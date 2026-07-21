七夕禮物推薦2026｜$155起向伴侶傳遞愛：Hello Kitty公仔、手袋

七夕禮物推薦2026｜除了西方的情人節，中方的七夕也充滿浪漫氛圍。七夕將至，不少情侶都會慶祝，感受一下節目的儀式感，並互送禮物。若然沒有頭緒，不妨從以下一眾購買清單中選擇，為對方準備一份滿意又貼心的禮物。



七夕禮物推薦2026｜美妝護膚品

七夕禮物推薦2026｜MALIN+GOETZ 番茄修護手霜 30ml HK$155

細心呵護對方的滑嫩雙手，採用清新提神的聖馬札諾番茄藤剪下的青翠葉香，帶來療癒的田園氣息，再加上草本芳香和木質調，營造出潔淨舒爽的魅力。護手霜蘊含豐富維他命複合配方、乳木果脂及植物油，質感輕盈、易被吸收，在修護肌膚屏障的同時，帶來深層保濕。

七夕禮物推薦2026｜MALIN+GOETZ 番茄修護手霜 (品牌提供)

七夕禮物推薦2026｜AP BEAUTY A.O. 三重防護輕感提亮防曬精華 SPF50+ / PA++++ HK$550

非常適合夏天時贈送。這款在高度抵禦紫外線的同時，蘊含超過75%護膚成分，有效強化肌膚屏障並抗氧化，讓肌膚看來光澤年輕，同時能夠校正因老化而造成的膚色暗沉和不均，展現出水潤透薄的自然妝感。

七夕禮物推薦2026｜AP BEAUTY A.O. 三重防護輕感提亮防曬精華 SPF50+ / PA++++ (品牌提供)

七夕禮物推薦2026｜服裝首飾

七夕禮物推薦2026｜Swarovski Eternity心形鏈墜 HK$5,500

以精緻和閃爍的心形圖案，來向對方表達愛意。鏈墜以925銀打造，中間鑲嵌一顆約0.5卡的心形培育鑽石，配搭開放式背面設計，讓光線能夠從後穿透出來，展現出更璀璨奪目的光芒。

七夕禮物推薦2026｜Swarovski Eternity心形鏈墜 (品牌官網)

七夕禮物推薦2026｜PANDORA Heart Clasp Faceted Snake Chain Bracelet HK$1,599

簡約而精緻的款式，手鏈以14K黃金製作，配搭刻有品牌標誌的心形開合扣，展現出流暢和亮澤的華麗感覺。手鏈可以加入多個掛飾，打造個人專屬風格。

七夕禮物推薦2026｜PANDORA Heart Clasp Faceted Snake Chain Bracelet (品牌官網)

七夕禮物推薦2026｜Charles & Keith Reese 仿麂皮肩背包 #岩石灰 HK$639

女生永遠不嫌手袋多，這款採用大地色調的仿麂皮，風格復古及耐用，加上經典梯形輪廓，配搭索帶和蝴蝶結，締造出甜美的氛圍，而且容易襯搭造型，是個非常實用和時尚的手袋。

七夕禮物推薦2026｜Charles & Keith Reese 仿麂皮肩背包 (品牌官網)

七夕禮物推薦2026｜其他

七夕禮物推薦2026｜Sanrio 香港限定「Hello Kitty長髮裝扮系列」HK$289

若是Hello Kitty的粉絲，必收藏這個香港限定款式系列。在中環主題旗艦店 Sanrioworld+ Hong Kong有售，設計向設計師山口裕子老師的獨特創意風格致敬，為Hello Kitty加上長髮造型，配搭多套牛仔造型，展現出亮麗的日系穿搭魅力。