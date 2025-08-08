跟上社交拍照熱潮｜5創意打卡方法：咖啡托盤、俏皮閨密照、OOTD

【打卡靈感｜閨密拍照】近來在社交平台上的創意打卡方式，一個接一個，從日常生活、幽默裝怪到可愛調皮，每一個都讓人想立即跟上！這次「01女生」為女生們集合了多個有趣的拍照方式，有個人的，亦有是與閨密打卡靈感，一起打造出俏皮又精緻的Instagram帳號！



打卡靈感1. 閨密版「What's in my bag」

與過往的「What's in my bag」不同，這個是可以與閨密，一同展示你們手袋都有些甚麼。拍攝方法很簡單，同樣將想展示的手袋及物品隨意擺放，接著將手機放在角落，就這樣先拍攝一張。然後可與閨密一起拍攝一張隨興的照片，注意拍照背景可以乾淨一點，這樣會更方便進行「退地」，再把閨密照放在第一張照片的手機上，就會獲得一張閨密版「What's in my bag」照片。

打卡靈感1. 閨密版「What's in my bag」（IG@hyejxong__）

打卡靈感2. emoji版「What's in my bag」

喜歡搞怪的你，可以試試這款以emoji展示的「What's in my bag」。拍攝時先清完手袋，再擺放一個有趣的姿勢並把手袋倒轉過來，就可以先拍照。接著就可以手袋中相關物品的emoji，隨意在手袋下貼上，做出如同把手袋物品倒出的效果，是非常有趣的「What's in my bag」拍攝方法。

打卡靈感2. emoji版「What's in my bag」（IG@jess.meetsworld）

打卡靈感3. Coffee Tray

「Coffee Tray」是近期非常熱門的拍照方式，起初是由歐美女生將外賣咖啡托盤當作展示生活的工具。在咖啡托盤除了有咖啡外，還會擺上自己的日常必備小物，像是銀包、墨鏡、唇膏、髮飾等等，是另類的「What’s in my bag」！將簡單的咖啡托盤變成展現個人風格的新單品，拍出時尚又充滿個人特色照片。

打卡靈感3. Coffee Tray （IG@judysiowlifestyle）

打卡靈感4. 身體消失術的OOTD

想有趣地記錄每日的穿搭，可以試試這款「身體消失術」拍照方式！拍攝方法很簡單，首先平躺或以有趣姿勢躺在地上，拍一張照片。接著利用手機修圖App，把腰部「去除」，就會獲得一張有點驚悚的「分身」照片！這種「身體消失術」拍照，也更能展現每日的穿搭，是很有趣的OOTD拍攝方法。

打卡靈感4. 身體消失術的OOTD（IG@__kriximmi）

打卡靈感5. 掌心上的閨密照

和閨密出遊時，想要拍出另類的有趣閨密照，這款「掌心上的閨密照」非常適合！首先其中一個可以擺出可愛的姿勢，像是照片的芭蕾舞轉身；另一位就需要拍一張伸出掌心的照片。最後把前者照片「退地」，放在後者掌心上，就會獲得一張俏皮的閨密照。