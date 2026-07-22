IG 爆紅打卡「Girl Grip」潮流！4個技巧教你拍出隨性氛圍感

近期在 TikTok、Instagram 等社交平台掀起一股「Girl Grip」的打卡熱潮，「Girl Grip」是指用一隻手拿起多件日常用品，例如氣墊粉餅、唇膏、耳機、手機、鎖匙甚至飲品，以展示單手也能握住所有物品的畫面。這種拍照方式雖然畫面淩亂，但因為真實而帶有一種自然美感，成為了不少品牌、KOL 近期愛用的拍攝主題。



女生日常令人共鳴

最初「Girl Grip」只是網上瘋傳的一幅梗圖，他們發現有時候女生背著放不到東西的小廢包，或穿着沒有口袋的衣服時，就只能一手拿着一大堆東西，看起來像有一種神奇魔法。這個對女生來說十分無奈的日常後來卻引起大量共鳴，演變成席捲各大社交媒體的打卡熱潮。

(IG @bellissimocose)

如何把日常拍出氛圍感？

看著網上的女生隨手一握就能拍出滿滿氛圍感，但當自己嘗試時，畫面卻變成雜物堆。其實想拍出好看的「Girl Grip」，重點不在於拿得多，而是在於小技巧。以下教你四個簡單秘訣，讓照片告別雜亂感，輕鬆拍出隨性日常。

(IG @muse.onthemove)

Girl Grip技巧1｜指尖細節也不能放過！

雖然不露臉，但細節一樣不能少。由於相片主要集中手部與手上的東西，所以指甲便成為提升整體質感的關鍵之一。一雙乾淨整齊的手，加上簡約或配合個人風格的美甲，能令照片看起來更加精緻。

(IG @esteticmind)

Girl Grip技巧2｜簡潔背景突顯主體

「Girl Grip」的重點在於手上的物品，因此背景越簡潔，越能突出主角。避免在雜亂的桌面、街景或太多裝飾前拍攝，選擇純色牆面作為背景，能讓畫面更清爽，讓手上的東西成為視線焦點。

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Girl Grip技巧3｜色調統一塑造個人風格

想拍出高質感的照片，物品之間的配色也是關鍵。可以選擇相近色系的單品，令整體畫面更和諧。如果想拍出少女活力感，可以選擇粉色或多巴胺色系。或可透過紅色、黑色等顏色去塑造成熟的形象。透過不同配色營造氛圍，讓照片更有個人特色。

(IG @ashattic_official)

Girl Grip技巧4｜延伸向外放大手上量感

要營造拿着很多東西的感覺，關鍵在於物品的大小與擺位，而不只是數量。可以先選擇一個保溫杯或是一杯飲料去建立一種誇張的量感。對於耳機或者其他有吊繩的物品，可以輕輕掛在手上，讓它自然下垂，令人感覺手很「忙」。