巴黎時裝周｜Hermès新袋盤點、款式趨勢！以黃昏夜色締造醉人氛圍

在巴黎時裝周的周末，Hermès舉辦2026女裝秋冬系列時裝秀。由藝術總監Nadège Vanhée主導，一貫簡約的老錢風格，今個系列混和灰、啡和酒紅色調，結合型格的連身褲、西裝外套和皮裙等，演繹現代女性的強勢氣場。至於手袋方面，亦揭示今年的款式趨勢。



2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès時裝秀日期/時間/地點

Hermès時裝秀在當地時間3月7日下午5時30分（香港時間8日凌晨12時30分）、回歸法國巴黎La Garde Républicaine舉行。以藍色暮光森林為背景，伴以徐徐上升的明月，打造如夢般的一場時尚大秀。

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès時裝秀日期/時間/地點 (品牌提供)

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès時裝秀主題

整個2026秋冬系列，延續時間與空間的概念，以「閾限領域」（A Liminal Realm）為主題，場地呈現出晝夜轉換的風景，並捕捉時間過渡的一刻，打造出概念與視覺上的藍圖框架：黃昏夜色由明亮漸深，暗紅天際劃過一抹綠色，後轉為深藍及炭黑色，並暗示晚間到來。

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès時裝秀主題 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列手袋重點：整齊收納

除了美觀，近年愈講究實用和便利性，以應對追求高效的日常。Hermès將經典Kelly手袋的各面，都增添袋口間隔，以方便擺放和整理常用的物品，同時以鱷魚紋皮革圍邊，增強手袋的輪廓線條，締造奢華與功能兼具的魅力。

此外，Hermès亦打造兩個不同大小的信封袋，以重疊手提的方式，展現趣味層次。

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列手袋重點：整齊收納 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列手袋重點：整齊收納 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列手袋重點：長形手袋

手袋繼續向橫發展。Hermès最新的Bolide手袋，不僅轉為east-west外形，手柄位置也變成皮革帶，並以「隱藏」和「展露」的虛實對比線條，加上深淺皮革拼接，締造層次玩味。另一款長形手袋則採用古典開口設計，配搭長短皮革帶，既能手提也可手抓，充滿趣味。

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列手袋重點：長形手袋 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列手袋重點：長形手袋 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列手袋重點：鴕鳥皮

動物圖案也是近年的大熱元素之一，在Hermès 2026秋冬系列中尤為明顯，其中一套造型更是全以鴕鳥皮製作。至於手袋方面，品牌重新演繹簡約優雅的Plume手袋，以提升整體的細緻質感。

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列手袋重點：鴕鳥皮 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列其他手袋

沿用經典袋款，2026秋冬系列依然可見Picotin和Bride de Jour手袋的身影，前者以更細小的外形，展現隨性和精緻的感覺。

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列其他手袋：Picotin手袋 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜Hermès秋冬系列其他手袋：Bride de Jour手袋 (Getty Images)