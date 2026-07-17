Hermès手袋｜五索分享愛馬仕手袋保養心得 附潮濕天氣3大防潮技巧

Hermès手袋上的金屬扣透明保護膜應否撕走，一直是很多人爭論的問題。有人認為保護膜可防刮花，令手袋更保值，亦有人認為長期不撕反而傷害手袋上的金屬。人氣KOL「五索」鍾睿心（Rachel）日前在社交平台分享「愛馬仕隱藏危機 」為題的片段，她以一個閒置多時、撕走忘記透明貼紙的Kelly手袋用作例子，實證分享使用心得，解開不少網民的迷思。



Hermès手袋的貼膜要撕走?

相信不少Hermès用家在使用手袋之前，都會猶豫要不要把手袋上的金屬扣透明保護膜撕走。貴為Hermès用家的五索拍片分享Hermès手袋使用細節，片中她坦言生小朋友後很少用到Hermès手袋，隨後拿出自己放置一段時間的Kelly手袋作為例子，她表示當撕開時貼紙竟殘留在金屬上，留下膠紙跡，難以擦走。她建議大家使用名牌手袋之前，記得要把金屬扣保護膜撕走。

五索(IG@5kidsokma)

貼文下，亦有不少網民留言分享心得：「用除膠劑就可以去除膠紙跡，長期不撕膠會造四角位置氧化變色。最好就係一買透明貼，如果不是個扣花咗就大打折扣。」亦有網民推薦：「可以試用抹銀布 ，我個銀扣很多年後先撕膠紙，變咗炭黑色都係用呢塊布慢慢擦掉。建議先在手袋底的釘試一試。」

🠋即睇五索收藏的Hermès手袋🠋

潮濕天氣手袋如何保養?

香港進入雨季，高濕度下皮革容易發霉。想避免心愛手袋長出黑點，甚至變形，除了交由專業人員深層清潔與修復處理外，還可以參考以下日常保養方法。

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皮革手袋保養貼士1. 放通風位置

手袋應存放於陰涼通風處，避免濕氣滋生黴菌而發霉。若空間不允許，最少每隔一至兩個月拿出來擦拭保養。

皮革手袋保養貼士2. 櫃內放入除濕劑

櫃內可以放置除濕劑、防潮包等產品以吸走多餘濕氣。但必須定期更換，且切勿接觸皮革表面，避免液體不慎漏出而損壞皮質。

皮革手袋保養貼士3. 淋雨後立即清潔

雨天外出若不慎淋雨，可以即時用乾淨軟布或紙巾按壓吸乾水分。隨後放在陰涼通風處自然風乾，切勿用熱風烘乾，以免皮革乾裂。

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影片獲五索(IG@5kidsokma)授權報導。