七夕禮物推薦2024｜Dior、CELINE等手袋不過萬元！獨特細節藏愛意

七夕禮物推薦2024｜七夕的由來，相傳為牛郎與織女的愛情故事演變，讓這天變得更為浪漫溫馨。適逢紀念愛情的日子，很多情侶都會特別在這天互送禮物，藉此傳遞愛意。若然預算在一萬左右的話，以下為大家精選6款時尚易搭的萬元內名牌手袋，不知大家喜歡哪一款呢？



七夕禮物推薦2024｜萬元內名牌手袋1. Gucci GG Marmont Super Mini Bag HK$9,800

品牌的經典手袋款式之一，以雙G標誌為重點，搭襯不同闊度的Z形線條紋路，加上長形設計，增添手袋的實用度和活力感覺。這款以優雅少女的淡粉紅色調，締造甜美氛圍，背面則加上一個心形圖案，暗藏心思。

七夕禮物推薦2024｜萬元內名牌手袋2. Dior Dioramour Dior Caro 鏈帶心形小袋 HK$9,100

簡潔而甜美的款式！手袋以心形作為手袋輪廓，散發可愛甜美感覺，綴以心形主題圖案 Cannage藤格紋圖案縫線，盡顯夢幻及少女魅力。手袋可以側揹、斜揹或手提等，有多種造型配搭，非常適合用來打卡。

Dior Dioramour Dior Caro 鏈帶心形小袋 (品牌官網)

七夕禮物推薦2024｜萬元內名牌手袋3. Balenciaga Le Cagole Small Panier HK$9,300

以純白色的簡潔設計俘擄你的心！手袋將籐籃和皮革結合，打造出隨性悠閒魅力，並加入機車配件元素，增添型格氣場。手袋同時附設一面心形鏡子，提升實用性之餘，打造甜美活力。容量亦算為大，用作一般日常手袋，也是個不錯的選擇。

Balenciaga Le Cagole Small Panier (品牌官網)

七夕禮物推薦2024｜萬元內名牌手袋4. CELINE Triomphe帆布及小牛皮迷你型AVA手袋 HK$8,600

相信不少女生都超喜歡這款凱旋門標誌印花圖案，既帶復古感，同時糅合現代優雅的美學。手袋以hobo外形設計，不僅能容納很多隨身小物，而且有著多種配帶方式，展現出多樣魅力，而且色調採用米白色和啡色配搭，增添悠閒時尚魅力。

CELINE Triomphe帆布及小牛皮迷你型AVA手袋 (品牌官網)

七夕禮物推薦2024｜萬元內名牌手袋5. Chloé Woody Tube Shoulder Bag in Linen & Soft Leather HK$9,900

Woody系列手袋早年大熱，得到很多女生搶購，這款則為原本的變奏版，以長身圓筒設計，展示出可愛活力感覺，同時容量依然非常充足！手袋以接近的大地色調配搭，中間縫有品牌標誌，看來高級優雅，而且充滿少女魅力。

萬元內名牌手袋5. Chloe Woody Tube Shoulder Bag in Linen & Soft Leather (品牌官網)

七夕禮物推薦2024｜萬元內名牌手袋6. Maison Margiela Micro Cube Handbag HK$6,090

簡約而富玩味的設計，深受女生們歡迎，加上有傳創意總監John Galliano將不續任，令現時的手袋款式，或更具收藏價值。這款手袋以化妝袋外形設計，長而堅挺的手柄，看來富有建築美學，而且閃爍的銀色調更為矚目，非常適合時下流行的Y3K造型。