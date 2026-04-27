IU詮釋輕奢名媛風！《21世紀大君夫人》連換手袋：Delvaux Hermès

【IU手袋｜《21世紀大君夫人》】提到近期話題度最高的韓劇，定必是由IU（李知恩）與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》，分別演繹財閥千金成熙周以及理安大君，二人劇中的造型都相當華麗。其中IU的造型相當華麗，簡直是輕奢風的名媛造型範本，這次將精選了IU 於劇中使用過的手袋，都很適合上班族日常使用，以營造出知性優雅的氣質。



《21世紀大君夫人》IU手袋｜1. Delvaux Tempête MM HK$63,000

Delvaux Tempête MM，以俐落的建築感線條，配上Crispy Calf 粒紋小牛皮製成，袋身呈黑色，與銀色標誌性金屬扣件為手袋增添點睛之筆。款式低調俐落，展現理性與力量並存的現代女性姿態。

《21世紀大君夫人》IU手袋｜1. Delvaux Tempête MM HK$63,000（Disney+）

《21世紀大君夫人》IU手袋｜2.Delvaux Brillant MM Surpiqué HK$75,000

IU 於劇中還使用了另一Delvaux 手袋，就是Brillant MM Surpiqué。手袋廓形雍容優雅，扣飾精緻，一拿起則散發出知性氣質。此外，手袋透過細膩的皮革縫線工藝與溫潤質地，於經典輪廓中注入柔和層次，呈現更內斂而從容的優雅氣息。

《21世紀大君夫人》IU手袋｜2.Delvaux Brillant MM Surpiqué HK$75,000（IG@dlwlrma）

《21世紀大君夫人》IU手袋｜3. Hermès Bolide 1923 Mini Pique-Colle bag

IU 於劇中作為財閥千金，當然不能少了Hermès手袋，但她並沒有選用經典款式手袋，而選了品牌結合了趣味元素的手袋 - Bolide 1923 Mini Pique-Colle bag。手袋最大特色是於皮革上，手工飾上復古旅行風格的「Pique-Colle」圖案皮革貼片，配上延續1923年的圓潤廓形，精緻可愛，非常適合現代都會女生使用。

《21世紀大君夫人》IU手袋｜3. Hermès Bolide 1923 Mini Pique-Colle bag（IG@dlwlrma）

《21世紀大君夫人》IU手袋｜4. Fendi Peekaboo ISeeU Petite leather bag in a beige color HK$31,800

Fendi的經典Peekaboo ISeeU手袋，也是出現於IU的造型當中。這款手袋尺寸小巧，採用柔軟的米色納帕皮革製成，兩側飾有經典的旋扣，典雅高貴。

《21世紀大君夫人》IU手袋｜4. Fendi Peekaboo ISeeU Petite leather bag in a beige color HK$31,800（IG@dlwlrma）

《21世紀大君夫人》IU手袋｜5. Prada Galleria medium leather bag HK$36,900

顏色亮眼的Prada Galleria 手袋，也是相當符合IU劇中充滿反差的個性。這款手袋以品牌的精湛工藝製作而成﹐而設計上則以優雅修長的輪廓重新詮釋了經典，是品牌標誌性作品之一。

《21世紀大君夫人》IU手袋｜5. Prada Galleria medium leather bag HK$36,900（IG@dlwlrma）

《21世紀大君夫人》IU手袋｜6. Celine Bonnie in Smooth Calfskin Backpack HK$23,500

於劇中成熙周前往棒球場約會時，就沒有選擇使用手袋，而揹上了小巧的Celine 背包，展現出隨性俏皮感，是不錯的約會造型。這款背包設計精巧，配有品牌獨特的Triomphe磁扣、抽繩束口與標誌性金屬標誌，既復古又精緻。