專櫃品牌必買面膜推薦5. BIOEFFECT 冰封無痕水凝膠面膜 6片 HK$750（圖片來源：BIOEFFECT官網）

開架品牌必買面膜推薦

開架品牌必買面膜推薦1. Physiogel 膠原再生精華凝膠面膜 4片 HK$299

Physiogel 的膠原再生精華凝膠面膜﹐結合了醫美級膠原再生成分，包括3 重膠原蛋白、S-PDRN、高純度NMN及3重胜肽，精準針對膠原再生，並有效達到深層滲透、緊緻提拉並提供即時水分。面膜採用了1mm厚度的透氣凝膠材質，能高度貼合面部輪廓，同時維持溫和配方，是敏感肌也能適用的面膜。

開架品牌必買面膜推薦1. Physiogel 膠原再生精華凝膠面膜 4片 HK$299（圖片來源：Physiogel官網）

開架品牌必買面膜推薦2. Torriden 膠原蛋白彈力緊緻果凍面膜連頸膜 10片 HK$150

Torriden 所推出的低分子膠原蛋白彈力緊緻果凍面膜連頸膜，專為撫平細紋與收細毛孔而設計。面膜蘊含300Da小分子膠原蛋白及10D玻尿酸，搭配3 片式水凝膠設計，從臉部到頸部都能獲得深層保濕與緊緻護理。

開架品牌必買面膜推薦2. Torriden 膠原蛋白彈力緊緻果凍面膜連頸膜 10片 HK$150（圖片來源：Torriden官網）

開架品牌必買面膜推薦3. Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜 12片 HK$120

韓國大熱的Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜，是一款專為敏感肌及痘痘肌設計的鎮靜修復面膜。它蘊含高濃度的積雪草成分，能有效舒緩外在環境與壓力導致的肌膚泛紅與敏感。此外，亦有助於淡化痘印與均勻膚色，同時強化肌膚的保濕屏障，讓皮膚回復細膩潤澤。

開架品牌必買面膜推薦3. Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜 12片 HK$120（圖片來源：Olive Young官網）

開架品牌必買面膜推薦4. Rejuran 麗珠蘭 PDRX 5%超水光深層保濕再生修復面膜 5片 HK$169

韓國熱賣的麗珠蘭面膜，是專為敏感與乾燥肌膚設計。面膜含有與韓國醫美水光針同源的專利成分，能深層修復並舒緩泛紅，為肌膚提供持久保濕。當中蘊含5% PDRx 及c-PDRN，能激發肌膚細胞活力與自我修復力，改善疲憊與暗沉。特別適合敏感肌、乾燥泛紅肌膚使用。

開架品牌必買面膜推薦4. Rejuran 麗珠蘭 PDRX 5%超水光深層保濕再生修復面膜 5片 HK$169（IG@rejuran.hk.official）

開架品牌必買面膜推薦5. Minon 超水潤保濕修護面膜 4片 HK$115

Minon的超水潤保濕修護面膜，是專為敏感肌和乾燥肌研發的面膜。產品蘊含有9種保潤氨基酸及清透氨基酸，能深層鎖水、強化肌膚屏障，並撫平因乾燥引起的細紋。精華液質地偏濃稠並呈凝膠狀，不會像一般水狀面膜般滴漏，使用後皮膚水潤飽滿，幫助上妝更貼服。